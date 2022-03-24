Почти четыре года назад военное командование США заключило контракт стоимостью более 420 миллионов долларов с компанией Microsoft на поставку в войска очков дополненной реальности под названием HoloLense. В начале 2022 года первые серийные изделия начали поступать в армию США и сразу же вызвали бурю негативных отзывов, главный из которых можно сформулировать так – «в них нет ничего нового и удобного».
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Все без малого 100 тысяч экземпляров оснащены системами мониторинга жизненных показателей солдата, устройством для защиты органов слуха и уже традиционными функциями ночного и инфракрасного мониторинга окружающей обстановки.
«Гладко было на бумаге…»
Первые же реальные боевые ситуации показали, что устройства не способны справляться со слабым освещением, а тепловизоры обладают крайне низкой разрешающей способностью. Солдатам в них еще и банально неудобно находиться долгое время.
Проект Microsoft еще на ранних стадиях был омрачен чередой скандалов. Команда разработчиков столкнулась с трудностями по реализации технического задания армии, что в конечном итоге привело к увольнению части инженеров и кодеров. При этом официальные лица Microsoft продолжали настаивать на том, что проект HoloLense будет завершен в срок и на высочайшем уровне. Что выросло, то выросло.