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Nike выпустила кроссовки, разбирающиеся на три части
Все ради экологии и заботы об окружающей среде
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Знаменитая спортивная компания Nike заявила о том, что выпустила революционные кроссовки ISPA-Link, которые разбираются на 3 составные части для последующей переработки. Так компания демонстрирует свою заботу об окружающей природе.

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Менеджеры фирмы утверждают, что они хотят создать не просто какую-то феноменальную модель, а сформировать у покупателей эко-тренд на долгие десятилетия. Больше не нужно выбрасывать на свалку изношенные кросы, их можно утилизировать и получить скидку на будущие покупки.

В представленной модели отказались от клея и другого крепежа, нет традиционной прошивки крепкими нитями, нет металлических элементов, все очень "природо"-"френдли".

Три составные части обуви попросту вставляются друг в друга и крепятся только силой затяжки шнурков. Такая обувь дешевле в плане производства, она не менее износостойкая, а попробовать новинку фанаты марки смогут уже летом.

Правда, возникают сомнения насчет того, так ли уж долго прослужат подобные эко-кроссовки, ведь компании, прежде всего, интересно постоянно производить новые модели и делать "вечную" пару обуви никто не будет (хотя могли бы).

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