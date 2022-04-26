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Систему принудительного распределения выпускников ВУЗов могут вернуть в России
С такой инициативой выступили в Совете Федерации. Это поможет удержать востребованных специалистов разных профессии в стране
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Многое изменилось за последнее время. Почти что каждая отрасль российской промышленности остро ощутила дефицит профессиональных кадров, особенно специалистов IT-индустрии.

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В СовФеде состоялось совещание, на котором пришли к выводу, что стране недостает около 2 миллионов «айтишников», а срочные меры по их удержанию в стране пока не работают. В качестве действенного способа называют возвращение системы принудительного распределения выпускников вызов, как это было при СССР.

Пока что возможный возврат системы принудительного распределения коснется только выпускников, закончивших ВУЗ на бюджетных местах. Их приделается временно принудительно трудоустраивать на предприятиях «оборонки» и в государственных компаниях, нуждающихся в широком спектре молодых специалистов современных профессий.

Подобная система работает, например, в Белоруссии, где «айтишники» и другие бюджетники по распределению обязаны отработать 2 года на государство, прежде чем могут искать работу в любой удобной им компании.

Предполагается, что в России срок «обязательной» работы по распределению будет составлять 5 лет, как и было в советское время, а студенты-«бюджетники» будут получать дополнительные выплаты и другие льготы весь срок обучения.

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