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Клипы Вконтакте - новый TikTok для российских пользователей
За последнюю неделю вкладка «Клипы» в VK стала в два раза более посещаемой, примерно на столько же увеличилось и количество загружаемого контента новыми пользователями
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Как сообщают официальные представители социальной сети «Вконтакте», на фоне повсеместных ограничений для российских пользователей в цифровом пространстве небывалый рост популярности зафиксирован практические по всем сервисам, которые, так или иначе, дублируют функционал популярных зарубежных платформ.

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Так, за последнюю неделю вкладка «Клипы» в VK стала в два раза более посещаемой, примерно на столько же увеличилось и количество загружаемого контента новыми пользователями, которые ранее не рассматривали «Клипы» как доступную альтернативу гиганту «TikTok».

Почувствовав стремительно растущую конкуренцию, блогеры, намерено выбравшие платформу клипов от «Вконтакте» как основную, не столько популярную, но и с меньшей конкуренцией, отмечают, что происходит массовая регистрация популярных авторов, ранее работавших на крупных зарубежных площадках, стремительно растет конкуренция, а новый контент появляется буквально каждую секунду.

При этом управленцы «ВКонтакте» стараются всеми силами привлечь новых участников на платформу, предлагая разнообразные стимулирующие розыгрыши и лотереи. Утверждается, что на призы будет потрачено более 100 миллионов рублей!

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