Об этом недавно заявил зам. генерального директора компании, владеющей площадкой Rutube (холдинг «Газпром-медиа»), господин Моисеев.
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По его словам, уже со 2 апреля начнется процесс ежедневного обновления функционала платформы, который должен помочь ресурсу стать более конкурентоспособным. На первых этап основная часть изменений коснется «админки» блогеров, то есть самого важного элемента ресурса.
Изменится дизайн и функционал управления контентом, появятся долгожданные инструменты сбора подробной статистики просмотров и слежения за монетизацией, вновь будет переработан интерфейс поиска и многое другое.
Простым пользователям изменения видны не будут, но в скором времени в планах компании претворить в жизнь несколько новшеств, которые будут заметны и им.
Платформа Rutube в последний раз получала крупное обновление весной 2021 года. Именно тогда ресурс получил новый внешний вид. Более привычную многим навигацию и цветовые решения на любой вкус. Наконец-то пользователи получили возможность просматривать видео без регистрации, а те, кто уже зарегистрирован, порадовались функционалу тематических плейлистов.