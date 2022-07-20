Игрушка стоимостью в четверть миллиона долларов США претендует на звание "короля водоемов"

Поистине монстрообразное изобретение представили в Америке.

реклама

Там создали, без ложной скромности говоря, «водный внедорожник»!

Хотя такого термина формально не существует, но сооружение, которое представляет собой кузов рамной конструкции, установленный сразу на два гидроцикла, позволяет комфортно разместиться команде из 3 человек.

Своими амортизаторами кузов опирается на корпуса гидроциклов из композитных материалов и выглядит вся эта конструкция неуклюжей и неповоротливой, но на деле - это самое лучшее изобретение для любителей водных развлечений.

Каждый гидроцикл может похвастаться двигателем Yamaha с общим объемом в 1,8 литра и номинальной мощностью в 250 лошадиных сил.

Создателей сразу оговариваются, что это «базовая конфигурация оборудования», которая может быть изменена на ещё более мощную по желанию клиента.

Что в результате? Машина, которую назвали «Тайфун», разгоняется по воде до головокружительных 130 км/ч, а конструкция уникальной подвески позволяет совершать на таком «водном внедорожнике» любые ускорения, можно без боязни опрокидывания входить в резкие повороты и совершать недоступные другим видам техники прыжки над водой с лёгким приземлением.

Цена такой водные игрушки – 250.000 долларов в минимальном варианте исполнения.

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> Рухнула цена i9 12900K - смотри В ДВА раза снижена цена RX 6600 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке



