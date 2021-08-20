Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как я сделал компьютерное кресло из автомобильного

После безвременной кончины старого кресла, решил не менять шило на мыло, а изготовить компьютерное кресло из автомобильного и офисного.
[ ] для раздела Блоги
3
RX 6600 Sapphire недорого
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет.

Началась эта история с того, что мое старое кресло принялось активно рассыпаться. Сдохла и была заменена пневмоопора, затем колесики, протерлась обивка (сделали чехлы)... Но терпение закончилось, когда кресло начало гнусно скрипеть при любом движении. 

реклама

инвалид

 

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3090 в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

В магазинах было все то же самое и это отбивало всякое желание менять шило на мыло. И когда я уже отчаялся решить эту сверхзадачу, в голову пришла идея конвертировать авто-кресло.   Благо и искать ничего не надо, поскольку от машины у меня осталась пара передних кресел. В свое время я их увез в деревню в рассуждении как-нибудь приспособить ко всеобщей пользе...


реклама

Итак, имеются следующие предметы:

1. кресло от Гранты (2шт)

2. квадратный профиль 40х40см (метров 30)

3. основание от античного (советского) кресла (1шт)

реклама

4. инструменты включая сварочник в наличии.

Задача: сделать суперкомпьютерное кресло...

 
Наличие третьего пункта и определило порядок действий. Поэтому первый вариант (без колес) я сделал на основе советского железа. Все элементарно: "Н" - образная рама с отверстиями под крепления авто-кресла была приварена к стойке. Вместо утерянных ножек подошли мебельные, благо резьба стандартная м8. На этом варианте кресла я просидел неделю и понял, что для полного счастья не хватает только колесиков.

"H"-образная рама

реклама

 

вид спереди

 

вид сбоку


 



Уточню, что делать кресло поворотным и подъемным я не планировал, т.к. офисный механизм быстро изнашивается и начинает люфтить. Удобную для себя высоту я и так знал и планировал жестко ее задать. Что до вращения, то при наличии  поворотных колесиков это чисто маркетинговое излишество.  Разумеется, если задаться такой целью, можно использовать например заднюю ступицу с двухрядным подшипником, но я решил не заморачиваться и забегая вперед скажу, что не прогадал.


  Кроме того под этот вариант желательно найти именно металлическую звезду от старого оф. кресла, поскольку теперь они полностью из пластика.

  Поэтому я остановился на самом простом варианте: пластиковая звезда, внешняя труба от пневмоопоры и крест из профиля для крепления гранто-кресла.    От "Н" - образного варианта я  по итогу эксплуатации  отказался,  т.к. торчащий сбоку профиль мешает.

Вот что получилось в итоге:

 

"Х"-образный вариант 


звезда установлена


итог

 


После пары месяцев юзания скажу, что автомобильное кресло выигрывает у офисного по всем статьям:

1. настоящая эргономика - реальная радость для спины и всего организма.  

2. регулируемая спинка - вот чего не хватало в офисном, у которого спинка постоянно откинута и если сидишь прямо, то считай на табуретке. 

3. сидение с легким наклоном назад, с которого не сползаешь если сидишь с откинутой спинкой. 

4.мягкие и плотные подушки, сидеть на которых сущее наслаждение по сравнению с тонким и "жидким" поролоном офисного. 

5.  никаких люфтов и скрипов - что и понятно, конструкция то считай монолитная. 

Жалею только о том, что раньше не сделал.  


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Days Gone: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
3
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PN41
13
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
19
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
18
Biomutant: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
5
Обзор TWS-наушников CGPods 5.0: вся правда о преимуществах и недостатках CaseGuru
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
14
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
18
Битва игровых компьютеров: Core i5-8400 & GeForce GTX 1080 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX Vega 64
9
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
7

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 46
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 29
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 42
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6 августа 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через несколько часов стартует распродажа GeForce RTX 3070/3080 Ti в DNS по рекомендованным ценам
72
Криптопохмелье накроет NVIDIA к октябрю
81
Эксперты РБК ожидают рост Эфира до 40 000 долларов после перехода на алгоритм Ethereum 2.0
17
Майнеры придумали, как повысить прибыль до 20% за счёт покупателей Эфира и обошли хардфорк London
31
Илон Маск: Dogecoin вскоре вытеснит Биткоин и займёт его место
24
Новая видеокарта Intel Alchemist с 6 Гб GDDR6 была представлена с помощью 1 000 дронов
18
24-ядерный Core i9-13900K покорит 5,5 ГГц — инсайдер рассказал о линейке CPU Intel Raptor Lake-S
80
В сообществе World of Warships назрел скандал по поводу агрессивной монетизации, разработчики идут на попятную
9
Realme анонсировала планшет Realme Pad с AMOLED дисплеем
4
Биткион потерял $2000 и продолжил дешеветь, а Эфир может упасть до $2700 – аналитики РБК
31
Глава NVIDIA отказался обсуждать тщетность блокировки майнинга в видеокартах LHR
33
Процессоры AMD Genoa с архитектурой Zen 4 получат до 96 ядер
34
CD Projekt Red представили 3 бесплатных DLC
7
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
202
Стример ведёт прямую трансляцию на Twitch уже больше года
19
Флагманский игровой видеочип NVIDIA следующего поколения появится во второй половине 2022 года
46
Стрельба за уютным щитом: DICE показала геймплей Battlefield 2042 за Ирландца
23
20 августа DNS распродаёт GeForce RTX 3070/3080 Ti от 58 000 р, но видеокарт будет мало
10
Началом массового производства следующего поколения GPU NVIDIA инсайдеры считают середину 2022 года
34
Пожаловавшейся на вылеты PS4 версии Cyberpunk 2077 геймерше предложили обновить драйвера видеокарты
43

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой ПК, который быстро окупает сам себя за счет майнинга
150
Оптимальный выбор для начинающего майнера Chia Coin – конфигурируем ферму на 150 ТБ за 400 000р
23
Mafia Definitive Edition: все очень неоднозначно
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
19
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PN41
13
Days Gone: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
3
В погоне за видеокартой на AVITO. Готовимся к осени
47
3 сборки ПК по рецептам Ютуба. Часть 2
5
Как я сделал компьютерное кресло из автомобильного
3

Сейчас обсуждают

Анатолий Михайлович
01:43
3000G два вида один на старом райвен ридж второй на пикасо( отбраковку 3400жи кастрируют и але хоп Athlon 3000G, и главное именно обрубок 3400жи гонится выше 4.0 и держит озу выше 3400мгц , при разгон...
Тесты Athlon 3000G от сайта TechPowerUp - это вам не Ryzen
Алексей Вячеславович
01:42
Просто эту помойку нужно удалить и забыть, и чем скорее тем лучше. Всё что описано в этой статье правда. Просто воргеи цепляют людей именно тем, что не дают попадать, пробивать и как следствие выигрыв...
Как Wargaming игнорируют серьёзную проблему игры World of Tanks
enzolas
01:39
Да не выдумывайте. Даже сейчас ПК на хорошей DDR3 вполне себе хорошо работают и достойно тянут игры. То же самое будет и с DDR4. Парк ПК с выходом DDR5 не будет обновлен мгновенно, а разработчики игр ...
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
enzolas
01:35
Ага, геймерам :D геймеры покупают GTX1650.
nVidia: 80% всех проданных RTX 3000 во 2-м квартале достались геймерам
Wer3w0lf
01:25
Ну, и бомжара - других слов не нахожу. Найти приличное, одиночное, кресло от авто - не проблема...
Как я сделал компьютерное кресло из автомобильного
Evgeniy Litvinov
01:24
проданные lhr посчитали? про взлом молчат...
nVidia: 80% всех проданных RTX 3000 во 2-м квартале достались геймерам
Alex Alexandrov
01:22
Заглотина
Ведущий аналитик Bloomberg пояснил, почему Биткоин не дорожает до $100 000 и предсказал рост Эфира
REY_B_
01:19
Сайт Пентагона помнится успешно ломал олигофрен-пранкер. - Он по телефону просил, и те ему сами высылали пароли и прочее. Тут уж извините, пока у руля стоят те, кто рулить по образованию и прочему не...
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
Yolanda Tarska
01:17
Эта Квака ещё и русская! Ох, конечно в целом здорово. Да хотелось бы суперграфики, но ладно.
Ремастер-версия Quake уже вышла на консолях — с улучшенной графикой и поддержкой 4K
Yolanda Tarska
01:16
Игру раздавали бесплатно, всё обновилось до новой версии и она ещё и русская.
Ремастер-версия Quake уже вышла на консолях — с улучшенной графикой и поддержкой 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем