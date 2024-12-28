Игровая консоль для российского геймера, собранная из российских комплектующих и работающая на отечественной системе. Это миф или всё-таки реальность? Попробуем разобраться в этом вопросе и немного порассуждать, пусть и без конкретики, но с большим желанием дойти до сути.

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Предисловие

Этот материал был задуман ещё в апреле 2024 года, но его написание остановилось на раннем этапе из-за сложности темы и необходимости аргументированных объяснений. В экономике и бизнесе существует множество аспектов, которые трудно донести "детским" языком. Умение разбираться в экономических моделях и доступно рассказывать о них — вещи, которые редко идут рука об руку.

Для тех, кому лень читать всё, вот краткий ответ: "Да, создать игровую консоль для внутреннего рынка с минимальными вложениями и хорошими финансовыми перспективами вполне реально". Единственное условие — поставить во главу проекта человека, который заинтересован в создании качественного продукта, а не в распиле выделенных средств.

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Индустрия на примере железнодорожных перевозок

Самый простой и показательный пример для понимания ситуации: общеизвестно, что в России невозможно построить поезда уровня Shinkansen, и максимум, на что можно рассчитывать, — это "Сапсан", созданный на платформе Siemens. Однако правда заключается в том, что Россия занимает второе место в мире по грузоперевозкам, уступая только Китаю, экономика которого в 10 раз больше. Это, с одной стороны, наследие Царской и Советской России, а с другой — результат гибкости современного управления.

Железные дороги — это далеко не только рельсы и шпалы. Это стандарты, нормативы, правила, регулирование, документация, инфраструктура, инженерные решения, логистика, технологии, оборудование, экология, безопасность, планирование, управление и интеграция. И за всем этим стоят люди, которые скоординировали работу всех аспектов железнодорожных перевозок. Сами "паровозы" — это лишь сотая часть этой гигантской индустрии. В том, где есть отставание, Россия уверенно опережает в других аспектах. И такая же ситуация наблюдается в ряде других отраслей.

Игровая консоль — это тоже не просто "железо" и игры. Это инфраструктура, образование, финансирование, законодательство, поддержка, масштабируемость, операционная система, документация, нормативы и правила. Это совокупность сотен факторов, которые необходимо учитывать, чтобы построить что-то действительно значимое.

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Сделано в России

Когда-то эта фраза внушала уважение и ассоциировалась со статусом, но за последние годы утратила вес и стала банальностью. Шальные нефтедоллары решали большинство вопросов, и развитие внутреннего производства теряло всякий смысл. Любые "национальные проекты" щедро заливались деньгами, не предполагая серьёзных результатов. Нефтяные доходы больше десяти лет складировались в разных фондах и лежали "мертвым грузом". Такие инициативы, как "Сколково", в глазах обывателя воспринимались как очередной "распил" без ощутимых итогов. Даже имиджевый проект "народного планшета для учащихся" закончился незаметно и без ясного финала.

Тем временем в России продолжают строить атомные ледоколы, подводные лодки, космические корабли и атомные электростанции — сферы, где конкуренция минимальна. Конечно, это больше напоминает не филигранную работу скальпелем, а удары кувалдой, но результат есть. Причём большая часть этих проектов существует и развивается за счёт государства. Как говорится, можем, если ОЧЕНЬ нужно.

Государственная поддержка

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Есть ряд проектов, которые невозможно реализовать без финансирования, а частные инвесторы не спешат раскрывать свои банковские счета. Например, железная дорога: перевозчиков множество, но строить инфраструктуру для неё готовы лишь единицы. Та же ситуация наблюдается в образовании, медицине, коммунальном хозяйстве, газовой отрасли, телефонии и десятках других сфер. Желающих собирать "сливки" хватает, а вот брать на себя ответственность за весь сектор практически нет.

Только государство и его политика способны повлиять на развитие этих непопулярных сегментов, обеспечивая движение вперёд всей страны, а не отдельных её частей.

Цели и задачи создания игровой консоли в России

За два года обсуждений я так и не понял, с какой целью государство решило простимулировать разработку собственной игровой консоли и насколько серьёзно относится к этому проекту. На первом этапе инициативы в новостях появлялись абсурдные примеры: "шарлатаны" брали готовые устройства из Китая и выдавали их за собственные разработки. Переклеивание шильдиков в сочетании с государственной инициативой выглядит крайне странно и вызывает недоумение. Первая мысль — очередной распил для "избранных"? Если это не так, то где техническое задание или хотя бы концептуальное описание требований? Всё это больше напоминает старую русскую сказку: "Хочу то, не знаю что".

По сути, проект создания консоли — это разработка масштабной инфраструктуры и документации, с которой будут работать сотни или даже тысячи человек. Нужно определить архитектуру устройства, какие компоненты и где будут использоваться, разработать движок для игр, операционную систему, установить стандарты применения технологий. Например, стоит ли в консоли использовать трассировку лучей?

Это требует согласования множества деталей между заинтересованными сторонами. Важный вопрос — будет ли консоль предназначена только для внутреннего рынка или должна соответствовать международным стандартам? Лишь после решения тысяч мелких вопросов и создания общей концепции можно приступать к проектированию. Для понимания: разработка PS3 началась за шесть лет до её выхода на рынок.

Мощность и технологичность

В новостях о российской консоли и её перспективах появляются сотни, а то и тысячи комментариев, утверждающих, что Россия неспособна создать аналог PS5 или Xbox Series. Это выглядит странно, учитывая, что самым популярным игровым устройством на сегодняшний день является смартфон с техническими характеристиками уровня каменного века. Производительность, по сути, не имеет прямой связи с популярностью. Подавляющее большинство геймеров даже приблизительно не представляют, что такое терафлопсы и как они влияют на игры.

Материал написан для блогов сайта overclockers.ru, где основная аудитория — технически подкованные энтузиасты. Однако даже среди них найдутся лишь единицы, способные ответить на вопрос: "Какой процессор и видеокарта установлены в их телевизоре?" Большинство людей на планете не могут провести осмысленное сравнение одного устройства с другим. Они пользуются тем, что есть под рукой, и не углубляются в детали.

Финансовая перспектива

Тут всё зависит от целей, задач, финансирования и планирования. Я расскажу об идеальном устройстве, которое представляю в своей голове и которое, на мой взгляд, возможно создать.

Гаджет с производительностью на уровне Sony PlayStation 4 и стоимостью около $600, предлагающий несколько вариаций комплектации и начинки. Это нечто среднее между персональным компьютером и игровой консолью, функционирующее на единой платформе с унифицированной операционной системой. Устройство должно быть модульным, с возможностью дальнейшего расширения.

Рынок игровых консолей в России сейчас недостаточно развит, но его можно расширить за счёт интеграции с государственным сектором. Устройство может быть не только игровой станцией, но и сервером для малого бизнеса, рабочей станцией для офисных сотрудников, компьютером для ЖКХ, железнодорожных компаний, школ, университетов и центров занятости.

Если учесть все внутренние резервы, объём потенциального рынка можно оценить в 20–25 миллионов единиц или около $12 миллиардов. Причём это лишь на первом этапе — при формировании внутренней инфраструктуры. В дальнейшем можно рассматривать соседние рынки стран-партнёров.

Конкуренция с Западом

Многие думают, что влияние x86 архитектуры, Windows, Android, Sony и прочего слишком велико. Не буду с этим спорить. В большинстве случаев это так. Но в последнее время есть тенденция отказа от монопольных предложений. Государственные учреждения многих стран мира стараются перейти на альтернативную электронику и платформы. Влияние американских компаний слишком высоко и многие опасаются последствий.

Германия одна из первых попробовала перевести свои учреждения на Linux, хоть проект считается неудачным, но стал знаковым;

Китай запретил использование Windows в государственных учреждениях и для него специально была создана уникальная версия форточек без слежек и телеметрии. Одновременно внедряются Kylin OS, Red Flag Linux;

Венесуэлла использует Canaima Linux в государственных и образовательных учреждениях;

Куба использует Nova OS на базе Ubuntu;

Индия внедряет Bharat Operating System Solutions (BOSS) во всех государственных учреждениях;

Северная Корея давно использует Red Star OS на базе Linux;

Французская жандармерия перешла на Linux;

Через боль и страдания, с государственной поддержкой, переход возможен. В России давно создан список программ, что может участвовать в тендерах на государственную закупку и больше 50% списка составляют отечественные программы. И это было ДО вмешательства и прямого финансирования от государства.

Заинтересованность от глубинного народа

Может показаться, что гражданам неинтересно приобретать дорогостоящее устройство с неопределёнными перспективами. Это верно, пока у них есть выбор. Однако ситуация может измениться, если выбор значительно сократится, а в соотношении цена/производительность альтернативы станут менее привлекательными. При этом вопрос упирается не только во внутреннюю политику, но и во внешние факторы влияния.

Далекие перспективы и неопределенное будущее

Большие деньги требуют определённости. Им важны стабильность и предсказуемость. Никто не станет инвестировать крупные суммы в развитие отрасли, которая может исчезнуть через пару лет из-за изменения конъюнктуры. Создание собственной игровой платформы — это стратегическое планирование целой индустрии на 15 лет вперёд. В современной России сложно предсказать даже то, что будет через несколько месяцев. О горизонтах в 2–3 года и вовсе говорить не приходится. Однако нам необходимо мыслить на 15 лет вперёд, чтобы добиться успеха.

Послесловие

Постарался максимально просто объяснить, как может существовать российская игровая консоль. Это реально. У неё есть шансы на распространение, популярность и самоокупаемость. Но для этого нужны серьёзные инвестиции и жёсткое регулирование со стороны государства.