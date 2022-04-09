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В мире продано уже 110 млн консолей Nintendo Switch
Nintendo Switch - супер популярная игровая консоль, которая была представлена ещё в 2017 году. Компактная портативная конфигурация данной консоли позволяет использовать её не только как игровой планшет.
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Западные аналитики и статистики обратили свой взор на игровые приставки.

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Так, консоли Nintendo Switch оказались самыми популярными в мире по продажам на конец первого месяца весны 2022 года. Всего в мире на данном этапе реализовано порядка 110 млн единиц приставки Nintendo Switch, что почти 6 раз больше, чем продано приставок PlayStation 5 серии (20 млн единиц) и  почти в 8 раз больше, чем приставок Xbox Series серий X и S (14 млн единиц).

Если смотреть на продажи, то  старые модели (PlayStation 4 или Xbox One) по-прежнему удерживают стабильные позиции на рынке по популярности у геймеров.

Nintendo Switch - супер популярная игровая машина, которая была представлена ещё в 2017 году. Удобная портативная конфигурация данной консоли позволяет использовать её не только как игровой планшет. Консоль именно своей универсальностью и привлекает пользователей сразу нескольких сегментов игрового рынка и это является уникальным решением на мировой арене, что способствует огромным продажам.

Аналитики рынка считают, что в скором времени темп реализации Switch очень сильно замедлится, но, при этом, по итогам года эта консоль останется лучшей в мире.

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