Западные аналитики и статистики обратили свой взор на игровые приставки.
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Так, консоли Nintendo Switch оказались самыми популярными в мире по продажам на конец первого месяца весны 2022 года. Всего в мире на данном этапе реализовано порядка 110 млн единиц приставки Nintendo Switch, что почти 6 раз больше, чем продано приставок PlayStation 5 серии (20 млн единиц) и почти в 8 раз больше, чем приставок Xbox Series серий X и S (14 млн единиц).
Если смотреть на продажи, то старые модели (PlayStation 4 или Xbox One) по-прежнему удерживают стабильные позиции на рынке по популярности у геймеров.
Nintendo Switch - супер популярная игровая машина, которая была представлена ещё в 2017 году. Удобная портативная конфигурация данной консоли позволяет использовать её не только как игровой планшет. Консоль именно своей универсальностью и привлекает пользователей сразу нескольких сегментов игрового рынка и это является уникальным решением на мировой арене, что способствует огромным продажам.
Аналитики рынка считают, что в скором времени темп реализации Switch очень сильно замедлится, но, при этом, по итогам года эта консоль останется лучшей в мире.