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Мозг астронавтов NASA страдает от полета в космос больше, чем у космонавтов "Роскосмоса"
В таким выводам пришли профильные медики, изучив изменения мозговых структур 24 американцев, 13 русских и нескольких европейских покорителей космоса
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Довольно интересная информация пришла сегодня из российского медико-биологического института РАН.

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Там выяснили, что мозг астронавтов NASA гораздо более существенно подвержен необратимым структурным изменениям после длительного нахождения в космосе, чем у российских космонавтов и космонавтов европейских космических агентств.

Конкретно речь идёт о том, что при длительном воздействии микро-гравитации в мозгу возникают определённые структурные изменения, связанные с перераспределением мозговой жидкости.

Так, при проведении исследования, выяснилось, что больше чем у 30% проверенных астронавтов из США наблюдается так называемый синдром SANS, который связан с нарушениями зрения.

В общем исследовании приняли участие 24 американских астронавта, 13 космонавтов «Роскосмоса» и несколько человек из Европы.  У восьми астронавтов Америки из 24 исследованных выявили значительное увеличение зон мозга, которые отвечают за зрительную обработку пространственной картинки. У них определённо развился синдром SANS, тогда как у россиян такого синдрома не выявлено вообще.

Объяснение данному результату довольно простое. Всё кроется в особенностях подготовки на Земле космонавтов перед отправкой в космос. Именно комплекс испытаний человека на сопротивление гравитации, который проходят космонавты, напрямую влияет на то, как они чувствуют себя в космосе.

Видимо, в американской программе подготовки существуют какие-то огрехи.

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