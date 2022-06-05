Традиция разделять общество на касты теперь касается всех индийских специалистов, которые добились престижной работы в Америке, но так и не смогли убежать от предрассудков

Корреспондент газеты Washington Post сообщает, что в компании Гугл стало настолько много сотрудников из Индии, что они тут же образовали «кастовую систему», которую с удовольствием поддерживают большинство остальных работников-индийцев и это стало для компании огромной проблемой.

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Внутри компании Гугл развернулась настоящая битва между кастой «неприкасаемых» и теми, кто представляет более высшие касты в Индии. Во время конфликта даже был уволен один из видных специалистов-индусов, который как раз и выступал против кастовой дискриминации внутри компании.

Но в Google решили иначе и уволили самого смутьяна, чтобы не потворствовать «разногласиям и злобе».

Журналист Washington Post замечает, что те многочисленные индейцы, которые переехали на работу в США в технологических компаниях очень быстро «воспроизвели» в трудовых коллективах кастовую модель общества и это идёт вразрез с заявлениями компании о том, что в Google все равны и нет никаких каст и прочего социального неравенства.

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