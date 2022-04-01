Высокопоставленные чиновники американского ведомства заявляют, что с вероятностью 90% китайские компании будут жестко наказаны за то, что продолжают снабжать жителей РФ своей продукцией. Прошло всего несколько недель весны, курсы валют немного успокоились, и китайские товарищи активно увеличивают объемы поставок своих смартфонов и прочей электроники российским пользователям.
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Примерно такая же ситуация сложилась и в сфере телекоммуникационного оборудования – все освободившиеся ниши занимают китайские бренды, что практически сводит на нет санкционное давление со стороны США в этой области.
Формальной причиной американских рестрикций называют технологии, «изготовленные на американском оборудовании» (что бы это ни значило). То есть если хоть в каком-то продукте китайских гигантов электроники есть хоть что-то полупроводниковое, то нужно обязательно спрашивать у Вашингтона разрешение на реализацию таких товаров третьим странам.
Считается, что те меры воздействия и немалый штраф, который выплатила компания ZTE, покажется новым целям санкционной американской войны просто цветочками. Китайцы из Xiaomi и Huawei окажутся буквально на грани разорения, если не будут четко выполнять американские директивы.