PlayStation 3 — уникальное устройство, что не смогли оценить в полной мере на старте продаж. Функциональные возможности способны удивлять и поражать своим разнообразием. "Толстушки" предлагали широчайший функционал, что ни словом сказать, ни пером описать.

Представители элитной платформы, далекие от консолей, не представляют, какой инженерный шедевр выпустили японские разработчики. Годы идут, но вокруг PS3 по-прежнему витает мифы и заблуждения. Смотря из дня сегодняшнего, хочется развеять устаревшие представления и напомнить, чем на самом деле была революционная консоль. А заодно развеять многие современные мифы, что распространяются в нижнем интернете.

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mod PS3 и xbox 360

Предисловие

Весной прошлого года выходил с семьей из местного магазина, где малышня уговорила маму купить "бонстики" и участвовать в розыгрыше солидных призов. Мечтою младшего ребенка была новенькая, супер популярная консоль PlayStation 5. В школе все пацаны только и говорят про розыгрыш и уговаривают своих родителей на участии в данном "лохотроне". На вопрос, о том, во что он играет дома - так и не смог ответить. Намеки на то, что дома стоит PlayStation 5 и уже год в нее играет, никак не повлияли на "энтузиазм" ребенка.

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Аналогичная ситуация была за пару лет до этого. Старшая начала рассказывать, что мечтает о самом крутом и классном iPhone. На вопрос, какая у нее марка телефона, не смогла ответить. Сняв защитный чехольчик с ее смартфона, показалось то самое надкушенное яблоко. Можно было бы сказать, что дети совсем глупенькие, но в сети регулярно встречаю аналогичные высказывания от больших "дядей".

Буквально вчера попался ролик от "псевдоконсольщика", который 15 лет сидел на приставках и вдруг открыл для себя ПК-гейминг. В коротком видео он перечислил все мифы о консолях, которые и послужили поводом для написания материала. Многое из сказанного ниже относится не только к почитаемой PlayStation 3, но и к более современным устройствам.

Только на ПК можно устанавливать моды для игр

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Когда слышу подобную фразу от якобы консольного геймера, сразу вижу ПК-боярина, что вешает лапшу на уши и щеголяет своей некомпетентностью. На PlayStation 3 с самого старта были доступны режимы по изменению игровых ресурсов. Банальная русификация игр для PS3 и Xbox 360 была доступна уже на старте поколения.

Скажу больше: многие местные студии выпустили полуофициальные переводы для топовых игр. Первая RDR давно имеет перевод не только текста, но и текстур в игре. Сотни игр получили дополнения и доработки от энтузиастов.

моды для консольных игр

Кто-то может затянут баланду, мол это старые консоли и снова будет не прав. Аналогичная ситуация творится и с новыми устройствами. Про взломанные Nintendo Switch и PlayStation 4 ничего говорить не буду, так как там и так все понятно.

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Все популярные игры на консолях имеют возможность изменять ресурсы внутри игры.

Главная проблема мододелов и консолей — это читеры, а не возможность вносить изменения. Если можно поменять что-то графически, то можно внести и другие изменения, влияющие на геймплей. Моды — это не только голая Джилл Валентайн, но и игровые преимущества в соревновательных играх.

Только на персональные компьютеры можно скачивать бесплатные игры

Очередной миф от малообразованных граждан. Более того, на ПК вы не сможете скачать игры с защитой Denuvo, а вот на консоли есть несколько вариантов. Буквально пару дней назад рассказывал о сервисе NoPayStation, который позволяет загружать цифровые копии игр, ранее "приобретенные" в PlayStation Store.

NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"

Аналогичные сервисы есть для устройств Nintendo. Подскажете, где на торрентах можно скачать последнюю версию футбола? А то поиграть хочется.

Игровые консоли нельзя модернизировать

Еще одно интересное заблуждение. Суть вопроса сводится к понятию: "А что значит модернизировать?" Игры для консолей задаются в четко определенных рамках. От того, что вы добавите больше оперативной памяти или процессор с большим числом ядер, ничего не поменяется. У игрового билда не появится новых функций и не раскроется скрытый потенциал.

Модернизация ради чего? Или другой вопрос — как в сокет AM3 вставить процессор от AM4? А в слот DDR2 вставить планку на 16 GB? Если ОЧЕНЬ нужно, вы можете разогнать устройство на свой страх и риск. Это даст вам выгоду в пару кадров и увеличит риск выхода устройства из строя.

При желании вы можете заменить жесткий диск на SSD, что ускорит загрузку игр. Дополнительно можно улучшить систему охлаждения и поставить водянку. Вам этого мало? Нужно увеличить частоту кадров в два раза, убрать лесенки, провести апскейлинг? За эти функции отвечает телевизор. Встроенный улучшайзер и будет тем самым апгрейдом. Дорого?

При стоимости современного железа — это сущие копейки.

На персональных компьютерах вы можете не только играть, но и работать

Очередная подмена фактов. А что означает слово "работать"? Например, симуляция аэродинамики самолетов, секвенирование ДНК, анализ мутаций или обучение нейросетей — это работа? И как она выполняется на "геймерских ПК" за много денег? Или это не та работа, нужна другая, чтобы вписаться в придуманные рамки?

Есть устройства, заточенные под определенные цели, и в своих узких рамках они способны выполнять функции лучше, чем другие. Это не означает, что "другие" не способны на подобное.

PS3 в своей базе поддерживает установку Linux. Вы можете установить офисный дистрибутив и использовать ее как обычный офисный ПК. Более того, многие научные институты специально скупали консоли и строили из них научные кластеры для расчетов. PS3 в 2007 году на две головы обходила любой ПК в вопросах игр и "поработать".

Если вам хочется поговорить о современных Xbox Series и PS5, то в них есть поддержка клавиатуры и мышки. Включаете браузер, подключаетесь к облаку — и делайте все, что вашей душе угодно. Хотите? Монтируйте ролики. Хотите? Работайте с офисными документами. Сегодня 80% офисных программ для обывателя имеют свои представительства через обычный браузер.

В век тотальной цифровизации рассказывать о том, что что-то невозможно делать, — это изображать мамонта во плоти. Любое устройство с выходом во Всемирную паутину способно выполнять любые манипуляции в любом объеме.

Только на персональных компьютерах можно запускать эмуляторы

И снова манипуляция фактами. Для запуска эмуляторов нужны гаджеты, многократно превосходящие базовое устройство, и заинтересованность сообщества в этих эмуляторах.

В последние дни часто упоминается shadPS4. Мне трудно представить, зачем этот эмулятор может понадобиться на консолях PS5. Эмулятор ради чего? Чтобы запускать старые игры? Но они и так запускаются без стороннего вмешательства.

Более старые проекты, которые находятся в свободном доступе и не запрещены антипиратским законодательством, великолепно запускаются. В Xbox добавили режим разработчика, и любой желающий может запустить десятки различных проигрывателей древних устройств. На устройствах Sony ситуация немного сложнее, но и тут есть широкий выбор.

А если рассматривать в разрезе PlayStation 3, то на ней запускаются абсолютно все эмуляторы доступных платформ, соответствующих техническим характеристикам устройства. На японскую приставку портировали все, что только можно было.

Послесловие

Основное отличие консолей от персональных компьютеров — это легкость, с которой последние могут воровать контент. Как только вопрос упирается в официальные инструменты и правовые нормы, все преимущества улетучиваются. Я не хочу сказать, что это два равнозначных устройства. Мой посыл — если вам что-то очень нужно, вы сможете это сделать на любом устройстве. Гвозди можно забивать микроскопом, но лучше это делать молотком.



