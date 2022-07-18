Проект платформы "Северный полюс" вышел на финальный этап
Совсем недавно стало известно о том, что проект «Северный полюс», который, по сути, представляет собой огромный, не имеющий аналогов в мире, комплекс - ледостойкую платформу, находится уже на финальных стадиях испытаний. В том числе и на этапе решающих тестов двигателей.
реклама
Немного предыстории.
Арктика, как всем доподлинно известно, представляет собой ещё неизведанную область планеты, за которую уже сейчас разворачивается нешуточное соперничество на мировой арене. Все те исследования, которые проводились раньше, теперь недостаточны для масштабного освоения региона и его богатых ресурсами недр. Именно поэтому был начат и, уверен, будет успешно закончен, проект ледостойкой платформы «Северной полюс», которая станет домом для уникальной научной лаборатории по масштабному исследованию Арктики.
Эксперты считают, что таяние льдов и глобальное потепление в скором будущем сделают невозможным использование классических арктических исследовательских станций. Возможность для детального и длительного изучения Арктики с использованием стационарных объектов улетучивается одновременно с тем, как тают ледники.
реклама
Помимо прочего, снабжение таких станций и набор экипажа, который согласен жить долгое время в условиях сильных морозов, также затруднительно. «Адмиралтейские верфи» по заказу Росгидромета и Минобороны разработали и заканчивают постройку огромного «серого кашалота», большого исследовательского судна, которое позволит детально изучить все уголки Арктики без риска для российских учёных и экипажа.
Особенность корабля состоит в том, что он, в классическом понимании, вовсе и не корабль. Это огромная самодвижущаяся лаборатория, которой помещена в корпус судна с феноменальной ледовой устойчивостью, при этом обладающего такой же феноменальной экономичностью.
ЛСП «Северный полюс» доставит груз и ученых и поможет им вернуться обратно тогда, когда это будет необходимо. Всевозможные современные исследовательские системы навигации, а также целый комплекс специализированных (в том числе и уникальный автоматический манипулятор) ледовых приспособлений для исследований Арктики - всё это уже смонтировано на корабле- платформе.
реклама
Она была спущена на воду ещё в конце 2020 года и на ней к настоящему моменту смонтированы двигатели, аварийные системы и всё оборудование, которое составляет, собственно, полноценный экспедиционный корабль.
По сути, такая арктическая платформа - это своего рода «цивилизованная» военная плавучая база (с довольно незначительными изменениями). Жизненный цикл подобного корабля оценивается примерно в четверть века, а автономность - около 3 лет и она, по факту, ограничена лишь запасом продуктов для команды и запасами топлива.
Пока что никто в мире построить аналогичные корабли не смог (да и не пытался), у Китая и Америки ледокольный флот фактически отсутствует, а других претендентов на господство в Арктике не просматривается.
Скоро данная платформа выдержит все заводские испытания, ученые наберут сотрудников для лаборатории, а моряки - экипаж для управления платформой и она отправится на покорение Арктики совершенно нового уровня.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила