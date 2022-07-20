Поистине монстрообразное изобретение представили в Америке.
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Там создали, без ложной скромности говоря, «водный внедорожник»!
Хотя такого термина формально не существует, но сооружение, которое представляет собой кузов рамной конструкции, установленный сразу на два гидроцикла, позволяет комфортно разместиться команде из 3 человек.
Своими амортизаторами кузов опирается на корпуса гидроциклов из композитных материалов и выглядит вся эта конструкция неуклюжей и неповоротливой, но на деле - это самое лучшее изобретение для любителей водных развлечений.
Каждый гидроцикл может похвастаться двигателем Yamaha с общим объемом в 1,8 литра и номинальной мощностью в 250 лошадиных сил.
Создателей сразу оговариваются, что это «базовая конфигурация оборудования», которая может быть изменена на ещё более мощную по желанию клиента.
Что в результате? Машина, которую назвали «Тайфун», разгоняется по воде до головокружительных 130 км/ч, а конструкция уникальной подвески позволяет совершать на таком «водном внедорожнике» любые ускорения, можно без боязни опрокидывания входить в резкие повороты и совершать недоступные другим видам техники прыжки над водой с лёгким приземлением.
Цена такой водные игрушки – 250.000 долларов в минимальном варианте исполнения.