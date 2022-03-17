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Huawei в 2021г стал лидером на рынке телекоммуникационного оборудования, несмотря на санкции США
Общие доходы компании в телекоммуникационном сегменте за 2021 год составили более 100 миллиардов долларов!
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И снова и опять китайцы из Huawei – лидеры мирового рынка телекоммуникационной аппаратуры, общие доходы указанного сегмента компании за 2021 год составили более 100 миллиардов долларов! Не помешали ни торговые санкции США, ни мировая пандемия, которая никак не заканчивается.

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В целом «телекоммуникационный» сегмент рынка электроники показал рост в 7% за прошлый год, и эта тенденция сохраняется уже 5 лет подряд. Это связано, прежде всего, с ростом объемов беспроводной связи и с постоянным уровнем спроса на поддержание работоспособности проводных сетей по всему миру.

Всего, помимо Huawei, можно отметить еще шесть крупных мировых поставщиков оборудования, которые в совокупности занимают около 80% мирового рынка телекоммуникаций.

Да, жесткие и неоправданные санкции против Huawei со стороны Америки, а именно – ограничения на использования произведенного Huawei оборудования за пределами Китая, оказывают на корпорацию ощутимое влияние, но это не мешает Huawei лидировать в «общем зачете» мирового рынка.

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