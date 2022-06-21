Власти Китайской Народной Республики приняли законопроект, согласно положениям которого вообще все веб-ресурсы обязаны осуществлять проверку и пре-модерацию комментариев непосредственно перед их публикацией.
реклама
Данные правила были опубликованы ещё на прошедшей неделе в специальном документе, который регулирует действия администраторов служб комментариев в китайском сегменте сети Интернет.
Согласно данному новшеству, отдельные компании и лица, в управлении которых находятся информационные ресурсы Китая, обязаны сформировать группы «редактирования и проверки», которые будут осуществлять модерирование комментариев и их оценку. Также на эти новые подразделения будут возложены обязанности сообщать администрации и властям о любых, даже потенциально незаконных призывах комментаторов, их спорных высказываниях и оскорблениях.
Но и это ещё не всё. Каждый веб-ресурс обязан собирать и хранить настоящие имена пользователей, которые оставляют комментарии и в 100 процентах случаев из 100 требовать подтверждение личности комментатора, прежде чем разрешить ему добавлять комментарий.
Данные меры власти Китая приняли в ответ на огромное количество онлайн-критики, которая обрушилась на представителей китайского правительства в последние несколько месяцев.