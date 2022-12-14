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Уже давно отказался от покупок в Китае и большинство вкусняшек беру на местной барахолке. Разница в цене стремится к нулю, но вариант с проверкой и минимальной гарантией остается. Прежде чем перейти к рассмотрению покупок на барахолке, стоит предупредить. Всегда есть риск нарваться на недобросовестного продавца и взять паленый товар. Остаться без денег и без товара. Если это ваш единственный шанс и денег больше нет - не стоит идти на риски. Купите новую вещь с гарантией в магазине.

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Предисловие

На барахолках в декабре 2022 года интересны 6 консолей, отличающиеся по цене и своему функционалу.

Xbox one S Xbox series S Xbox one X PlayStation 4 slim рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом Xbox one s all digital PlayStation 4 Pro





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Старшие консоли 9 поколения и Nintendo Switch не рассматриваю. Цена на барахолке и в магазинах близка к нулю. Их лучше рассматривать с официальной гарантией.

О различиях консолей можно почитать тут

Какую консоль выбрать?

Среди игроманов бытует огромнейшее заблуждение на счет консолей. Зачастую, новички не понимают, для чего создавались игровые приставки. Одни говорят про эксклюзивы. Другие желают попить геймпасс. Но это все маркетинг. Пыль бытия в игровом пространстве.

Консоли - это сверх бюджетное универсальное игровое устройство. Покупая за 250$ на распродаже, крайне удивительно слышать, что бы сверху доплачивали ежегодно 180$ за подписку. Миф культивируемый в массы о "богатых" консольщиках. Подавляющее число наслаждается Fortnite, Warzone, Minecraft, FIFA, Genshin Impact и прочими играми онлайн-сервисами годами. На очередной юбилей Sony предоставила инфо графику. За 7 лет PlayStation 4 средний консольщик купил 3,2 игры на свою консоль. Нет массовой скупки всего что двигается и рекламируется.

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6 по интересности Xbox one S - Хороший вариант попробовать консольный мир. Категорически не подходит для топ ААА игр. Сессионки и футбол - отличный вариант. Диски с играми мало распространены.

5 по интересности Xbox one s all digital - то же, что и выше. Есть 3 плюса. 1 - почти всегда они новее и меньше затисканы. 2 - один из самых бюджетных вариантов. 3 - всегда идут с веником на 1tb, камень в огород series S



4 по интересности Xbox series S - отличный вариант для инди проектов и сессионок. Два основных минуса. 1 - неимоверно маленький объем SSD. 2 - не поддерживаются улучшения для 2,5 тысячи тайтлов "Оптимизировано для Xbox one X", из-за чего огромнейшее число игр выглядят хуже, чем на консоли 2013 года от Sony



3 по интересности PlayStation 4 Pro - хороша чертовка. Картинка радует глаз. Куча интересных игр обязательных к ознакомлению. Есть один большой минус. Ужасная система охлаждения. После пары лет эксплуатации начинает неимоверно сильно шуметь. Найти тихую с заводской пломбой затруднительно

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2 по интересности Xbox one X - элитная консоль. И по качеству исполнения и по картинке. Если бы не эксклюзивы Sony - рекомендовал к приобретению исключительно только ее.

Лучшая консоль PlayStation 4 slim. Для сессионок и эксклюзивов самая-самая. Надежная. Тихая. Огромнейший выбор предложений. Для топ ААА брать не стоит. Консоль морально устарела еще в 2013. Но во все остальное играется приятно.

Цена

Так как консолей 8 поколения нет в свободной продаже, стоимость на барахолках взлетела вверх. Определить реальную стоимость сегодня невозможно. Могу лишь подсказать примерные ориентиры. Точкой отсчета стоит считать Xbox series S в магазинах вашего города. У меня она эквивалентна 350$ за новую запечатанную версию с гарантией.

Отталкиваясь от нее можно примерно рассмотреть следующие диапазоны за базовый комплект в идеальном состоянии с заводской коробкой и документами

Xbox one S Digital 230$

Xbox one S на 1тб 250$

PS4 slim на 1тб 280$

Xbox series S 300$

Xbox one X 330$

PS4 Pro 350$

Это средний ценник. В больших городах он будет ниже, в маленьких выше. Плюс дополнительный Staff

Два геймпада

На барахолках часто консоли продаются с разным обвесом. Зарядные станции. Подставки с охлаждением. Коробкой и документацией. Диски с играми. Камеры. Гарнитуры. SSD. Геймпады. Кабели. Шкурки и прочее... Чем больше город в котором вы живете, тем шире варианты. При выборе лота для покупки крайне рекомендуется концентрироваться на консолях с 2 геймпадами. Исходите из обычного расчета - геймпад - это 40$ к стоимости базового лота без обвеса. Второй геймпад обязателен для консольного гейминга. Так что концентрируйте свое внимание именно на этих предложениях.

Выбор продавца

Самый важный момент. Барахолка - место, где делаются деньги. Деньги в нашей стране важнее всего остального. В Европе рейтинг продавца - это святое. В странах совка - всегда можно создать сотню новых аккаунтов. "Рейтинг" продавца ничего не значит. Барыги создают 5-10-50 аккаунтов и с одного аккаунта другому ставят высокие оценки, накручивая красоту для обывателей. В "барыгах" нет ничего плохого. Они как санитары леса. Плохо, когда барыга и кидала в одном лице. Универсальных рекомендаций нет. Единственное - закрывайте все объявления, где написано "переписку вести некогда, сразу набирайте" "Быстрым скидка" "Торг до слез". Зайдите в профиль продавца и посмотрите другие объявления, если они есть. Продажа детского велосипеда или обуви с консолью - хороший признак "не барыги".

Поиск по картинке

Использую нечасто. В основном, когда вижу анкету новорега без объявлений. Сохраняю фото из объявления и пропускаю через поисковик гугл или яндекс. Часто отсеиваются фейки и неблагонадежные элементы.

Время на проверку

Во время переписки всегда прошу сутки на проверку. Говорю, что и как буду проверять и что является поводом для возврата. Пломбы на консоли имеются. Серийник на консоли имеется. Вариант "А если вы уроните или засунете кочергу в отверстия" - отметаются сразу. Такой продавец летит в ЧС.

Переписка

Как это не странно, но длительная переписка отсеивает большое число левого контингент. Буквально вчера общался с человеком, что пел мне дифирамбы, рассказывал, как все очешуительно, а по итогу оказалось, что консоль купили с рук пол года назад и заводская пломба сорвана

Консоль

После того как определились с лотом и продавцом, стоит пристально посмотреть на свой выбор. Универсального варианта не существует. Для себя смотрю исключительно на гарантийную пломбу и ее существование. Сами консоли как автомат калашникова. Имеют повышенную надежность. Специфика барахолки состоит в том, что на ней сливают те самые редкие экземпляры палева. Вероятность нарваться на которые неимоверно высока. Хоть пломба и не является панацеей, но массовых подделок не встречал. Можно попробовать взять "Вскрытую консоль. Но риски резко возрастают. Фразу из разряда "Почистил перед продажей с нанесением MX5" выглядят как забота о покупателе. Но мне крайне трудно поверить в то, что человек потратил 20$ на чистку, а не сделал скидку на эту сумму. Цена на консоли крайне незначительно колеблется и долгие годы остается стабильной. 20$ - это существенная скидка на таком рынке. А вот поверить, что ее паяли мне кажется более вероятным.

HDD

Самый ненадежный элемент в консолях. Они летят. Регулярно и массово. И если на PlayStation они меняются без вскрытия пациента, на Xbox надо срывать пломбы. Это та причина, за которую я больше люблю PlayStation с барахолок. Их можно без палева привести в работоспособное состояние. Более того, покупал несколько таких консолей с огромным дисконтом. И такие поломки регулярно встречаются на барахолках.

Шум и система охлаждения

Животные в доме. Первый этаж возле проспекта. Курение в комнате с приставкой. Нечистоплотные хозяева. Вариантов много. Итог один. В системе скапливается огромный слой пыли. Xbox one S и Xbox series S отлично справляются с таким испытанием. А вот старшая Xbox one X и в особенности PlayStation всех мастей - не очень. И тут стоит дилемма выбора. Самому снять пломбы и почистить или поискать другой лот. На самом деле, число интересных предложений крайне ограничено. Пот тем или иным критериям отсеется до 90% вариантов. На шумных консолях можно немного сторговаться на "чистку у специалиста". Но обязательно должны быть пломбы.

Проверка работоспособности

После выбора нужного вам предложения и небольшой дискуссии в чате, можно договориться о встрече и покупке. Кто к кому едет и как вы будите смотреть. У каждого додика своя методика. Кто-то за рулем и может сам подъехать. Кто-то не особо мобильный. И тут новый момент - барыги крайне редко привозят товар "посмотреть". У них лишний час езды - это лишние потраченные деньги и время на дорогу. Обычный продавец, хоть и с оговорками, с удовольствием подъедет или договориться с вами об оплате такси. При проверке стоит обратить внимание

1. Гарантийная пломба. Три раза под микроскопом

2. Комплект. Я еще на стадии переписки уточняю что есть, а чего нет. Обычные продавцы часто забывают упомянуть, что к консоле прилагается 10 дисков, зарядная станция, наушники, коробка и куча ништяков

3. Работоспособность геймпада. Обоих. Батарейку вы не проверите, а вот работу всех кнопок и "ведет" ли стик - обязательно

4. Обязательно зайти в магазин на консоли и проверить, не забанена ли консоль. Интернет можно раздать с телефона по WiFi

5. Запустить игру и поиграть минут 10-20. Рекомендуют часик, но крайне сомнительно, что вам такое позволят и не попрут. Оптимально запустить новинку топ ААА. Услышите и шум от консоли и есть ли артефакты на изображении

Послесловие

Консоли - это особое восприятие. Комфорт и легкость освоения. Дешевизна и культура потребления. Многие мои знакомые говорят, что не умею играть на геймпаде. Никаких соревновательных игр. Фишка состоит в том, что все не умеют играть на геймпаде. Все в равных условиях. Виртуозов можно пересчитать по пальцам одной руки неудачника слесаря. Покупка на барахолке сейчас, скорее вынужденная мера. Криптозима наступила. Очень скоро и на полках магазинов появится множество предложений. А пока, пожелаю вам удачных покупок, приносящих радость.



