Xbox выходит на тропу войны. Начинается новая горячая стадия за умы и кошельки геймеров. Чемоданы нужным журналистам и СМИ действуют куда эффективнее, чем создание новых игр. Мы уже верим, что эксклюзивы не нужны, консоли не нужны, игры слишком дорогие и будущее нас ждет лишь в облаке. Подобное транслируется днем и ночью, а представители "нижнего интернета" повторяют не задумываясь о фактах. Показываю официальные документы и опровергаю авторитетные мнения.

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Предисловие

Начну с самого простого — началась третья консольная война. Я не могу писать некоторые слова в заголовках и отразил лишь один из элементов нового противостояния в заголовке. С 15 февраля 2024 года Microsoft перешла в активную фазу противостояния с игровыми консолями PlayStation и я продемонстрирую факты, где чемоданы от "корпорации добра" влияют на общественное мнение больше, чем многие представляют.

Интервью Джейсона Шраера

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Самый независимый и осведомленный журналист, с чьим мнением считаются и уважают. Его слова — это закон и истина в последней инстанции. В середине января вышел большой материал за авторством данного специалиста.

Я не сильно слежу за творчеством данного человека, но ознакомился с материалом. После прочтения у меня остался один немой вопрос: "Серьезно?" А раньше все работало как часы? Все начальники были умелыми руководителями, и ни одна крупная игровая компания не закрылась? Фраза "Я начальник, ты дурак" существует уже лет пятьдесят, и за долгие годы ничего не изменилось. Скажу больше — данный аспект является нормой для ВСЕХ и для КАЖДОГО в любой стране мира и отрасли.

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Хотите, я отвечу, почему на самом деле растет стоимость игр? Из-за конкуренции. У потребителя в распоряжении всего 24 часа. Часть из них уходит на социальные сети, на стриминг-сервисы, книги и газеты, кинотеатры, YouTube, TikTok и, конечно же, на игры. Чтобы продать игру, человека нужно оторвать не только от прямых конкурентов, но и от других сервисов. Для этого приходится вбухивать деньги в маркетинг и рекламу.

У крупных ААА-проектов затраты на продвижение составляют до 80% общего бюджета. Чтобы понять, что такое реклама, приведу сравнительные цифры — достоверно известные расценки на 30-секундный рекламный слот в Супербоуле. Для понимания, как растет конкуренция в медиапространстве.

Никому не нужно объяснять, что при инфляции в 3% стоимость рекламы значительно опережает реальный фон? Подобный рост прослеживается везде. Ущерб от неумелых руководителей — это капля в море, уровень погрешности.

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Это лишь подчеркивает, насколько Джейсон Шраер разбирается в индустрии. На этом история не заканчивается. Через пару дней выходит еще одно знаковое сообщение:

Steam стал ярким пятном для многих игроков, так как продажи консоли упали.

Консольные эксклюзивы останутся пережитком прошлого.

Думаю, все слышали подобную информацию, её повторяют из каждого утюга последний год.

Разберёмся со Steam, ведь многие считают, что у дядюшки Габена всё отлично. В открытом доступе нет официальной информации о доходах и продажах в данном магазине, и проверить достоверность этого высказывания нельзя. Или можно?

Состояние Гейб Ньюэлл



Это состояние Гейба Ньюэлла по данным Forbes. Отчетливо видно, что после появления в 2018 году Epic Games Store оно стабилизировалось и изменяется минимально. Если бы рост был таким, как о нём говорят, состояние тоже бы росло, и мы могли наблюдать заметные колебания. Это достаточный аргумент в пользу того, что Steam — не совсем то, о чём щебечут из каждого утюга.

Продажи консолей упали

Эту мысль вбивают день за днём. Всё пропало, пора сворачивать удочки. Но вот 4 февраля выходит отчёт от Мэтта Пискателлы, в котором утверждается, что PS5 после кризисного COVID-19 не только смогла догнать продажи популярной PS4, но и обогнать её. При том, что на PS4 до сих пор более 45 млн активных пользователей. Для сравнения: на четвертый год жизненного цикла у PS3 этот показатель опустился до 2 млн.





Как такое может быть? Куда продажи падают? А ведь впереди ещё и релиз GTA VI, и многоуважаемый Джейсон Шраер не может подобного не знать.

Думаете, это всё? PS5 Pro, по мнению Шраера, не нужна. Тут стоит сделать небольшое пояснение. Когда подобное говорит человек из нижнего интернета, он высказывает своё субъективное мнение и оно касается пары тысяч человек. Когда подобное говорит "журналист" с аудиторией в несколько десятков миллионов человек — это подрывает продажи устройства. В связи с такой особенностью крупные медиа не делают подобных заявлений.

И в этом месте вылезают уши заинтересованной стороны. На рынке подобное заявление выгодно одной единственной корпорации.

А вы верите в совпадения?

14 февраля 2024 года мировые СМИ облетает заголовок: "PlayStation 5 продаётся не так хорошо, как ожидалось". Ниже первоисточник новости, на который все ссылаются, с датой публикации.

О чём вы думаете при таком заголовке? Или что думает большинство? Продажи падают, всё не так хорошо, как должно быть. Ведь так? Правда жизни состоит в том, что в 2023 году японская корпорация установила рекорд по продажам своего оборудования. Это самое большое число проданных консолей за последние 20 лет. А теперь представьте, что новостные заголовки звучат, как: "Sony побила рекорд продаж игровых консолей за последние 20 лет".

На следующий день выходит судьбоносное интервью, где Филимон и компания заявляют, что продажи консолей падают, и пора менять стратегию бизнеса. Как вам такой расклад сил? Как бы тогда выглядело интервью Филимона с его "Продажи падают это просто бизнес"? Чувствуете эту тонкую грань?

Крупные медиа и авторитетные журналисты

Весь 2024 год в медиапространстве муссировались четыре тейка:

Эксклюзивы больше не важны;

Продажи консолей падают;

Разработка игр дорожает;

Все идут на ПК;

И нет ни одного реального подтверждения сказанному. Разработка игр действительно дорожает... Интересно, а можно ли создать GTA VI не за $1500 млн, а за $200 млн, как это было с GTA V? Можно ли такое подорожание оправдать, или это выкинутые деньги? Продажи консолей падают, а цифры будут? Или все должны верить на слово? По объективно доступной информации, всё отлично с продажами. Все бегут на ПК... Объективный контроль не подтверждает данную информацию. Про эксклюзивы вообще смешно - это "фишка" которая помогает выбрать платформе и без нее люди не смогут выбрать правильную платформу. Более того, мои же слова из другого материала, где представители нижнего интернета распространяют дезинформацию:

Рост выручки у игрового направления Sony втрое превышает аналогичный параметр по всей индустрии. А уж про дядюшку Габена и говорить не приходится.

Крупные медиа целенаправленно обманывают читателей. А теперь угадайте, с чьим мнением игровая повестка последних 12 месяцев совпадает на все 100%? И вы действительно думаете, это просто совпадение?

11 февраля 2025 года произошла утечка "секретного" дискорда

Я процитирую весь пост и выкладываю скриншот, ибо шум вокруг данного мероприятия сейчас стоит знатный. Это машинный перевод обычного поста, к которому прикреплены доказательства в подтверждение слов:

Еще в 2020 году, еще до того, как PS5 даже запустил, Colbert из NeoGAF настроил сервер Discord для распространения FUD о консоли. Сервер включал некоторых известных участников, таких как Алекс Батталья из Digital Foundry, Klobrille, Doncabesa (основатель Xboxera) и Oggmeiler, который был открыто расист по отношению к Шухей Йошида. Когда их разговоры были просочились, они выявили скоординированные усилия по распространению дезинформации, четкой предвзятости против PlayStation и даже попыткам получить пользователей PlayStation запретить Resetera. Как только утечки стали публичными, Кольбер запаниковал, удалил сервер и попытался покрыть свои треки, создав новый.



Все в то время, в последующей минуте, все в последней минуте утверждают, что перегрева PS5, и чушь о том, что Sony переработала консоль, и чушь о том, что она составляла всего 9 терафлопов или даже ниже, вышла прямо с этого сервера Discord. Тот факт, что даже Алекс Батталья из Digital Foundry был задействован, ставит серьезные вопросы о предвзятости в игровых СМИ.

Xboxera, Klobrille, Digital Foundry и десятки других видных блогеров обсуждают в закрытом сервисе, как они будут обманывать пользователей и выдавать ложную информацию о консолях PlayStation. То есть не просто высказывать своё личное мнение, а делать это скоординировано в различных источниках.

Послесловие

Прямо сейчас идёт очередная волна промывания мозгов и внушения общественности определённых ценностей. И в этом мероприятии занята очередная пачка крупных блогеров и СМИ. Подавляющее число говорящих голов в нижнем интернете не проверяют информацию. Становится очень грустно от осознания подобного факта. Microsoft потратила $78 млрд и всеми силами будет отбивать свои вложения. Ей выгодно, чтобы люди разочаровывались в игровых консолях и переходили на альтернативные платформы. Бесспорно, Большой брат отличный вариант для времяпрепровождения, но не в объятиях Microsft.