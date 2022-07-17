Довольно интересная новость пришла сегодня от компании Стилформ.
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Там заявили, что они разработали так называемый «вечный карандаш», который будет служить несколько веков!
А всё благодаря тому, что разработчики выбрали для устройства вообще необычный состав и принцип действия.
Итак, «вечный» карандаш на 100% изготовлен из металла, а в качестве графического наконечника используется специальный сплав висмута и олова, который при соприкосновении с бумагой запускает процесс окисления последней, это приводит к тому, что на бумаге остаётся явно различимая серая полоса.
След окисления позволяет металлическому «вечному карандашу» писать вообще без износа, а также отсутствует необходимость в регулярной заточке такого карандаша.
Для скептиков, которые не верят в действительно удачную реализацию идеи, даже предлагают картинки, наглядно показывающие разницу между традиционными графитовыми наконечниками и оригинальным наконечником представленного вечного карандаша.
Компания Стилформ запустила свою новинку в различных вариантах корпусов и пользователям уже сейчас доступны карандаши из цельного алюминия, титана и латуни.
На известной платформе Kickstarter новинку уже реализуют по цене около 50 долларов.
В любом случае, идея довольно оригинальная, реализация необычная, обращает на себя внимание.