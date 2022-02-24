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Сколько крипты нужно для идеального инвестиционного портфеля

Игнорировать криптовалюту как инструмент финансовых инвестиций - большая ошибка.
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Финансовое пространство буквально наводнили токены и монеты. Это не просто новомодная тенденция, но еще и мощный инструмент для потенциальных инвестиций. Как же вдумчивому человеку понять – а сколько крипты достаточно? Как определить тот процент финансов, которые можно выгодно и безопасно перевести в криптовалюту и получать выгоду?

За последнее время формула «идеального инвестиционного портфеля» не изменилась – это сбалансированная совокупность разных инвестиций – часть в валюте, часть в драгоценных металлах, часть в акциях и часть в криптовалюте. Идея далеко не новая – дешевеет одна из составляющих портфеля – дорожает другая, и в целом портфель остается прибыльным.

За последние годы проницательные трейдеры неплохо овладели информацией о Биткоинах и о том, как на них можно заработать. Конечно, на первых шагах криптовалюту не понимали и существенно недооценивали, но все изменилось. Смелый инвестор действительно в состоянии много заработать на колебаниях курса криптовалют – это факт. Большинство тех, кто управляет инвестиционными портфелями клиентов, хотели бы вложиться в криптовалюту.

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Еще в 2019 году Йельский университет опубликовал исследование, согласно которому от 4% до 6% стоимости инвестиционного портфеля должно быть отдано криптовалюте. При проведении этого исследования рассматривалась доходность всех более-менее значимых мировых криптовалют и практически все профессиональные специалисты по финансовому планированию согласились, что крипта – мощнейший инструмент, который ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.

Для того чтобы создать свой портфель из криптовалют и удачно интегрировать его, необходимо обладать базовыми знаниями рынка крипты. Конечно, самая популярная валюта – Биткоин - в обязательном порядке должна стать основой портфеля (на эту валюту рекомендуется выделить до 45% всех вложений в крипту). Остальную часть портфеля можно отдать Ethereum и другим цифровым валютам.

Первые несколько месяцев покажут, насколько собранный портфель эффективен в плане доходности. Если все неплохо, то инвесторы обычно переходят к более рискованным вложениям, но и более потенциально доходным.

На данный момент вывод прост: игнорировать крипту как инструмент инвестиций - большая ошибка.

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