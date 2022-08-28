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Приветы всем читателям сайта overclockers. В данной статье будет сделан краткий обзор, или даже правильней сказать, предварительный просмотр, превью (preview) сериала в жанре "научная фантастика" (science fiction) с названием – Dark Matter. Название сериала здесь приведено в исходном (оригинальном) виде, поскольку оно содержит игру слов на английском языке, которая теряется при переводе на другие языки.

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Почему в названии статьи указано, что это – первая часть ? Всё – просто. Предполагается, что в первой части статьи будет изложен тот контент, который не портит просмотр сериала, практически не раскрывает сюжета и даёт зрителю возможность пережить всё то, что увидит любой человек, смотрящий сериал первый раз в жизни. А ведь именно за эмоциями от просмотра многие из нас обращаются к видео фильмам и сериалам. Во второй части статьи, которая выйдет позже, будет сделано несколько большее раскрытие сюжета и особенностей сериала и эта часть статьи будет создана для тех людей, кого заинтересует сериал и которые посмотрят его первую серию.

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Сериал Dark Matter был создан в 2015 году и продлился три сезона, с 2015 по 2017 годы. Каждый из трёх годов или, как принято говорить, сезонов сериала содержит по 13 серий. Сериал был снят в государстве Канада. Создатели – Джозеф Малоцци (Joseph Mallozzi) и Пол Малли (Paul Mullie). Более полную техническую информацию о сериале, включая актёрский состав, кадры и официальный трейлер, можно найти на странице сериала Dark Matter на сайте международной базы данных видео – IMDb – https://www.imdb.com/title/tt4159076/ .

Итак, приступим к предварительному обзору.

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В безразмерном тёмном и холодном пространстве космоса дрейфует неизвестный повреждённый космический корабль. Экипаж корабля находится в состоянии стасиса (некоторое подобие биологической гибернации). Члены экипажа поочерёдно просыпаются из стасиса и обнаруживают, что у них отсутствует память о прошлом времени.

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После выхода из капсул статиса, члены экипажа не понимают происходящего и чуть не убивают друг друга. Они не помнят ни своё имя, ни профессию, ни то, как они оказались на терпящем бедствие корабле.

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Не имея памяти и времени на раздумья, команда решает дать друг другу клички в виде числительных в порядке просыпания из состояния стасиса.

One (1) Two (2) Three (3) Four (4) Five (5) Six (6)





Экипаж решает разделиться по парам и обследовать неизвестное космическое судно.

"3" берёт в напарники "6", "1" идёт вместе с "4", а женский коллектив "2" с "5" остаются у контрольной панели корабля.





На борту корабля члены команды находят устройства связи, экипировку и много оружия.





Также в процессе поисков "3" с "6" находят на борту малый корабль-шлюпку, предназначенную для полётов в атмосфере планет. Шлюпка оказывается в рабочем состоянии.





Здесь следует сделать заметку. По мере обследования корабля, каждый из членов экипажа на каком-то подсознательном уровне вспоминает что-то из прошлого, о чём он или она не подозревали. Видимо, их память была стёрта не на 100% и что-то осталось на уровне астрала (души, подсознания) и мышечной памяти (рук, ног, глаз).

Так например, "2"-е удаётся включить панель управления космическим кораблём, "5"-у тянет на починку сгоревшей электроники, в "3" просыпается тяга к большим "пушкам", "6" каким-то чудом вспоминает как управлять планетарной шлюпкой, а "4" чует куда нужно повернуть чтобы найти комнату с любимыми катанами. Впрочем, эти небольшие всплески душевного "света" являются только началом открытий.

Бродя по кораблю, "3" находит седьмую капсулу стасиса, в которой лежит женщина. По какой-то непонятной причине эта капсула расположена горизонтально, не как остальные, а спящая в ней не вышла из состояния гибернации вместе с остальными членами экипажа.

Приключения начинаются ...