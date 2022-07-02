Профильные военные издания Америки сообщают о том, что в военном ведомстве страны начались ключевые финальные испытания ракет нового типа.
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Данные ракеты в качестве поражающей системы используют специальные генераторы микроволновых помех, которые разрабатывали и испытывали на протяжении долгих пяти лет.
До конца лета 2022 года должны быть завершены все тесты и ракеты, оснащённые «электромагнитной взрывной энергией» должны поступить в войска. Обладающая некинетическим поражающим действием, электромагнитная ракета способна выводить из строя любые электронные системы противника на достаточно большой площади поражения.
В Пентагоне считается, что подобным оружием не владеет ни одна страна в мире и это абсолютное ноу-хау американских военных. Всё, на что способны военные системы подобного типа в других странах, это создавать помехи направленного действия, которые выводят электронику противника из строя лишь на время.
Американцы же утверждают, что их специальные электромагнитные ракеты способны сжигать вражескую электронику и больше вообще о ней не беспокоиться.