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Всем привет.



Началась эта история с того, что мое старое кресло принялось активно рассыпаться. Сдохла и была заменена пневмоопора, затем колесики, протерлась обивка (сделали чехлы)... Но терпение закончилось, когда кресло начало гнусно скрипеть при любом движении.

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инвалид

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В магазинах было все то же самое и это отбивало всякое желание менять шило на мыло. И когда я уже отчаялся решить эту сверхзадачу, в голову пришла идея конвертировать авто-кресло. Благо и искать ничего не надо, поскольку от машины у меня осталась пара передних кресел. В свое время я их увез в деревню в рассуждении как-нибудь приспособить ко всеобщей пользе...





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Итак, имеются следующие предметы:

1. кресло от Гранты (2шт)

2. квадратный профиль 40х40см (метров 30)

3. основание от античного (советского) кресла (1шт)

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4. инструменты включая сварочник в наличии.

Задача: сделать суперкомпьютерное кресло...



Наличие третьего пункта и определило порядок действий. Поэтому первый вариант (без колес) я сделал на основе советского железа. Все элементарно: "Н" - образная рама с отверстиями под крепления авто-кресла была приварена к стойке. Вместо утерянных ножек подошли мебельные, благо резьба стандартная м8. На этом варианте кресла я просидел неделю и понял, что для полного счастья не хватает только колесиков.

"H"-образная рама

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вид спереди вид сбоку







Уточню, что делать кресло поворотным и подъемным я не планировал, т.к. офисный механизм быстро изнашивается и начинает люфтить. Удобную для себя высоту я и так знал и планировал жестко ее задать. Что до вращения, то при наличии поворотных колесиков это чисто маркетинговое излишество. Разумеется, если задаться такой целью, можно использовать например заднюю ступицу с двухрядным подшипником, но я решил не заморачиваться и забегая вперед скажу, что не прогадал.





Кроме того под этот вариант желательно найти именно металлическую звезду от старого оф. кресла, поскольку теперь они полностью из пластика.



Поэтому я остановился на самом простом варианте: пластиковая звезда, внешняя труба от пневмоопоры и крест из профиля для крепления гранто-кресла. От "Н" - образного варианта я по итогу эксплуатации отказался, т.к. торчащий сбоку профиль мешает.

Вот что получилось в итоге:

"Х"-образный вариант

звезда установлена





итог





После пары месяцев юзания скажу, что автомобильное кресло выигрывает у офисного по всем статьям:

1. настоящая эргономика - реальная радость для спины и всего организма.

2. регулируемая спинка - вот чего не хватало в офисном, у которого спинка постоянно откинута и если сидишь прямо, то считай на табуретке.

3. сидение с легким наклоном назад, с которого не сползаешь если сидишь с откинутой спинкой.

4.мягкие и плотные подушки, сидеть на которых сущее наслаждение по сравнению с тонким и "жидким" поролоном офисного.

5. никаких люфтов и скрипов - что и понятно, конструкция то считай монолитная.

Жалею только о том, что раньше не сделал.





