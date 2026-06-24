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Steam Machine 2.0 – цена в $1500 не пугает так сильно, как фирменные комплектующие Valve

Эксперты критикуют Steam Machine Valve за проприетарную систему компонентов, что создает зависимость пользователей от эксклюзивного магазина запчастей.
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Двое суток подряд все уважающие себя игровые блогеры рассуждают о стоимости нового детища Valve, повторяя одни и те же слова. Минутка славы и хайпа для широких масс. Но цена в $1500 за максимальное издание лишь цветочки на фоне того безумия, что на самом деле придумал дядюшка Габен с релизом нового устройства. На фоне ценника в магазине, профиль кастомизации устройства по-настоящему превращается в бесконечную дойную корову. Подобному раскладу позавидуют все игроки на рынке игрового железа. Официальные проприетарные комплектующие для устройства – вот золотая жила.

Источник: Официальный YouTube-канал Gamers Nexus

Предисловие

Я не люблю громкие инфоповоды. Интернет сходит с ума и люди пересказывают друг друга с умным видом, без единой сторонней мысли. Куча шума и ноль полезной информации. Лента завалена однотипными высказываниями, озвученными разными голосами. Именно в этот момент понимаешь, насколько примитивно устроен рынок блогеров и говорящих голов.

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Вчера вечером вышел интересный обзор от Gamers Nexus – оценка устройства с технической точки зрения. Разбор и оценка гаджета как инженерного «шедевра». Именно в этот момент я ужаснулся увиденному. Это проприетарное устройство с возможностью широкой кастомизации и продажей компонентов в эксклюзивном магазине-партнере.

Hardware Unboxed назвали Steam Machine - Dead on Arrival

Давно слежу за крупными блогерами в западном полушарии и есть несколько интересных представителей создания контента. Например, я уважаю Gamers Nexus и прислушиваюсь к их осторожному мнению по разным вопросам. Они аккуратно подбирают слова и делают взвешенные выводы. Они не отбеливают чью-то репутацию, но стараются осветить все плюсы и минусы гаджета. Еще есть Linus Tech – аналог нашего Wylsacom с крайне лояльным отношением к брендам. Digital Foundry со спорным мнением. Регулярно отрабатывают рекламные интеграции PC Gamer, IGN и GameSpot.

Все перечисленные выше каналы получили в руки предварительную версию Steam Machine на обзор. Кроме Hardware Unboxed – крупнейший ресурс по теме, что оказался в пролете. Год назад был шум и балаган вокруг достаточности 8 ГБ видеопамяти. Тот момент, когда при определенных настройках и фазах луны, в некоторых играх могут быть просадки частоты кадров на младшей RTX 5060 ti. Именно Hardware Unboxed разгонял скандал и продавливал тему.

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Почему заостряю на этом часть материала? Потому что шумиха со Steam Machine показывает истинную суть некоторых блогеров. О том, что детище Valve является мертворожденным проектом, Hardware Unboxed начали вещать еще в ноябре 2025 года, задолго до пика кризиса с памятью и публикации официальной стоимости устройства. Ноль взвешенного мнения. Максимум хайпа. Эта вставка про доверие и профессионализм.

Разбор Steam Machine от Gamers Nexus

Согласно информации на официальном сайте, Valve сотрудничает с iFixit и кубик от Габена имеет высочайшую степень ремонтопригодности. Любой пользователь имеющий базовые навыки работы с отверткой, сможет заменить любой неработающий компонент в системе за пару минут. Звучит интересно, если вы самостоятельно никогда не собирали системные блоки.

Источник: Официальный YouTube-канал Gamers Nexus

Например, Стив разбирает систему и чтобы снять вентилятор охлаждения и, например, почистить его от пыли, для доступа ему приходится отстегнуть шлейф от модуля с гигабитным интернетом и двумя разъемами USB. Стоит уточнить – это кастомные модули на кастомном кабеле, который вы никогда не сможете купить на алибазаре. Запчасть доступна исключительно в одном-единственном сертифицированном магазине.

Источник: Официальный YouTube-канал Gamers Nexus

Абсолютно весь кубик состоит из кастомных компонентов, не имеющих альтернативы и возможности замены в полевых условиях. Стоит ли мне упоминать, что отпаять пару контактов обойдется дешевле, чем заказать модуль целиком?

Источник: Официальный YouTube-канал Gamers Nexus Число снимаемых модулей исчисляется десятками. И все их вы можете заказать в аффилированном сервисе.

Источник: Официальный YouTube-канал Gamers Nexus

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Но самое забавное, это расположение оперативной памяти. Чтобы получить к ней доступ нужно открутить более 20 болтиков, отсоединить семь шлейфиков и проводов, снять кастомный блок питания и только после этого получить доступ к нужному слоту. Заменить можно практически все компоненты. Зачем? Ну... чтобы вы обратились в iFixit и дали им заработать.

Источник: Официальный YouTube-канал Gamers NexusНа фоне всего безумия, позабавил момент с модулем Wi-Fi. Заменить можно практически все разъемы, но вот модуль беспроводной сети распаян на дочерней плате. В консолях данный модуль достаточно часто выходит из строя. С одним выпавшим разъемом USB жить можно, а вот без модуля – нет.

Почему я обращаю на это внимание? Потому что на любом этапе сборки-разборки вы можете сбить конденсатор, пробить дорожку статическим электричеством, неровно вставить какой-то элемент, переломить разъем. Это на первый взгляд кажется, что все элементарно и просто. Но из 100 разборов разными людьми, 3–4 будут со случаями повреждения компонентов.

Steam подложила мину замедленного действия. Система работает в одноканальном режиме и обязательно нужно докупать вторую планку и устанавливать ее. Процессоры AMD сильно полагаются на пропускную способность и два канала обязательны в огромном числе сценариев.

Источник: Официальный YouTube-канал Gamers NexusА мы еще не говорили про обслуживание и замену термопасты. Я категорически против данной процедуры если устройство работает в штатном режиме, но ПК-бояре – люди особенные. Их хлебом не корми, дай что-нибудь улучшить.

Обслуживание Steam Machine и крест на устройстве

Самый жирный минус из всего разбора. Теоретически данное устройство не требует обслуживания. Поставил и будет работать до скончания веков. Но есть нюанс. Гаджет создавался с философией максимально простого ремонта и обслуживания. Замена вышедшего из строя модуля требует технических знаний на 2 из 10. Любой ребенок справится, если умеет держать отвертку.

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Но для замены термопасты и прокладок нужны знания не менее 7 из 10. Неправильная установка огромного, тяжеленного теплораспределителя раскрошит незащищенные кристаллы процессора и видеокарты. Ты обязан точно знать и понимать порядок действий и что за что отвечает. Два принципиально отличающихся навыка. Базовая простота в одном и высокая сложность в другом, для одного устройства.

Основная философия предполагает, что ты легко все сам отремонтируешь, и чрезвычайно сложную и уникальную систему охлаждения, где сколоть незащищенный кристалл ничего не стоит.

Практичность эксплуатации Steam Machine

Мне нельзя ругаться в печатном издании, но в этом месте должен быть ряд слов, от которых уши вянут.

Источник: Конструктивные различия систем охлаждения PlayStation 5 и PlayStation 5 Slim / Dave2DНа Sony PlayStation 5 для того, чтобы почистить устройство от пыли, нужно только отщелкнуть верхнюю крышку. Чтобы убрать пыль с радиатора, нужно снять защитную решетку. Тут же находится разъем для питания вентилятора. SSD меняется откручиванием двух болтиков. Все просто и понятно. Обычному пользователю не нужны модульные элементы для ремонта всего устройства. Ему нужны базовые функции и их простота. 90% работы с устройством предполагают базовые вещи, вроде добавления памяти. Ремонтом занимаются единицы.

Valve превратила базовые функции в дичайший квест, малодоступный обычным пользователям. Простая замена памяти – это три часа возюкания с шансом что-то раскурочить. Зато облегчила жизнь ремонтникам и мододелам. Это нонсенс и антипотребительское деяние.

Зачем нужна модульность и легкость ремонта, если это:

  • Заметно усложняет производство – полуавтоматическая сборка без конвейера.
  • Увеличивает себестоимость и эксплуатационные риски.
  • Бесполезно для подавляющего числа пользователей с нулевыми познаниями в вопросе.
  • Увеличивает габариты устройства, где борются за каждый миллиметр пространства.

Гаджет изначально нацелен на рынок «Купил и забыл». Никто его мучить и играть в конструктор Lego не будет. Но если что-то выйдет из строя – есть только один-единственный эксклюзивный магазин с запчастями. Тут нет ни одного универсального элемента. Зато есть длительная выгода на эксплуатации.

Послесловие

Консоли и устройства под телевизор покупаются с прицелом на простоту и универсальность. Купил и забыл. Но Valve пошла другим путем. Она заведомо переусложнила свое творение, снизив порог «Ремонтопригодность» и отправив в космос «Надежность и простоту». По случайному стечению обстоятельств, кастомные компоненты в количестве нескольких десятков штук можно приобрести в одном-единственном магазине-партнере.

Странное решение для сегмента, где каждая копейка на счету. И речь даже не про итоговую стоимость кубика в магазине. Речь про философию устройства, которая изначально закладывает зависимость владельца от уникальных компонентов, не имеющих универсальных аналогов. Обычного пользователя ремонтопригодность не волнует, система потопает к специалисту и там уже разберутся с нюансами. А вот за «неиспользуемые функции» придется заплатить здесь и сейчас.

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