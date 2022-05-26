На недавней встрече глав космических агентств, которые сформированы в странах-членах БРИКС, Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса», заявил, что представители Европейского агентства по космосу ведут активную «подрывную деятельность за кулисами», пытаясь деньгами и уговорами разрушить крепкие партнёрские взаимоотношения России и тех стран, с которыми традиционно были налажены связи в области космических технологий.
реклама
Рогозин заявляет, что подобные действия европейцев выглядят просто смешными, когда они, например, советуют Индии задуматься о том, как Европа сможет быстро помочь стране развернуть пилотируемую программу, хотя ни у Парижа, ни у Брюсселя, ни у других европейских городов нет ровным счётом никакой космической инфраструктуры, а уж тем более, пилотируемых кораблей. В целом, они сами не понимают, что говорят и кому, добавляет Рогозин.
NASA же при этом ведёт себя гораздо более вдумчиво и осмотрительно, реально оценивая свои возможности и крайне точно выбирая те слова, которые попадают в СМИ.
Также Рогозин отметил, что «Роскосмос» хотел бы ещё раз подтвердить свою готовность оказывать помощь «молодым космическим державам» и организовывать как можно больше возможностей для пилотируемой космонавтики, а европейские партнёры, которые проявляют удивительный непрофессионализм, уже отметились срывом совместной миссии полёта на Марс в 2020 году. Да, это горький опыт, но он очень показателен всем странам, которые хотят рискнуть и начать работать с Европейским космическим агентством. Рогозин советует попробовать и на своём опыте убедиться в новых партнёрах, если найдутся смельчаки.