С помощью компании Crypto.com и, опираясь на результаты зрительского голосования на сайте, будет разыгран призовой фонд в размере 60.000 долларов.

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Сегодня стало известно о том, что знаменитая спортивная файтинг-организация UFC планирует оплачивать выступления успешных бойцов с помощью криптовалюты.

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Итак, по замыслам организаторов, с помощью компании Crypto.com и, опираясь на результаты зрительского голосования на сайте, будет разыгран призовой фонд в размере 60.000 долларов.

Трем самым популярным бойцам вечера будут распределены призовые так: 30.000 долларов получит самый лучший участник, за второе место положена выплата в 20.000 долларов, а за третье – 10.000 долларов.

С помощью такого «фанатского» бонуса спортсмены UFC смогут существенно увеличить свои призовые, правда, в организации не оговаривают, насколько честным и прозрачным будет голосование на сайте, и как будут бороться с накрутками голосов, кои неизбежно последуют.

Компания Сrypto.com продолжает заключать всё новые и новые партнёрские отношения со знаменитыми мировыми брендами.

Несколько ранее компания получила статус официального криптовалютного партнёра многочисленных спортивных организаций. Среди них чемпионат «Формула-1» и футбольные клубы серии «А» в Италии, а также клуб «Пари Сен-Жермен», несколько хоккейных канадских команд уже стали её партнерами.

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