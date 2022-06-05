Каждому известна ситуация, когда обыкновенный спор в комментариях приводит к баталиям и ссорам, которые трудно остановить.
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Примерно в такой же ситуации оказались игроки War Thunder, которые, ради того, чтобы переспорить друг друга, обнародовали на игровом форуме секретные данные, касающиеся современного оружия Китая.
Причина спора в следующем - совсем недавно авторы War Thunder добавили в свою онлайн игру модели реальных боевых машин, которые приняты на вооружение современными армиями разных стран. Как это часто бывает, после столь масштабного обновления, фанаты пошли ломать копья на форуме проекта и устроили просто феноменальные дебаты о том, всё ли выполнили авторы игры аутентично.
Первый же холивар оказался настолько серьезным, что в пылу борьбы мнений по поводу современных танков один из китайских пользователей игры для того, чтобы доказать свою правоту в споре, опубликовал документ с техническими характеристиками реального боеприпаса китайской народной армии.
Как позже выяснилось, в данном документе содержались совершенно секретные тактико-технические характеристики противотанкового снаряда. Как сообщают пользователи, в обнародованном документе содержалось вообще всё - подробная схема корпуса, показатели бронепробиваемости, начальная скорость с учётом температуры окружающей среды и многое и многое другое.
Более того, чтобы окончательно одержать победу в споре, китайский пользователь опубликовал фото самого снаряда! Сразу же после этого модераторы форума War Thunder крайне озаботились происходящим и немедленно забанили китайца, однако никто пока что так и не знает, кем на самом деле был этот загадочный китайский пользователь и что теперь с ним сделают, если узнают о том, что он натворил.