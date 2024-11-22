Чем дальше в лес, тем больше экспертов. Чем серьёзнее вопрос, тем больше аргументов и фактов. А за всем происходящим стоят люди с определёнными целями — изменить, повлиять и внушить мысли, необходимые для воплощения своих целей в жизнь.

Дисклеймер

Все сказанное ниже не является истинной в последней инстанции, а служит лишь пищей для размышлений и расширения вашего кругозора. Мои познания в экономических вопросах достаточно широки, но не охватывают всех нюансов. В последнее время специальная военная операция с реальных полей все чаще переходит в плоскость экономических инсинуаций. На примере последних событий захотелось показать, как обычными и понятными вещами можно манипулировать и вводить общество в заблуждение.

Туман "специальной военной операции" на линии соприкосновения скрывает многие события, тактические манипуляции официальных властей трактуются разными людьми по-разному. Но за происходящим наблюдают сотни специалистов, и можно примерно составить общую картину. С экономикой все сложнее. Рисованием стрелочек на карте уже не отделаешься. Наблюдателей гораздо меньше. Спутниковых снимков и людей "на местах" днем с огнем не сыщешь. Многие экономические показатели засекречены и не публикуются. Проверить достоверность сказанного из нескольких источников невозможно. Старые способы мониторинга и "сигналы" больше не работают. Из-за подобной ситуации любая фраза или выкладка цифр становится "аргументированной и подтвержденной". Именно такая ситуация стала объектом моего пристального изучения и показалась интересной для рассказа в общественном пространстве.

Я живу в Беларуси

За 20 последних лет в Синеокой было несколько кризисов с наложением экономических санкций и желанием прогнуть Александра Лукашенко по некоторым острым вопросам. Не сказать, что экономическая модель в Беларуси работает на 11 из 10, но некоторые элементы "стабильности" в ней присутствуют. Очень многие события в России после февраля 2022 года как две капли воды повторяют сценарии из прошлого. Буквально неделю назад в сети появилось несколько публикаций о возможной "заморозке вкладов" — катастрофическая мера с негативными последствиями. Явный вброс, чтобы вызвать суету у населения и изменить ситуацию в банковском секторе. Банки и население в 90% случаев работают на доверии. Если симпатии исчезают, то происходит крах системы. Население может не понимать подобного, но менеджеры в руководстве великолепно осведомлены о таком.

В 2011 году курс белорусского рубля за 6 месяцев скакнул с 3050 до 8600 рублей за доллар. Крупнейший обвал в истории страны. Все началось с отсутствия валюты в обменных пунктах. Редкое явление вызвало суету у публики, и пошли массовые снятия накоплений со счетов в банках. Зайчики переводили в технику, альтернативную валюту, недвижимость и прочее. Маленькая проблема вызвала хаос. Правительство раздумывало о "заморозке" вкладов, но понимало, что подобный шаг не спасет ситуацию, и нашли альтернативный вариант. Ход конем или "асимметричный" ответ.

Это скриншот из главного белорусского банка в разделе вклады. Прошло 12 лет с возникновения ситуации, а система работает до сих пор. Ты не можешь снять деньги со счета, пока не закончится срок исполнения договора. Либо проценты пересчитаются по минимальной ставке. Простое и элегантное решение, без необходимости перехода к радикальным мерам.

Подобных вариантов великое множество. Страна адаптировалась к новым условиям, и ярких сотрясений не было больше 8 лет.

Экономические разборы в сети интернет

У народа память хуже, чем у золотой рыбки. Еще утром они обсуждали один вариант развития, а к вечеру готовы принять на веру противоположный. Последние полгода все больше новостей и публикаций идет о перегреве российской экономики и кризисе в банковской сфере. Бесспорно, в финансовом плане не все радужно, и есть симптомы недомоганий. Вопрос лишь в том, насколько они серьезные. Больше пяти лет прислушивался к мнению некоторых спикеров с анализом ситуации, возможном ходе событий и последствиях. Специалисты с высокой квалификацией дают прогнозы по тем или иным вещам и предполагают какой-то результат. Не имеет значения, чью сторону они отстаивают. У всех спикеров есть одна серьезная проблема: "Тенденции и кризис видят не только они, и профильные специалисты принимают контрмеры для предотвращения надвигающихся проблем." Это работает в обе стороны. Процесс называется "Управление экономикой".

Курс доллара перевалил за 100 рублей

Любимая тема последней недели. В предсказаниях индейцев Майя больше конкретики о конце света, чем у современных экономистов. Данное значение интерпретируется однобоко и конкретно. Если бы сейчас был 2021 год, то со многими спикерами согласился на 200%. Но, как и говорил выше, туман "специальной военной операции" в экономическом секторе гораздо сильнее, чем многие могут себе представить. Но проблема даже не в этом. В России нет равновесного курса доллара. Его назначает Центральный банк согласно своим хотелкам и желаниям.

Ставка рефинансирования в 21%

Пару недель назад мировое сообщество потрясла новость от Эльвиры Набиулиной о повышении ключевой ставки до рекордного показателя. В борьбе с инфляционными ожиданиями Центральный банк ввел ограничительные меры на распространение денежной массы. Чем меньше денег тратит население, тем ниже рост цен. Более подробно рассматривал вопрос в этой теме:

Ключевая ставка 21%, рынок недвижимости, нулевая безработица — мнение об экономике России в 2025 г

А еще, вы не поверите, у Центрального Банка есть другие инструменты для борьбы с денежной массой не обеспеченной товарами. Процитирую себя любимого:

Проведение валютной интервенции на рынок. Учитывая, что биржа не работает, курс можно ставить АБСОЛЮТНО любой. Но для понимания ситуации напомню легендарную фразу В.В. Путина, где на пальцах в пару фраз вам объясняют, что происходит и как сие влияет на картину мира.





Простая истина никак не связанная с крахом или другими обстоятельствами.

Центральный банк и бюджет

В 2014 году ситуация была немного другой. Курс валюты был равновесным. Центральный банк сливал свои резервы, чтобы удержать курс на приемлемом уровне. Пополнение бюджета — это побочный эффект.

В 2024 году идет намеренное поднятие курса и наполнение казны. Отдали никому не нужные зеленые бумажки, изъяли деньги из оборота и уменьшили инфляцию. Выдали банкам под 21% кредиты и заработали денег. Данную информацию легко проследить по золотовалютным резервам, опубликованным на официальной странице. Это данные за первую половину 2022 года, когда курс полетел в космос. Отчетливо видно, как ЦБ сливает свои запасы, чтобы удержать курс.





А теперь ситуация за последние пол года для наглядности:





Курс растет, а резервы не исчезают. Это называется "все под контролем". Монетарная политика идет именно так, как и задумала Эльвира Набиуллина. Более того, если смотреть на первый скриншот до февраля 2022 года и сейчас, то видно — резервы у ЦБ за 2,5 года не изменились. Никаких просадок, исчерпаний возможностей, кризиса и подобного нет. По меньшей мере у главного банка страны все стабильно и без явных косяков.

Манипуляции общественным мнением

Сегодня создаётся впечатление, что в экономическом блоке сидят люди, которых набрали по объявлению на заборе. Они не имеют понятия о существующих проблемах и вариантах развития событий. Обладая исчерпывающей информацией, они не видят дальше своего носа, а вот сидящие на диване...

Конечно, я немного утрирую. Действие руководства направлено (в первую очередь) на недопущение суеты в финансовом секторе. Небольшие приукрашивания ситуации и приуменьшение проблем присутствуют, но явно выраженных косяков и кризиса пока что нет. Монетарная политика, инфляция, курсы и прочее, хоть и находятся не под полным контролем, но и обвала не видно.

Послесловие

Постарался просто и на пальцах рассказать о текущей ситуации. Курс за 100 — это просто курс за 100, без явных признаков, намёков и тенденций. Если будет необходимо, он снизится до нужной отметки. У руководства там, наверху, есть для этого все рычаги и инструменты.

