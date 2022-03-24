Компания еще 22 марта стала уведомлять своих клиентов о повышении стоимости терминалов для доступа к Starlink и об увеличении стоимости тарифов на клиентские подключения.

Сервис широкополосного спутникового интернета Starlink объявил о повышение стоимости доступа к услугам компании сразу на 20%. Примерно на эту же долю подорожают и коммерческие запуски космического оборудования, которые предоставляет компания SpaceX. Все дело в грандиозной инфляции, говорит Илон Маск.

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Компания еще 22 марта стала уведомлять своих клиентов о повышении стоимости терминалов для доступа к Starlink и об увеличении стоимости тарифов на клиентские подключения. Вместо 99 долларов придется заплатить 110, а прибавка в тарифах составила 11%. Стоимость терминала Starlink возросла до 599 долларов, хотя всего несколько месяцев назад такое клиентское оборудование оценивалось в 499 долларов (прибавка на 20%).

Все клиенты Starlink во всех странах присутствия получили подобные уведомления и должны быть готовы к существенному увеличению стоимости сервисов от Илона Маска вслед за увеличением инфляции в США в будущем.

Как сообщает служба американской статистики, за 12 прошедших месяцев уровень инфляции в стране составил почти 8%, что считается абсолютным максимальным показателем за минувшие 40 лет.

Компания SpaceX пока что ограничилась повышением цен на 10%. Это касается тарифов на доставку полезных грузов в космос, также на 20% увеличилась стоимость специальных запусков тяжелой ракеты Falcon Heavy и «обычной» Falcon 9.

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