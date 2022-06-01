Данная мера позволит аэропортам заработать, а пассажирам - выгодно потратить деньги

Сегодня стало известно о том, что аэропорты обратились с мольбой к государству о разрешении им открыть двери магазинов формата «duty-free» для всех пассажиров, в том числе совершающих перелёты по России.

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Администрации аэропортов считают, что внутренний пассажиропоток с доступом к беспошлинным товарам, который становится гораздо большим, чем зарубежный, поможет аэропортам немного заработать, но и пассажирам - приобретать товары по более выгодным условиям.



В случае, если такое разрешение будет принято, выручка торговых точек в аэропортах может существенно вырасти, ведь режим "без пошлин" ранее действовал только для пассажиров, вылетающих за рубеж.

Теперь же вообще все смогут посещать магазины «duty-free», имея лишь билет на любой рейс. В целом данная идея принципиальных возражений не вызвала и сейчас указанный вопрос обсуждается на уровне Федеральной таможенной службы.



Примечательно, что магазины формата «duty-free» во многих странах мира работают по схеме международных и внутренних рейсов без ограничений, ведь пассажиры уже заплатили за билеты и принесли бюджету свои налоги, логика в том, что чем больше сумма чека в аэропорту, тем лучше, в конечном итоге, будет для государства.



В России же пока что продолжает действовать норма, согласно которой магазинами дьюти-фри могут воспользоваться только пассажиры международных направлений, которых стало существенно меньше и доля зарубежных перелётов продолжает сокращаться.

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