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Минторг США угрожает Huawei и Xiaomi жесткими санкциями из-за увеличения экспорта в Россию
Считается, что те меры воздействия и немалый штраф, который выплатила компания ZTE, покажутся новым целям санкционной американской войны просто цветочками.
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Высокопоставленные чиновники американского ведомства заявляют, что с вероятностью 90% китайские компании будут жестко наказаны за то, что продолжают снабжать жителей РФ своей продукцией. Прошло всего несколько недель весны, курсы валют немного успокоились, и китайские товарищи активно увеличивают объемы поставок своих смартфонов и прочей электроники российским пользователям.

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Примерно такая же ситуация сложилась и в сфере телекоммуникационного оборудования – все освободившиеся ниши занимают китайские бренды, что практически сводит на нет санкционное давление со стороны США в этой области.

Формальной причиной американских рестрикций называют технологии, «изготовленные на американском оборудовании» (что бы это ни значило). То есть если хоть в каком-то продукте китайских гигантов электроники есть хоть что-то полупроводниковое, то нужно обязательно спрашивать у Вашингтона разрешение на реализацию таких товаров третьим странам.

Считается, что те меры воздействия и немалый штраф, который выплатила компания ZTE, покажется новым целям санкционной американской войны просто цветочками. Китайцы из Xiaomi  и Huawei окажутся буквально на грани разорения, если не будут четко выполнять американские директивы.

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#xiaomi #huawei #китай #санкции
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AlexZ Rus
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ReXaN
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Ты сюрдюкова вспомни и ведь с тех пор ничего не изменилось - вот и ответ на твои вопросы. Короче, как кто-то говорил: "пьют и воруют", а бототвари их покрывают.
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1TronpmG5
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