Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox

Вокруг только и разговоров о жизненном цикле и поддержке консолей Xbox, но мало кто упоминает, что с консолями в Вальгаллу могут отправиться и ваши аккаунты с играми. Нет консоли — поддержка также может прекратиться.
[ ] для раздела Блоги
+
+

О проблемах в консольном подразделении Microsoft говорю давно. Не все хотят слышать правду и живут в облаках с радужными пони. Пришло время поговорить о магазине Xbox store. Есть веские основания пологать, что с сокращением поддержки консолей, игры на аккаунтах так же могут уйти в небытие.

реклама



Предисловие

На этой неделе перед инвесторами выступил Сатья Наделла и рассказал о видении будущего игрового направления Microsoft. Если переходить к сути, то оно звучало примерно так: "Нам не стоит зацикливаться на консолях, нужно развиваться и обратить внимание на другие перспективные направления". Красиво, обтекаемо и без конкретики. За пару дней до этого высказал свое мнение Джез Карден из Windows Central: Microsoft больше не будет выпускать эксклюзивов и расширит свое присутствие на всех возможных платформах. Два события в короткий промежуток времени нанесли сотни ножей в спины поклонников коробокса. Только одиозные представители зеленого лагеря восприняли информацию с легкой долей скептицизма.

Немножко предыстории

реклама



Я не буду пересказывать события последней недели, так как писал о них еще 2 года назад. Игровая общественность только сейчас начинает понимать, как все плохо у консольного подразделения Xbox. Мои слова и прогнозы от февраля 2023 года. Можете зайти и почитать комментарии под написанным:

Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox 

Брэд Смит во время антимонопольных разбирательств заявил: "Я не уверен, что игровые консоли будут существовать через 10 лет". Если переводить на человеческий: "Если мы не сможем купить Актиблиз, то консолям Xbox наступит конец". А теперь поговорим о не самом очевидном, но актуальном через два года.

Смартфоны Microsoft Lumia

реклама



Дела давно прошедших дней. Идентичная ситуация из параллельной вселенной. Дельцам из Редмонта не понравились финансовые показатели данного подразделения, и оно было закрыто. Китайским компаниям Ulefone, Elephone, Gionee все нравится, даже с долей рынка менее 0,1%, и они существуют уже 15-20 лет, а вот этих что-то не устроило. Упомянутые бренды — это не подвальная сборка и не суббренды, а реальные небольшие компании с длинной историей.

А знаете, что осталось от бренда Limua? Я вам подскажу, ибо регулярно упоминается аналогия по Xbox. Microsoft Launcher for Android Phones.


реклама



Сегодня регулярно идут рассуждения о новых консолях и какими они будут. Думаю, вы сами можете заглянуть в прошлое и увидите истинную картину происходящего. Это уже все было, и только "золотые рыбки" забывают историю. Но это только цветочки. Сегодня хочется обратить внимание на куда более серьезную проблему.

Windows Phone Store

Кто-нибудь помнит, что это такое? Это магазин приложений от Microsoft для телефонов — аналог Google Play и App Store. В наших краях не принято покупать приложения для телефонов, и многие пользуются бесплатными аналогами. Для жителей 1/6 части суши закрытие магазина не оказало никакого влияния. А вот в Соединенной Америке люди покупали приложения, игры, услуги, и им закрыли доступ к контенту, а деньги растворились в небытие. Сама по себе Lumia не была большим брендом, и закрытие магазина приложений многие не заметили.

Games for Windows — Live

Многие уже не помнят, но существовал полумагазин, полуигровой сервис. Windows Vista не пользовалась большим спросом, повсеместно процветало пиратство, а цифровая дистрибуция в те времена еще была чем-то не совсем понятным.

Люди покупали игру и для активации обязаны были устанавливать данную "услугу". Со временем в магазине начали продавать игры и дополнения к ним. Microsoft активно зазывала крупных дистрибьюторов в свой "ларечек", и в него попало много крупных ААА-игр.

Через полгода сервис был ликвидирован. Многие геймеры потеряли доступ к своей библиотеке. Microsoft нагло проигнорировала произошедшее. Некоторые издатели позволили активировать имеющиеся ключи (шли в комплекте с дисковыми изданиями) в других сервисах, но проблема так и не была решена. Думаете, это конец сегодняшней истории? Как бы не так.

 Microsoft Store для Windows RT

Вы же пользовались лицензионной ОС и помните, как Microsoft активно продвигала UWP-приложения в новой операционке? А плиточный интерфейс и попытку адаптации под управление через сенсорный экран — тоже помните?

Через мои руки прошло несколько планшетов с данной системой. Сыроваты, но работоспособны. Главная фишка — невозможность установки приложений из сторонних источников. Как "тыкалка" в браузере и для просмотра кино — отличные устройства. Но магазин приложений, как и поддержка операционной системы, прекратили работу, так что использовать их невозможно. У более старых iPad возможностей и функционала больше благодаря огромному комьюнити.

Microsoft Surface 2 и NVIDIA Shield Portable вышли одновременно. Оба базировались на NVIDIA Tegra 4 с 2 ГБ оперативной памяти. Одно устройство стало доской для нарезки рыбы, а второе живее всех живых. Приложения, купленные в Windows RT, несовместимы с другими операционными системами, деньги за них не возвращали, и доступ к ним закрыли.

 Microsoft Store для Windows 8 и 8.1

Еще один магазин от одной из самых богатых корпораций мира. Поддержка операционной системы и магазина завершилась, все отключено. По разным источникам информация расходится, и 100% подтвердить это невозможно. Приложения и игры для Windows 8 несовместимы с Windows 10, но некоторые разработчики выпускали обновления, что позволяло получить доступ к отдельным купленным играм и программам. Поскольку данных крайне мало, а пользователей, приобретавших что-то в этом магазине, еще меньше — вопрос остается открытым. Если издатель не обновил игру, доступ к ней был утрачен.

На неактуальной операционной системе доступ к приложениям вы потеряли, независимо от ваших пожеланий. Уточню про "неактуальность": последние устройства на этой системе продавались в 2016 году, и назвать ноутбуки с GeForce GTX 960M и Core i5-6300HQ устаревшими у меня язык не поворачивается.

Обратная совместимость и большой болт от Xbox

В 2017 году мир узнал о термине "игры с обратной совместимостью", который Фил Спенсер продвигал при каждом удобном случае. Однако под эту инициативу попало лишь около 20% игр, выпущенных для Xbox 360. Интересен другой аспект: чтобы выпустить игру с такой маркировкой, Microsoft нужно было договориться с издателем и получить исходники.

Xbox One была слишком слабой для полноценного эмулятора, поэтому инженеры нашли обходной путь — создавали отдельный "эмулятор" для каждой игры в виде оптимизированной прослойки, экономя ресурсы системы. В 2020 году, с выходом Xbox Series, проблемы с производительностью исчезли, и для запуска игр с Xbox 360 больше не требовались исходники.

Теперь вопрос: сколько игр из библиотеки Xbox 360 стало доступно на новых консолях через эту "важную" обратную совместимость? Здесь явно напрашивается вывод о том, как слова и обещания не всегда совпадают с реальными действиями.

Дисковые версии игр

Вы не представляете, но сейчас на руках около 1,5 млрд дисковых версий игр для консолей Xbox. Буквально вчера из магазина Xbox удалили Forza Horizon 4, и купить её можно только на диске. Но Microsoft сокращает выпуск консолей с приводом. Конкурент занимается подобным, но даёт возможность докупить проигрыватель дисков. Два подхода к одному вопросу.

Microsoft желает расширить свое присутствие

Xbox хочет стать ближе к игрокам. Она идёт туда, где её ждут. Регулярный мессенджер от высокопоставленных менеджеров. А с другой стороны, Microsoft закрывает свои физические представительства в некоторых регионах и сокращает штат сотрудников отдела рекламы и поддержки. Слова и действия расходятся.

Облака, белогривые лошадки

Мелкомягкие активно продвигают облака в своей риторике. Не буду рассуждать о целесообразности и перспективности. Напомню историю с Google Stadia.

Запустили. Увидели, что не получается. Закрыли. Вернули всем деньги, кто сделал запрос на возврат средств. Красиво и элегантно. Но что будет, если история повторится с облаками Xbox? Они вернут денежку или будет, как со всеми магазинами: просто "прекратят поддержку" и закроют?

Xbox Keystone

В 2019 году ходило много слухов о новых игровых консолях, и упоминалось устройство для Xbox Cloud Gaming, как ответ Google Stadia и перспективное направление в игровой отрасли. В 2022 году устройство засветилось в одном из подкастов Фила Спенсера, а через несколько недель был обнаружен патент на устройство с его характеристиками.


Устройство так и не вышло в свет с оправданием "мы не смогли уложиться в ценник $100-130". В июле 2024 года Xbox Cloud Gaming анонсировался на устройстве за $40.

Бабушка всегда говорила: не обращай внимание на слова, смотри на действия. Microsoft сама не верит в свой сервис и не готова в него вкладывать деньги. Она хочет, чтобы приложение устанавливалось везде, и ей лишь оставалось снимать сливки без рисков.

Это всё Xbox

Многие не обратили внимания, но в рекламной кампании не было устройств от мелкомягких. Абсолютно все — это устройства от сторонних производителей. Представьте, что Ubisoft начнёт продвижение Ассасинов с "Это всё Uplay". Но сказка на этом не заканчивается. Официально известно, что все крупные платформодержатели отказались от поддержки сервисов Microsoft, и они работают в "Бета-версии".


Эпик Геймс продавил антимонопольные органы, и Google с Apple должны разрешить устанавливать сторонние приложения, но всё по воде вилами написано. Слишком мало людей умеют устанавливать приложения из сторонних источников, а потом ещё и платить по $20 ежемесячно, когда валом бесплатного контента.

На персональных компьютерах Microsoft аутсайдер с большим отставанием от Steam и EGS.

Провал Call of Duty Black Ops 6

Уже говорил о данном явлении. Где-то там может у нее и есть какие-то рекорды, но в steam показатели вернулись к состоянию сентября. Большинство играет в бесплатный Warzone.

Так как игру совместили со всеми Call of Duty, то трудно выявить популярность проекта и его влияние на состояние онлайна. По "ачивкам" ситуация запутанная и совершенно непонятная. Подобное невозможно объяснить, что компанию проходят только на PS5, а на старом устройстве только в онлайне катают. Слишком огромная разница.


Провал за провалом и проблемы с антимонопольными органами

$78 млрд из воздуха не нарисуются, и их надо возвращать. А ещё — надо отвечать перед инвесторами. При таком раскладе мнение обычных геймеров никого не интересует. Мы уже знаем о мелких пакостях от IT-гиганта, когда закрывались магазины без компенсации за потраченные средства. Но в большинстве своём — это небольшие ларечки в эпоху малого распространения интернета и гласности. Теперь возможно ВСЁ. Большие деньги требуют серьёзных решений. Вешание лапши на уши — излюбленная тактика Microsoft. Все верят большим компаниям и не думают о своей безопасности. Но уже два года то тут, то там просачивается информация, и Xbox даёт чётко понять, что консоли им больше не интересны. Но это не самое страшное.

Закрытие Xbox store  

Что насчёт магазина и покупок в нём? Игры с функцией Xbox Play Anywhere — это 10% всего контента. А что со всем остальным? Эмуляторы? Мы уже видели, как Филимон поддерживает старые игры от Xbox 360. Это не его проблемы. Магазин могут не закрывать, а закончить "поддержку" устройства. Всё "честно", если смотреть со стороны платформодержателя. Ремейки и ремастеры вырастут в цене.

Не видел нигде ни единого упоминания о дальнейшей судьбе Xbox Store. Было короткое упоминание на уровне слухов, что Microsoft создало подразделение по "обратной совместимости" и поддержанию игр. Предыдущее подразделение не особо справилось с поставленной задачей.

Послесловие

Я стараюсь не брать "одноразовые игры", и большинство купленных проектов имеют высокую реиграбельность. Прогресс сильно замедлился, и релизы 2024 года будут актуальны в 2030 году. Последние события меня наталкивают на мысль, что не стоит сейчас покупать игры на консолях Xbox. Если есть альтернатива, то пополняйте библиотеку в других сервисах. Cкладывается совсем не иллюзорная ситуация, когда обычные геймеры могут легко потерять доступ к своей библиотеке, и все потраченные деньги полетят в небытие.

Microsoft меняет своё отношение к играм, и возможен вариант с очередным "кидаловом". Никто ничего не будет отключать, просто прекратят "поддержку". И всё. Всем спасибо и до свидания. Подобное уже происходило, просто не получало должного освещения в средствах массовой информации.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox series x васютин xbox game pass фил спенсер google play google stadia xbox cloud gaming games for windows — live windows phone store сатья наделл
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
36
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
22
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая в мире термоядерная электростанция будет запущена в эксплуатацию всего через несколько лет
6
Начальник Генштаба Герасимов: В России завершается формирование первого полка с ЗРС-500 «Прометей»
2
АвтоВАЗа представил обновленную версию SW Cross CNG с усовершенствованной системой хранения метана
5
РЖД откладывает расширение БАМа и другие важные проекты из-за высокой ключевой ставки
10
PC Gamer: Noctua NH-D15 G2 – вероятно, лучший воздушный суперкулер на рынке, но слишком дорогой
5
Лазерный комплекс «Рать» для борьбы с беспилотниками может стать дешевой альтернативой ПВО
+
Nvidia собирается продвигать видеокарты GeForce RTX 5000 с помощью «революционной» технологии нейрорендеринга
9
Российский ПЗРК "Верба" успешно поразил беспилотник на высоте 1350 метров
+
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
3
Acer случайно раскрыла характеристики новых видеокарт Nvidia RTX 5090 и 5080
1
Зеленский отреагировал на предложение Путина Западу о проведении в Киеве дуэли «Орешника» с западными ПВО и ПРО
24
В Indiana Jones and The Great Circle добавлена поддержка видеокарт с менее чем 8 ГБ VRAM
4
Microsoft признаёт проблему с играми в Windows 11 24H2 и блокирует обновление из-за AutoHDR
+
Poco X7 Pro станет переименованным Redmi Turbo 4
+
Роскомнадзор прокомментировал усиление «замедления» YouTube
13
В России готовят новую экранизацию «Незнайки»
+
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE получил сертификат и скоро поступит в продажу
+
MSI объявила о новых BIOS для плат AMD X870 с поддержкой 192 ГБ памяти со скоростью до 6400 МТ/с
+
Nissan и Dongfeng представили внушительных размеров пикап Z9
+
В сети появилось предложение с полноразмерным бюстом главного персонажа Black Myth: Wukong
+

Популярные статьи

Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
30
Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
39
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
105
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко
7
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
22
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
69
Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел
5
9 самых популярных геймерских видеокарт для любого кошелька, которые можно купить в Мегамаркете
6
Выбираем игровой ПК под ёлочку для девочек и мальчиков, которые хорошо себя вели весь 2024 год
4
Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam
2

Сейчас обсуждают

Backardi
13:20
Это к тому что память у амуди 12 Гб идёт за 8 у Нвидиа, а 8 как видим вообще ничего не тянет, 6600 и 7600 5 Гб
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
YarCon0
13:20
Можешь еще зайти на Про хай теч
PC Gamer: Noctua NH-D15 G2 – вероятно, лучший воздушный суперкулер на рынке, но слишком дорогой
__Provocator__
13:19
Удалите этого дегенерата с этого ресурса, он же полный идиот!!! Такую ерунду писать каждый раз!
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
kosmos_news
13:15
У кого как)
Американские исследователи: Человеческий мозг думает со скоростью не более 10 бит в секунду
YarCon0
13:13
Зайди на обзор PC Gamer. Херь не неси
PC Gamer: Noctua NH-D15 G2 – вероятно, лучший воздушный суперкулер на рынке, но слишком дорогой
Кирилл Кириллов
13:12
Проснись мужик, ты обосрался.
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
Кирилл Кириллов
13:11
Ну не, прошка тут скорее просто 13 будет, всё же, чем Люмия.
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
Nvidia&Intel Hater
13:09
Клоун и есть клоун.Ты бы еще 7600 с 3090 сравнил.Шизоидам же без разницы что на что натягивать.Вообще то уж с 4060 надо сравнивать если на то пошло,а тут внезапно сосалинг у поделия куртки.Щас клоун с...
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
Александр Касарин
13:07
Молодцы уважуха вам
В Подмосковье открыли новую скоростную дорогу — северный дублер МКАД
Zystax
13:02
эх вы...
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем