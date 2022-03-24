Первые же реальные боевые ситуации показали, что устройства не способны справляться со слабым освещением, а тепловизоры обладают крайне низкой разрешающей способностью.

Почти четыре года назад военное командование США заключило контракт стоимостью более 420 миллионов долларов с компанией Microsoft на поставку в войска очков дополненной реальности под названием HoloLense. В начале 2022 года первые серийные изделия начали поступать в армию США и сразу же вызвали бурю негативных отзывов, главный из которых можно сформулировать так – «в них нет ничего нового и удобного».

реклама

Все без малого 100 тысяч экземпляров оснащены системами мониторинга жизненных показателей солдата, устройством для защиты органов слуха и уже традиционными функциями ночного и инфракрасного мониторинга окружающей обстановки.

«Гладко было на бумаге…»

Первые же реальные боевые ситуации показали, что устройства не способны справляться со слабым освещением, а тепловизоры обладают крайне низкой разрешающей способностью. Солдатам в них еще и банально неудобно находиться долгое время.

Проект Microsoft еще на ранних стадиях был омрачен чередой скандалов. Команда разработчиков столкнулась с трудностями по реализации технического задания армии, что в конечном итоге привело к увольнению части инженеров и кодеров. При этом официальные лица Microsoft продолжали настаивать на том, что проект HoloLense будет завершен в срок и на высочайшем уровне. Что выросло, то выросло.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь