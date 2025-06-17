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О пополнении баланса Steam в 2025 году — самый выгодный из легальных вариантов

В эпоху, когда все умеют платить, выигрывают те, кто умеет выводить. Бизнес на лени игроков стал новой профессией.
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Как продавцы на популярных маркетплейсах отдают гифты в Steam на популярные игры ниже рынка? Открываю тайну, как люди делают деньги из воздуха и зарабатывают на ленивых геймерах. Пока одни тратят денежки непонятно на что, другие подходят к вопросу пополнения кошелька Steam с умом и холодным расчетом.

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Предисловие

В России появился новый заработок денег на обычных геймерах — оказание услуг по пополнению баланса Steam. Вариант оказался настолько выгодным, что в новую нишу хлынули сотни и тысячи посредников, срубая лёгкие деньги. Обыватели без фантазии и здравого смысла с удовольствием несут свои кровные различным проходимцам. Очень странная ситуация, учитывая, что вариантов пополнить кошелёк известно сотни, и они появились задолго до событий февраля 2022 года. Сегодня открою тайну, как продавцы делают стоимость игр дешевле официальной цены и зарабатывают своей смекалкой, а не жадностью или рекламой.

Дисклеймер

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Среди посетителей данного портала встречаются неосмотрительные граждане, что верят любому проходимцу. Должен предупредить: в интернете много граждан, что желают завладеть вашими финансами. Всё описанное ниже хоть и является безопасным, но минимальные риски всегда присутствуют. Будьте осторожны и внимательны.

Пополнение Steam как большой бизнес без затрат

Поводом для написания данной заметки послужил ужас и наглость, с какой действуют современные бизнесмены. Подобного не встречал ещё, и от увиденного кровь в жилах стынет. С одной стороны, народ жалуется, что игры дорожают, а с другой — платят дичайшие комиссии за элементарные вещи. Моя почта на крупнейшем почтовом сервисе. И к каждому сообщению из Steam прибавилась новая рекламная кнопка.

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Или другой известный информационный ресурс, что никогда не был замечен в розничной продаже игровых услуг, внезапно нашёл способ рубить копеечку на пустом месте и рекламирует услугу всеми возможными способами. Поведение, мягко говоря, намекает, что люди готовы отдавать любые деньги за свою игру, и повышение стоимости никак не влияет на желания.

Подобных вариантов за последнее время накопилось столько, что голова идёт кругом. Золотая жила, где корпорации и предприимчивые граждане пользуются ленью и малой осведомлённостью населения и навариваются на пустом месте.

Заработок в Steam как древняя профессия школьников

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Уже многократно рассказывал, что дядюшка Габен зарабатывает на обывателях и позволяет другим делать то же самое. Любой желающий может обеспечить и себя, и свою семью на безбедную старость, если сможет правильно воспользоваться инструментами, предоставленными компанией Valve. Существует тысяча способов монетизации Steam и всего, что крутится вокруг него, — от банального написания обзоров и курирования определённых тем с рекомендациями до казино, рекламы и продвижения сторонних ресурсов через мусорные игры. В своё время очень популярной была тема: «Подпишись, поставь лайк, перейди по реферальной ссылке, просмотри ролик и получи ключ для платной игры». Вопрос описывать можно очень долго, но нас сегодня интересует тема «вывода средств с кошелька Steam».

Ботофермы в Steam и фиксация прибыли

Вокруг Steam больше десяти лет существует активная тусовка пользователей, что умеют и хотят монетизировать игровые возможности, карточки, внутриигровые предметы и другие бонусы от разработчиков и самой платформы. Valve отлично знает о подобном и ограничивает некоторые манипуляции, чтобы люди не могли обналичить заработанное. Крупные конгломерации идут на сервисы-маркетплейсы и предлагают «гифты с играми» ниже рынка, мелкие выводят денежку через площадки с внутриигровыми вещами по популярным играм. Совсем мелкие — занимаются мелкими операциями на профильных ресурсах.

Основная проблема ботоферм — это невозможность снятия наличности со счёта на свой кошелёк, а альтернативные операции кушают «комиссию» за каждую транзакцию.

Может показаться, что это копейки, но в оборотах на сотни тысяч рублей копейки перестают быть таковыми.

Продажа баланса Steam от ботоферм

На сегодняшний день это самый выгодный официально разрешённый вариант приобретения игр в Steam. Одному человеку нужно опустошить свой кошелёк, другому — купить нужную игру. Один получает живую денежку на счёт, другой — скидку на ЛЮБУЮ игру в 25%, вне зависимости от стоимости игры. То есть проходимцы добавляют к стоимости игры 8–15%, а в данном случае делают скидку в 25%.

Дельта в конечной стоимости игры при прочих равных составляет до 40% на пустом месте, где лень одного человека кормит армию различных дельцов. Сейчас подобные объявления варьируются от 70% до 85%. Скоро летняя распродажа, и вкусных предложений станет меньше. Крупные дельцы продают игры напрямую на маркетплейсах (тоже со скидкой, но меньше).

Продажа игровых ценностей из игры

На примере выше человек потерял 15% комиссии, что берёт Steam. В реальности вывод средств обойдётся ему в минус 40%. Существенная потеря денежных средств, если он не занимался «инвестициями в шмотки». Если у вас оборот — пара сотен тысяч в месяц, то это месячная зарплата человека в глубинке. Не самый приятный исход.

В этом случае люди напрямую продают и покупают вещи на торговых площадках. Многие смотрят на шкурки и нашивки из Counter-Strike 2 и думают, кому они нужны. Но суть состоит в том, что это промежуточный лот для вывода средств. Шкурками можно меняться без комиссии Steam. То есть нет дополнительных расходов на промежуточной стадии. А чем этот момент может быть интересен обывателю? Очень просто. Можно купить шкурку у проверенных продавцов и продать её на внутренней торговой площадке Steam и получить денежку на свой кошелёк.

Как это выглядит на примере вещей из Counter-Strike 2

Вы находите нужную вам вещь в нужном сервисе. Специализирующиеся на вопросе отслеживают цены и динамику и дают достаточно информации по вопросу. В нашем случае лот отдают за 9619 рублей.

Проверяете информацию в Steam для верности. Обязательно проверяем, были ли сделки по данному лоту в последнее время. И сливаем лот с некоторой фиксацией прибыли. Покупатель готов заплатить 12044 рубля.

В данном конкретном случае лот находится «в росте», и цена на него сильно повысилась за последнее время, а магазин не увеличил цену. Дядюшка Габен заберёт свои 15% и заморозит денежку на 7 дней. Но все останутся в плюсе. В нашем случае мы заплатим 9619, а на счет поступит 10473. Если не торопитесь, то продажную цену можно выставить выше «минимальной», и поступит еще больше, но не сразу.

После завершения операции у нас получится:

  • Фермер поставил «на рост» и заработал.
  • Посредник «оказал услугу» и заработал.
  • Steam снял свою «комиссию» и заработал.
  • Геймер пополнил счёт без комиссий проходимцев с дополнительными бонусами.

Все остались в плюсе. Кроме людей, что ленятся и готовы отстёгивать лишние копеечки за свою неповоротливость и низкую осведомлённость.

Послесловие

Лень и низкая осведомлённость геймеров одновременно поражают и удивляют. С одной стороны — ворчат на рост цен, с другой — не готовы даже пальцем пошевелить, чтобы сэкономить на покупке игр. Рабочих вариантов — десятки, но многие предпочитают идти к первому встречному дядечке и с лёгким сердцем отдают ему свои кровные. А всё ведь просто: вынь голову из коробки и оглянись по сторонам.

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