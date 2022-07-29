Демонстрация принципа новой технологии на видео действительно впечатляет

Довольно интересная и необычная разработка была представлена недавно специалистами Техасского университета. Они разработали специализированную технологию, которая позволяет брать под управление тела мёртвых пауков и превращать их в устройства - манипуляторы для обработки и захвата мелких предметов.

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Сами создатели именуют свою разработку «некро-ботами» и говорят о том, что данная технология отлично масштабируется и её можно использовать для создания манипуляторов для любых промышленных производств, которые работают с очень мелкими компонентами.

Итак, в основе работы лежит принцип того, что мышца человека за счёт растяжения или сжатия может выполнять какую-то работу, но, если речь идёт о пауках, у них всё устроено совсем по-другому.

На самом деле лапы паука двигаются за счёт того, что работает придуманная природой гидравлическая система, состоящая из камеры изменения давления, находящейся в теле паука и сообщающихся с ней «ёмкостей» в его конечностях.

Когда камера нагнетает кровь в лапки паука, они расправляются. Как только давление падает, то лапки автоматически сжимаются со значительной силой. Для того, чтобы продемонстрировать работу своей технологии, учёные гуманно умерщвляли пауков и с помощью специального шприца в камеру, регулирующую давление, запустили несколько капель клея.

Таким образом, теперь поршень шприца становится инструментом, который задаёт давление внутри тела паука и, соответственно, является задающим устройством для паучьих лапок.

Как показали эксперименты, мёртвые пауки, управляемые давлением поршня шприца, легко удерживают в своих объятиях предметы, вес которых на 150% превышает вес собственно паука, а лапки могут быть использованы более чем в 1000 циклов сгибания - разгибания (прежде чем они начнут разрушаться биологически).

Учёные из Техаса говорят, что сама природа сделала паука великим манипулятором и его тело за миллиарды лет эволюции представляет собой идеальный инструмент, который может помочь при сборке микроэлектронных устройств.

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