О проблемах в консольном подразделении Microsoft говорю давно. Не все хотят слышать правду и живут в облаках с радужными пони. Пришло время поговорить о магазине Xbox store. Есть веские основания пологать, что с сокращением поддержки консолей, игры на аккаунтах так же могут уйти в небытие.

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Предисловие

На этой неделе перед инвесторами выступил Сатья Наделла и рассказал о видении будущего игрового направления Microsoft. Если переходить к сути, то оно звучало примерно так: "Нам не стоит зацикливаться на консолях, нужно развиваться и обратить внимание на другие перспективные направления". Красиво, обтекаемо и без конкретики. За пару дней до этого высказал свое мнение Джез Карден из Windows Central: Microsoft больше не будет выпускать эксклюзивов и расширит свое присутствие на всех возможных платформах. Два события в короткий промежуток времени нанесли сотни ножей в спины поклонников коробокса. Только одиозные представители зеленого лагеря восприняли информацию с легкой долей скептицизма.

Немножко предыстории

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Я не буду пересказывать события последней недели, так как писал о них еще 2 года назад. Игровая общественность только сейчас начинает понимать, как все плохо у консольного подразделения Xbox. Мои слова и прогнозы от февраля 2023 года. Можете зайти и почитать комментарии под написанным:

Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox

Брэд Смит во время антимонопольных разбирательств заявил: "Я не уверен, что игровые консоли будут существовать через 10 лет". Если переводить на человеческий: "Если мы не сможем купить Актиблиз, то консолям Xbox наступит конец". А теперь поговорим о не самом очевидном, но актуальном через два года.

Смартфоны Microsoft Lumia

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Дела давно прошедших дней. Идентичная ситуация из параллельной вселенной. Дельцам из Редмонта не понравились финансовые показатели данного подразделения, и оно было закрыто. Китайским компаниям Ulefone, Elephone, Gionee все нравится, даже с долей рынка менее 0,1%, и они существуют уже 15-20 лет, а вот этих что-то не устроило. Упомянутые бренды — это не подвальная сборка и не суббренды, а реальные небольшие компании с длинной историей.

А знаете, что осталось от бренда Limua? Я вам подскажу, ибо регулярно упоминается аналогия по Xbox. Microsoft Launcher for Android Phones.





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Сегодня регулярно идут рассуждения о новых консолях и какими они будут. Думаю, вы сами можете заглянуть в прошлое и увидите истинную картину происходящего. Это уже все было, и только "золотые рыбки" забывают историю. Но это только цветочки. Сегодня хочется обратить внимание на куда более серьезную проблему.

Windows Phone Store

Кто-нибудь помнит, что это такое? Это магазин приложений от Microsoft для телефонов — аналог Google Play и App Store. В наших краях не принято покупать приложения для телефонов, и многие пользуются бесплатными аналогами. Для жителей 1/6 части суши закрытие магазина не оказало никакого влияния. А вот в Соединенной Америке люди покупали приложения, игры, услуги, и им закрыли доступ к контенту, а деньги растворились в небытие. Сама по себе Lumia не была большим брендом, и закрытие магазина приложений многие не заметили.

Games for Windows — Live

Многие уже не помнят, но существовал полумагазин, полуигровой сервис. Windows Vista не пользовалась большим спросом, повсеместно процветало пиратство, а цифровая дистрибуция в те времена еще была чем-то не совсем понятным.

Люди покупали игру и для активации обязаны были устанавливать данную "услугу". Со временем в магазине начали продавать игры и дополнения к ним. Microsoft активно зазывала крупных дистрибьюторов в свой "ларечек", и в него попало много крупных ААА-игр.

Через полгода сервис был ликвидирован. Многие геймеры потеряли доступ к своей библиотеке. Microsoft нагло проигнорировала произошедшее. Некоторые издатели позволили активировать имеющиеся ключи (шли в комплекте с дисковыми изданиями) в других сервисах, но проблема так и не была решена. Думаете, это конец сегодняшней истории? Как бы не так.

Microsoft Store для Windows RT

Вы же пользовались лицензионной ОС и помните, как Microsoft активно продвигала UWP-приложения в новой операционке? А плиточный интерфейс и попытку адаптации под управление через сенсорный экран — тоже помните?

Через мои руки прошло несколько планшетов с данной системой. Сыроваты, но работоспособны. Главная фишка — невозможность установки приложений из сторонних источников. Как "тыкалка" в браузере и для просмотра кино — отличные устройства. Но магазин приложений, как и поддержка операционной системы, прекратили работу, так что использовать их невозможно. У более старых iPad возможностей и функционала больше благодаря огромному комьюнити.

Microsoft Surface 2 и NVIDIA Shield Portable вышли одновременно. Оба базировались на NVIDIA Tegra 4 с 2 ГБ оперативной памяти. Одно устройство стало доской для нарезки рыбы, а второе живее всех живых. Приложения, купленные в Windows RT, несовместимы с другими операционными системами, деньги за них не возвращали, и доступ к ним закрыли.

Microsoft Store для Windows 8 и 8.1

Еще один магазин от одной из самых богатых корпораций мира. Поддержка операционной системы и магазина завершилась, все отключено. По разным источникам информация расходится, и 100% подтвердить это невозможно. Приложения и игры для Windows 8 несовместимы с Windows 10, но некоторые разработчики выпускали обновления, что позволяло получить доступ к отдельным купленным играм и программам. Поскольку данных крайне мало, а пользователей, приобретавших что-то в этом магазине, еще меньше — вопрос остается открытым. Если издатель не обновил игру, доступ к ней был утрачен.

На неактуальной операционной системе доступ к приложениям вы потеряли, независимо от ваших пожеланий. Уточню про "неактуальность": последние устройства на этой системе продавались в 2016 году, и назвать ноутбуки с GeForce GTX 960M и Core i5-6300HQ устаревшими у меня язык не поворачивается.

Обратная совместимость и большой болт от Xbox

В 2017 году мир узнал о термине "игры с обратной совместимостью", который Фил Спенсер продвигал при каждом удобном случае. Однако под эту инициативу попало лишь около 20% игр, выпущенных для Xbox 360. Интересен другой аспект: чтобы выпустить игру с такой маркировкой, Microsoft нужно было договориться с издателем и получить исходники.

Xbox One была слишком слабой для полноценного эмулятора, поэтому инженеры нашли обходной путь — создавали отдельный "эмулятор" для каждой игры в виде оптимизированной прослойки, экономя ресурсы системы. В 2020 году, с выходом Xbox Series, проблемы с производительностью исчезли, и для запуска игр с Xbox 360 больше не требовались исходники.

Теперь вопрос: сколько игр из библиотеки Xbox 360 стало доступно на новых консолях через эту "важную" обратную совместимость? Здесь явно напрашивается вывод о том, как слова и обещания не всегда совпадают с реальными действиями.

Дисковые версии игр

Вы не представляете, но сейчас на руках около 1,5 млрд дисковых версий игр для консолей Xbox. Буквально вчера из магазина Xbox удалили Forza Horizon 4, и купить её можно только на диске. Но Microsoft сокращает выпуск консолей с приводом. Конкурент занимается подобным, но даёт возможность докупить проигрыватель дисков. Два подхода к одному вопросу.

Microsoft желает расширить свое присутствие

Xbox хочет стать ближе к игрокам. Она идёт туда, где её ждут. Регулярный мессенджер от высокопоставленных менеджеров. А с другой стороны, Microsoft закрывает свои физические представительства в некоторых регионах и сокращает штат сотрудников отдела рекламы и поддержки. Слова и действия расходятся.

Облака, белогривые лошадки

Мелкомягкие активно продвигают облака в своей риторике. Не буду рассуждать о целесообразности и перспективности. Напомню историю с Google Stadia.

Запустили. Увидели, что не получается. Закрыли. Вернули всем деньги, кто сделал запрос на возврат средств. Красиво и элегантно. Но что будет, если история повторится с облаками Xbox? Они вернут денежку или будет, как со всеми магазинами: просто "прекратят поддержку" и закроют?

Xbox Keystone

В 2019 году ходило много слухов о новых игровых консолях, и упоминалось устройство для Xbox Cloud Gaming, как ответ Google Stadia и перспективное направление в игровой отрасли. В 2022 году устройство засветилось в одном из подкастов Фила Спенсера, а через несколько недель был обнаружен патент на устройство с его характеристиками.





Устройство так и не вышло в свет с оправданием "мы не смогли уложиться в ценник $100-130". В июле 2024 года Xbox Cloud Gaming анонсировался на устройстве за $40.

Бабушка всегда говорила: не обращай внимание на слова, смотри на действия. Microsoft сама не верит в свой сервис и не готова в него вкладывать деньги. Она хочет, чтобы приложение устанавливалось везде, и ей лишь оставалось снимать сливки без рисков.

Это всё Xbox

Многие не обратили внимания, но в рекламной кампании не было устройств от мелкомягких. Абсолютно все — это устройства от сторонних производителей. Представьте, что Ubisoft начнёт продвижение Ассасинов с "Это всё Uplay". Но сказка на этом не заканчивается. Официально известно, что все крупные платформодержатели отказались от поддержки сервисов Microsoft, и они работают в "Бета-версии".





Эпик Геймс продавил антимонопольные органы, и Google с Apple должны разрешить устанавливать сторонние приложения, но всё по воде вилами написано. Слишком мало людей умеют устанавливать приложения из сторонних источников, а потом ещё и платить по $20 ежемесячно, когда валом бесплатного контента.

На персональных компьютерах Microsoft аутсайдер с большим отставанием от Steam и EGS.

Провал Call of Duty Black Ops 6

Уже говорил о данном явлении. Где-то там может у нее и есть какие-то рекорды, но в steam показатели вернулись к состоянию сентября. Большинство играет в бесплатный Warzone.



Так как игру совместили со всеми Call of Duty, то трудно выявить популярность проекта и его влияние на состояние онлайна. По "ачивкам" ситуация запутанная и совершенно непонятная. Подобное невозможно объяснить, что компанию проходят только на PS5, а на старом устройстве только в онлайне катают. Слишком огромная разница.





Провал за провалом и проблемы с антимонопольными органами

$78 млрд из воздуха не нарисуются, и их надо возвращать. А ещё — надо отвечать перед инвесторами. При таком раскладе мнение обычных геймеров никого не интересует. Мы уже знаем о мелких пакостях от IT-гиганта, когда закрывались магазины без компенсации за потраченные средства. Но в большинстве своём — это небольшие ларечки в эпоху малого распространения интернета и гласности. Теперь возможно ВСЁ. Большие деньги требуют серьёзных решений. Вешание лапши на уши — излюбленная тактика Microsoft. Все верят большим компаниям и не думают о своей безопасности. Но уже два года то тут, то там просачивается информация, и Xbox даёт чётко понять, что консоли им больше не интересны. Но это не самое страшное.

Закрытие Xbox store

Что насчёт магазина и покупок в нём? Игры с функцией Xbox Play Anywhere — это 10% всего контента. А что со всем остальным? Эмуляторы? Мы уже видели, как Филимон поддерживает старые игры от Xbox 360. Это не его проблемы. Магазин могут не закрывать, а закончить "поддержку" устройства. Всё "честно", если смотреть со стороны платформодержателя. Ремейки и ремастеры вырастут в цене.

Не видел нигде ни единого упоминания о дальнейшей судьбе Xbox Store. Было короткое упоминание на уровне слухов, что Microsoft создало подразделение по "обратной совместимости" и поддержанию игр. Предыдущее подразделение не особо справилось с поставленной задачей.

Послесловие

Я стараюсь не брать "одноразовые игры", и большинство купленных проектов имеют высокую реиграбельность. Прогресс сильно замедлился, и релизы 2024 года будут актуальны в 2030 году. Последние события меня наталкивают на мысль, что не стоит сейчас покупать игры на консолях Xbox. Если есть альтернатива, то пополняйте библиотеку в других сервисах. Cкладывается совсем не иллюзорная ситуация, когда обычные геймеры могут легко потерять доступ к своей библиотеке, и все потраченные деньги полетят в небытие.

Microsoft меняет своё отношение к играм, и возможен вариант с очередным "кидаловом". Никто ничего не будет отключать, просто прекратят "поддержку". И всё. Всем спасибо и до свидания. Подобное уже происходило, просто не получало должного освещения в средствах массовой информации.