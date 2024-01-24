Беспримерная победа человека над силами природы.

Величайшее завоевание науки и техники.

Торжество человеческого разума. (С)



Привет всем!



А вот и новая история из мира ретроклокинга.

В далекие ламповые времена все овера сталкивались с перегревом северного моста (СМ) и с этим приходилось что то делать...

Кто то пристраивал активное охлаждение, кто то менял радиатор на более производительный типа Залмана, Айс Хамера или Термалрайта, а самые продвинутые выпиливали радиаторы сами! Но кроме собственно охлаждения имелась еще одна задача, не решаемая в рамках замены радиатора, а именно безопасность чипсета. Проблема же кроется в самой конструкции СМ которая представляет собой маленький голый кристалл, вокруг которого шибко экономные производители с барского плеча лепят мягкую прокладку , каковая по задумке должна предохранять кристалл от сколов. И если в случае со стоковым радиатором это как то работает, то при установке стороннего охлада скол на кристалле можно получить просто чихнув рядом.



Немало кристаллов было сколото и отправились в свой электронный рай из за перекосов радиаторов или приложений силушки богатырской лихих оверов, при затягивания креплений!



Так вот был (и есть) способ который решит сразу обе проблемы.



...Не так давно я снимал радиатор для шлифовки и как то по-новому посмотрел на СМ... Зеленый текстолит и маленький кристалл. Какие ассоциации? Вот и мне он напомнил процессор... Старый проц без крышки типа Атлона или Дюрона которые в начале нулевых АМД именно в таком виде, но потом одумалась и уже к (s754) вернулась к общему тренду.



Что мы имеем в итоге? Все процессоры комплектуется крышкой, которая не только защищает нежное тельце кристалла, но и распределяет тепло от него на большую площадь! А вот в отношении чипсета ситуация не изменилась, при том что к концу нулевых валом пошли откровенно кипящие чипы, сравнимые по теплопакету с процессорами.

Особливо этим славились чипы от невидии. Вопрос "что мешало поставить на СМ крышку от процессора" понятно будет риторическим, хотя можно покивать на недостаток мозгов, ну и тупая экономия на спичках от маркетологов никуда не делась.



Но пока все это голая (хотя и логичная) теория которую еще нужно проверить практикой! Вот и давайте посмотрим что получится если установить на кристалл чипсета крышку от процессора!



Крышку я снял с древнего селерона 478 который уже давно служит донором органов (ножек). Благодаря ему я восстановил уже два Атлона!

К слову скальпирование селика прошло быстро и без проблем - мягкий, прекрасно режущийся бритвой герметик словно его нанесли вчера а не +20лет назад.

Правда примерка показала, что крышка чутка маловата для 945 чипсета, по краям которого щедро распаяны мелкие элементы. Вот эти деталюшки в купе с маленькой крышкой и портят всю малину, потому как в аккурат попадают под буртик крышки.

Впрочем, я и не рассчитывал обойтись в таком деле без напилинга?!

Поэтому с легким сердцем взялся за надфиль... и сделал несколько пропилов в буртиках крышки.

Убедившись, что ничего не закоротит, я нанес термопасту на кристалл и приклеил крышку клеем моментом по углам.



Теперь северный мост стало но отличить от селика.

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Температуру пришлось измерять пирометром поэтому скринов не будет.

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Для начала я запустил LinX просто с одной крышкой чтобы проверить насколько хорошо по ней распределяется тепло от кристалла. По мере прогрева я с глубоким удовлетворением смотрел как медная крышка шикарно прогревается от чипа.

А вот то что крышка сама по себе будет весьма неплохо отводить тепло - практически на уровне стокового радиатора - это меня удивило.



Особенно меня впечатлило, что если стоковым радиатором чипсет имел температуру в простое 52С, то чипсет под крышкой достиг этих же 52С только к 4му прогону LinX!

И это всего лишь под легким обдувом от процессорного кулера.



Впрочем я не стал насиловать СМ и быстренько поставил сверху стоковый радиатор "как есть" (с кривым основанием) на китайпасту HY510 и притянул ее винтами.



В этом случае за десять прогонов LinX с трудом прогрел радиатор до тех же 52С и на этом нагрев остановился.



Следовательно, даже после такого не хитрого действа нагрев снизился на 7С при тех же условиях.

Уточню (если кто забыл) что сам по себе 945 чипсет не очень горячий, но даже на нем медная крышка помогает уменьшить температуру. Про безопасность говорить излишне...



Далее я провел аналогичный эксперимент уже на горячим чипсетом от Nvidia на материнке от AMD сокет ам2. Чипсет от невидии оказался меньше 945го - всего 31х31мм по текстолиту, зато точки крепления радиатора разнесены на 62мм



В стоке - простой 68.8С и бурн 70.9С 9 прогонов линкс и это под легким обдувом от 40мм вентиля стоящего на затычке 9400gt.



Чтобы подчеркнуть зеленую сущность зеленого чипсета взял идеологически правильную крышку от невидии 460gtx. Она конечно покрывает чипсет как бык овцу, но и подгонять ничего не требуется поскольку она не конфликтует с мелкими деталюшками на плате чипа. На сей раз приклеена крышка на авто герметик. с крышкой, без радиатора температура составила в простое 58.0С и бурн 59.7С и этот максимум прибор намерял только в тени видюшечного кулера - над чипом 49С

Радиатор я взял произвольный, поскольку оригинальный радиатор тут низкий, 75х45мм и с основанием в 3.5мм - с установленной крышкой не лез под видюху. Можно было его сточить по высоте, но было лень да и жаль. Кроме того смутила его толщина: для голого кристалла она лучше, но вот в сочетании с крышкой тепло может расходится с задержкой и возможны локальные перегревы, тем более что обдува как такового не предусмотрено. По идее, тут оптимально будет установить радиатор с активным охлаждением.



Короче, с радиатором 9 прогонов линкса раскочегарили чип до "умопомрачительных" 49.8С - это в тени кулера ВК. В центре радиатора над кристаллом 43С.

с радиатором в простое 46.2С максимум, в центре 38.4С Как по мне то это победа товарищи!



В целом охлаждение показало себя мега эффективным: минус 20С "на коленке" это достижение!

Ну и подводя утешительные итоги можно констатировать, что взята еще одна планка рекордов на тернистом пути (ретро) оверклокинга! Пример как подручными методами можно улучшить охлаждение, а заодно и обезопасить себя от потери ценного оборудования.

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Всем бобра!