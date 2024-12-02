Ничто так не волнует современного геймера, как 120 FPS и ray tracing в современных играх. И лишь некоторые пользователи думают о простом: "Вот бы запустилась без вылетов". С одной стороны, наблюдается замедление прогресса и отсутствие развития в игровой индустрии, а с другой — не на чем играть. Из требовательных проектов последнего времени стоит выделить Cyberpunk 2077, Dragon's Dogma 2, Black Myth: Wukong, где не получится поиграть на "древнем" топе за копейки.

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Предисловие

На рынке бюджетных видеокарт начался глобальный кризис. Из продажи исчезли бюджетные модели, и рынок завален подвальным рефабом из Китая. Майнинг закончился два года назад, но его отголоски слышны до сих пор. В апреле 2024 года NVIDIA прекратила производство видеокарт 16-й серии. Intel провалилась со своими Arc Alchemist, а красные чудят не по-детски. В декабре 2021 года размышлял о своей следующей основной видеокарте. GTX 1650 была продана втридорога, и денежка лежала в ожидании обновки. Эксперты предрекали скорое завершение криптолихорадки, и остро стоял вопрос выбора. Стоит уточнить, что уже год сидел на встройке Intel UHD 630, а через пару месяцев должна была выйти Total War: Warhammer III. "Уж замуж невтерпёж" приходил во снах вместе с котлетками и пюрешкой.

Вопрос выбора стоял между новыми с магазина GTX 1660, RTX 3050, RX 5500, RX 6500 и чем-то от Intel. Вилка в районе $150 или чуть дороже. Я в самом деле верил, что в конце февраля 2022 года или в начале марта 2022 года обновлю систему и избавлюсь от игрового воздержания. Волею судьбы мои планы были нарушены, и собран новый системный блок на AMD Ryzen 5 5600G с великолепной встроенной графикой. Немного разгона, немного танцев с бубном — и "игровой ПК" готов.

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Три года после майнинга

На пороге 2025 года волосы на голове встают дыбом. Прошло три года, а выбор видеокарт в бюджетном сегменте не изменился. Красные отказались от выпуска RX 7500 и младших вариантов. Зелёные прекратили производство RTX 4050 и более доступных моделей. Синие опозорились и разочаровали простых геймеров своим продуктом.

Понимаю, что в Москве существует только RTX 4090, и всё остальное рассматривается не более чем затычка, но обычные геймеры с удовольствием используют мониторы 1080p и средние настройки. Бюджет системного блока в $500–600 (одна месячная зарплата) многими считается оптимальным. А выбора — нет.

Radeon RX 6500 XT

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Не буду рассказывать о технических характеристиках данной карточки, но нас интересует три момента:

Эта видеокарта мощнее чипа установленного в Xbox Series S и она тянет ВСЕ современные игровые проекты;

Эта видеокарта имеет порезанную PCIe до 4 линий и шину памяти в 64 бит;

У видеокарты есть отдельный блок с RT ядрами.

В январе 2022 года вышли первые обзоры и подтвердили мои опасения: низкая пропускная способность уничтожает производительность видеокарты на старых системах. Разница на пустом месте могла составлять до 40%. "Старые системы" — интересная формулировка, используемая в маркетинговых целях. Можно ли считать систему старой, если на ней запускаются и работают все актуальные программы и игры?

В 2022 году большой популярностью пользовалась связка AMD Ryzen 5 3600 и B450. У меня язык не поворачивается назвать её "устаревшей" даже в 2025 году.

Релиз RTX 3050 на 6 ГБ



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В декабре 2023 года, без шума и пафоса на рынке появилась самая бюджетная из всех бюджетных видеокарт GeForce RTX серии с рекомендованной ценой $179. Более подробно рассказывал тут:

GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году

Нужная, но очень странная карта. Вышла в эпоху 4000 серии и явно имеет мобильные корни. То есть, как бы гиганты носом не ворочали, но бюджетный сегмент им интересен до сих пор. На рынке возле самого дня игровых затычек сейчас присутствует только две видеокарты (Intel вообще не рассматриваю):

Про актуальность цен ничего сказать не могу, так как скриншот делал в первый день зимы, а свистопляска с курсом длится уже месяц. Две карты с примерным паритетом FPS на вложенный рубль.

И в этом месте можно было бы закончить нашу историю, но я активно сижу на вторичном рынке и слежу за "реальными веяниями народа" и их отношением к видеокартам. Вот здесь и начинается "неоднозначность" видеокарт RX 6500 XT.

Последствия майнинга

Сейчас все барахолки завалены RX 580 и GTX 1660 по "привлекательным" ценам. В соотношении производительность на вложенный рубль они — боги "бомж-гейминга". И если не думать о "подводных камнях", то GTX 1660 стала монополистом на вторичке.

Но это не главная проблема. Красные, зелёные и синие не выпускают бюджетных карт. В диапазоне $100–150 нет конкуренции, и древний Turing за шесть лет после насильственных действий в китайских шахтах потерял в цене менее 40% от стартовой. Это нонсенс. Лет десять назад на подобное старьё и с 90%-й скидкой никто бы не посмотрел.

Не все так однозначно

В конце 2021 года я сделал выводы и обосновал своё мнение. Мне не интересна видеокарта, которая стоила дороже и равнялась древней GTX 1650 на "старых" платформах. Время шло... В магазинах ситуация не сильно поменялась, и "нюансы" остались, а вот на вторичке творится что-то невообразимое. Intel Arc A380 и RX 6500 XT стоят в 2, а если хорошо поискать, то и в 2,5 раза дешевле самой дешёвой RTX 3050 на 6 гигабайт. Не знаю почему, но народ не желает брать карты Intel и AMD по смешным ценам.

Мне не надо, но взял на тест. В белорусских зайчиках Intel Arc A380 и Radeon RX 6500 XT регулярно светятся по 250–300 рублей (примерно по курсу RUR 8000–9500 или USD 75–90). Висят месяцами без движения. Мой экземпляр попался с чеком о продаже "декабрь 2023 года", что и сподвигло к покупке.

Для сравнения стоит упомянуть GTX 1650 со стартовой планкой от RUR 9500 и 5–6 годами эксплуатации. RTX 3050 в самом дешёвом исполнении не видел ниже 600 рублей (соответственно RUR 19 000 / USD 180). И в этот момент появляется "то самое" чувство: "Не всё так однозначно".

По рекомендованной стоимости, глядя на конкурентов, — "даром не нужно". Но как только ценовая планка снижается в значительной степени: "Ну... я подумаю над вашим предложением".

Цена на FPS - сегодня, наверное, это самый главный показатель в адекватности видеокарты. Она может быть сколь угодно отвратительной по характеристикам, но как только цена снижается до приемлемого уровня...

RT-ядра

Только сейчас узнал об особенностях новых видеокарт AMD... Точнее, имел общее представление, но явного и отдельного осознания вопроса мне в голову не приходило.

У карт серии GeForce RTX присутствуют специализированные ядра для трассировки лучей и масштабирования изображения на базе ИИ. У видеокарт серии Radeon RX есть отдельные ядра только для обработки лучей. Если в старших картах этот момент не имеет ярко выраженного значения, то в младших вырисовываются странные логические выводы.

На затычках никто лучи не включает (за редким исключением). Сказать, что это бесполезный аппендикс, — это ещё и похвалить AMD за проделанную работу. А вот включить аналог DLSS на специальных ядрах в бюджетном сегменте — было бы действительно интересно.

Некоторые вспомнят про FSR, но могу утверждать, что в ультрабюджетном сегменте эта технология потребляет больше ресурсов, чем даёт выхлоп.

Послесловие

Ситуация на рынке дошла до абсурда. Ниша в $100–200 пуста, и в обозримом будущем перспектив не видно. Рынок завален картами из подвалов с высоким риском выхода из строя. Красные и синие творят полнейшую дичь, и выбор для экономного геймера сильно ограничен.Я ориентируюсь в ценах и производительности, но подавляющее число обывателей сидят на попе ровно и играют в пасьянс.