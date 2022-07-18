Сотрудникам предлагается спать в "позе фламинго" и пореже возвращаться домой

Японская мебельная компания решила продвигать довольно необычную для остального мира идею. Мебельщики, совместно с другими партнерами, разработали дизайн и произвели специальные капсулы, которые позволяли бы сотрудникам компаний, в случае необходимости отдыха на работе, спать в них в вертикальном положении.

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Капсулы выполнены из фанеры и других деревянных конструкций. В них существует возможность вентиляции, а также отличительной особенностью является внутреннее убранство капсулы, основанное на мягких и приятных телу элементах.

Разработчики уверяют, что работнику внутри такой спальной капсулы будет удобно, хотя и будет спать он там в «позе фламинго».

Главное, чтобы голова, колени и, так сказать, «пятая точка» спящего оказались удобно зафиксированы под воздействием гравитации на собственный вес человека. Это, по мнению японцев, самая удобная поза для сна на период от 30 минут.

Ни для кого не секрет, что японцы - довольно трудолюбивая нация. И могут работать действительно очень долгое время без перерывов. Но это сильно вредит здоровью, есть даже специальная японская традиция, согласно которой представители трудового населения спят буквально как лошади в самых неожиданных местах.

На некоторых предприятиях тема короткого сна для восстановления сил приобрела такой массовый характер, что в офисах японских компаний много сотрудников используют для того, чтобы поспать, туалетные кабинки. Что не только вредно для здоровья, но и приводит к другим проблемам.

Лучше всего спать в удобной позе «фламинго» в специальной капсуле, считают японцы.

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