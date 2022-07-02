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Пентагон готов оснастить войска новейшими ЭМИ-ракетами, не имеющими аналогов в мире
Ракеты с некинетическим поражающим действием проходят финальные стадии испытаний
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Профильные военные издания Америки сообщают о том, что в военном ведомстве страны начались ключевые финальные испытания ракет нового типа.

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Данные ракеты в качестве поражающей системы используют специальные генераторы микроволновых помех, которые разрабатывали и испытывали на протяжении долгих пяти лет.

До конца лета 2022 года должны быть завершены все тесты и ракеты, оснащённые «электромагнитной взрывной энергией» должны поступить в войска. Обладающая некинетическим поражающим действием, электромагнитная ракета способна выводить из строя любые электронные системы противника на достаточно большой площади поражения.

В Пентагоне считается, что подобным оружием не владеет ни одна страна в мире и это абсолютное ноу-хау американских военных. Всё, на что способны военные системы подобного типа в других странах, это создавать помехи направленного действия, которые выводят электронику противника из строя лишь на время.

Американцы же утверждают, что их специальные электромагнитные ракеты способны сжигать вражескую электронику и больше вообще о ней не беспокоиться.

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#пентагон #микроволновые ракеты #ракеты #электромагнитные ракеты
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