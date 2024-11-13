Нет повести печальнее на свете, чем басни в "нижнем интернете". За пару последних месяцев глубоко погрузился в вопрос с новой консолью и удивился, как много всего интересного происходит вокруг нее. Когда все уже перемололи несколько раз, а контент пилить нужно, появляются теории таких масштабов, что шапочка из фольги уже не помогает.

Предисловие

Моё основное устройство вывода изображения — это монитор 27 дюймов с разрешением 1080p. В нём нет 144 Гц, вертикальной синхронизации и прочих современных плюшек. Профессиональный монитор для работы с качественной матрицей, что устраивает меня на 110%. В зале стоит большой 4K-телевизор, но поиграть за ним удаётся в исключительных случаях. У меня нет симпатий или антипатий к новой игровой консоли с повышенной производительностью — она попадёт ко мне исключительно для перепродажи на барахолке. Утилитарный подход, и не более того.

Но вот что привлекает моё внимание — это технологии от передовой корпорации, которые она внедряет в нашу повседневность. В портфолио Sony Group Corporation по состоянию на ноябрь 2024 года около 130 000 активных патентов на различные технологии. Аналогичный уровень есть только у Samsung. Для сравнения, у Apple — около 80 000 активных патентов, у Microsoft — около 67 000 активных патентов. Особняком стоит Intel — у них около 110 000 активных патентов, но больше 70% из них — это купленные права от сторонних компаний.

Помимо разработок и исследований, Sony активно продвигает свои изобретения в массы, делая их стандартом де-факто. Сегодня большинство процессов происходит в сотрудничестве с другими технологическими корпорациями, но раньше...

Трехдюймовая дискета - почти 15 лет была стандартом индустрии;

Betamax - видеокасеты мини формата, технически проиграли VHS из-за большей стоимости эксплуатации;

Компакт-диск (CD) - заменил дискету и долгое время был стандартом индустрии;

DVD - диск - совместная разработка нескольких японских корпораций;

Blu-ray Disc - совместная разработка Sony и Toshiba;

Memory Stick - формат проиграл SD картам, так как был заметно дороже на единицу объема, но на старте (появился на год раньше) опережал конкурента;

Trinitron и TRILUMINOS - что-то на богатом. Не попали в массовое производство, но дали толчок конкурентам;

Аналоговые стики в геймпадах - технически они существовали и ранее, но именно Sony сделала их стандартом;

Walkman - мобильные аудиоустройства;

Обвязка для цифровых камер, аудио, обработкой звука и видео, кодеками, стандартами изображения;

Отдельно стоят игровые устройства и консоли PlayStation. Именно они играют сейчас главную скрипку в сегменте домашних развлечений во всём мире. Как бы сильно Nvidia не продвигала свои ноу-хау, они не являются обязательными к исполнению, а вот японцы могут проталкивать технологии через кнут и пряник. Advanced Ray Tracing может стать обязаловкой и переедет на ПК. PlayStation Spectral Super Resolution может стать стандартом де-факто и переехать на ПК.

Игры по $70

Самураи вышли и объявили: "Разработка дорожает". В этот момент проснулся "нижний интернет" и нашёл новую жертву для своей некомпетентности. Правда жизни такова, что подавляющее число корпораций подняли стоимость своих игр за 5–10 лет до PlayStation. Season Pass, Gold, Deluxe, Complete и подобные издания получили распространение ещё в эпоху PS4.

Но ведь был Mass Effect 3, где в основной игре отсутствовал Протеанец Джавик. Была Street Fighter X, где на диске присутствовали 12 бойцов из платного DLC. Была Gears of War 3, где вырезали почти всю предысторию и продавали в отдельном DLC. Я не говорю про дополнения, которые добавляли контент и расширяли игровой опыт. Я упоминаю моменты, когда из игры убрали часть повествования. И это речь про игры до PS4 и усугубления практик. Но диванных экспертов не остановить.

Игры для PlayStation

На старте PS5 первыми эксклюзивами для нового поколения устройств были:

Demon’s Souls — ремейк игры с PS3;

Returnal — вышла в апреле 2021 года, через полгода со старта;

Ratchet & Clank: Rift Apart — вышла через девять месяцев после начала продаж.

Хорошие игры, но не дотягивают до топового AAA-контента. Небольшие проекты с умеренным бюджетом.

Что касается релиза PS5 Pro и её стартовой линейки:

Более 100 игр получают патч PlayStation 5 Pro Enhanced в день релиза;

Более 2000 игр получают Game Boost;

Более 10 000 игр — мелкие улучшения PSSR;

В первый год подтверждены релизы Ghost of Yote и Death Stranding 2.

А что в "нижнем интернете"? Там считают, что "игорь тонет" и разница в графике едва заметна. Всё плохо и спасения нет. А можно тот момент, когда все было хорошо?

16 терафлопс в 2024 году - это слишком мало

Очень интересное высказывание из "нижнего интернета". Особенно оно привлекательно в аспекте сравнения двух платформ с разными принципами работы, технологиями и способами взаимодействия. Для ясности приведу другой пример: RTX 2070 Super и RTX 3050 с одинаковыми 9,1 терафлопсом. По вычислительной мощности они должны быть одинаковыми. Более того, у них одинаковые драйверы, а технология производства весьма схожа.

Никому не надо разъяснять, что старая RTX 2070 super минимум на 50% быстрее? Хотя терафлопсики одинаковые. А теперь представьте, что вы сравниваете две совершенно разные архитектуры, разные платформы, оптимизацию, операционную систему.

Увеличение производительности всего на 60% на фоне базовой PS5 — это ничто. Минорное обновление, которое многие даже не заметят. Очень смелое утверждение, особенно на фоне улучшения архитектуры видеоядра с RDNA 1.5 до полноценного RDNA 3.0. Конечно, многие разработчики не станут использовать возможности новой архитектуры и раскроют лишь потенциал сырой производительности. Но ведь будут и те, кто добавит генерацию кадров, улучшенные лучи и отражения, а также воспользуется увеличенной пропускной способностью Infinity Cache. Вместо тысяч слов стоит напомнить о существовании Steam Deck и Asus ROG Ally X.

Статистика Steam

Интересный факт для размышления. В Steam только 11,5% системных блоков имеют производительность выше, чем PS5 Pro. Более 82% системных блоков имеют производительность ниже, чем игровая консоль. Расчет делался по видеокарте с дельтой +/- 15%. И тут возникает вопрос... 16 терафлопс - это мало, а геймеры на ПК об этом знают?

700 евро или 800 долларов за консоль - это дорого

Я полностью согласен с данным утверждением, но есть некоторые НО. Я считаю это дорогим устройством, так как не планирую его активно использовать. Для меня - это не целесообразная покупка. Для "нижнего интернета" - это лишь оправдание их некомпетентности. Существует две категории людей:

Одни ищут оправдания, чтобы ничего не делать;

Другие ищут способы, чтобы добиться желаемого;

Я в любой момент могу продать свою PS5 с 2 геймпадами, наушниками, 5 дисками, отдельно выставить на продажу Xbox series, добавить $100 и получить новое устройство. В Польше на медиамаркете лежит свободно и завозится без проблем. Вычет НДС 23% от указанного ценника (или маржа перекупов).

Вопрос цены - это вопрос желаний. Оно либо есть, либо его нет.

Собрать свой ПК за те же деньги

Начнем с простого - вы не сможете собрать НОВЫЙ ПК с аналогичными характеристиками за те же деньги. Пересмотрел несколько "экспертных" заявлений и вот основные ошибки:

Корпус, блок питания и материнка должны быть ITX для компактных размеров. Толстушка имеет объем в 11 литров... соберите хотя бы в корпусе до 15 литров. Размер имеет значение в зале перед теликом;

Используют дешевую платформу AM4, придерживаясь логики Zen2, хотя пропускная способность модулей DDR4 в пике почти в 8 раз медленнее чем у консоли. Ведь процессоры AMD у нас никак не упирается в медленную память и переход на DDR5 ей совсем не обязателен;

Бюджетный процессор 3600/5500 - это отличный процессор и он близок к установленному в консоль. До тех пор, пока не появляется необходимость компилировать шейдеры или в игре не предусмотрены динамические шейдеры.

Тихоходные вентиляторы - почему-то берут самый дешевый корпус без продува очень горячего железа и не думают об акустическом комфорте;

Видеокарта - я промолчу, что в ITX форм-факторе нет 7700/7800 и это выводит нас на кастомные дорогие корпуса;

SSD во всех сборках идет самый дешевый NVME на 1тб. В то время как должен устанавливаться NVME со скоростью от 6500 на чтение, с буфером, с TLC памятью и 2 терабайтами, что в 3-4 раза дороже. Но и это не все: на PS5 игры упакованы через Кракен и весят на 30-40% меньше чем на ПК ;

Клава-мышь, коврик и не самые дешевые, операционная система вроде тоже денег стоит;

WiFi и Bluetooth не забудьте добавить версии 7, все же у нас XXI век и беспроводные технологии;

Даже по нижней планке, экономя на всем, вы вряд-ли сможете уложиться в 150к... а сверху намотайте еще и потраченное время.

Иногда смотришь на ПК-бояр, которые "разбираются в железе", но они лишь знают о существовании обзоров из интернета. Они не способны объединить теорию и практику. А вот обсуждение коня в вакууме - это святое.

Графика в играх на новой PS5 Pro



Новая консоль не дает вам вау-эффекта. Отличия в картинке нужно искать с лупой и под большим увеличением. В некоторых играх, иногда, может быть, вы почувствуете разницу, но это не точно. И в этом есть доля истины. Вы действительно не увидите большой разницы в изображении. Вот только в этом мнении из "нижнего интернета" скрыта огромная манипуляция и подмена понятий.

Давайте я перефразирую. В "нижнем интернете" появляется новый эксперт. У него через неделю уже сотни тысяч подписчиков, контракты с рекламными агентствами и платные подписчики. С убогих видео на телефон, он за неделю переходит на профессиональную камеру, оборудует студию и нанимает несколько сценаристов. Это ведь так работает?

Перефразирую иначе. В январе 2025 года анонсируют видеокарты RTX 50-й серии и уже через неделю все издатели внедряют в свои игры инновационные технологии, а вы бегом несетесь за новыми запчастями. Ведь так? Всего неделя — и мир меняется до неузнаваемости. В любимой UNDERTALE 2, с новой видеокартой визуальная составляющая меняется до неузнаваемости и вы сходите с ума от перемен.

Нет 60 кадров во всех играх

Самый любимый вброс и встречается чаще всего. У пользователей игровых консолей, сидящих за телевизорами хотя бы среднего бюджета, нет проблем с плавностью картинки.

Освещал вопрос в этой теме:

Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS

Косвенно касался тут:

Об улучшении картинки и FPS в играх - PSSR, DLSS, FSR, RSR, XeSS, NIS, ReShade, Magpie и другие

У меня другой вопрос: а сколько стоит тот персональный компьютер, на котором идут все современные игры в 4K на максимальных настройках и стабильными 60 кадрами? Другой вопрос: а без специализированных утилит вы способны отличить 55 кадров от 60? Я знаю, что в этом мире существуют уникальные создания, но хотелось бы конкретики. Какое минимальное падение кадров способен заметить обычный блогер из "нижнего интернета"? Не резкие скачки, а постепенное снижение и поднятие. Меня удивляют хождения вокруг да около без четких формулировок.

Для чего сегодня нужна PS5 Pro

Я не буду говорить очевидные вещи из разряда:

У меня есть деньги и хочу новых впечатлений;

Консольщик и другие варианты мне не интересны;

Устал от ПК и хочу сопоставимую картинку на консоли;

Фанат и покупаю все гаджеты любимого бренда;

Пришло время обновляться;

Скоро праздники и нужно что-то интересное;

Все куда проще - есть огромная прослойка людей, что хочет быть в гуще событий. Они покупают игры, консоли, гаджеты на старте продаж. Они не ждут скидок. Сейчас идет суета вокруг устройства и хочется быть в центре событий, а не стоять и пускать слюньки в стороне. Многие получают дофамин от подобных приобретений и радуются новому устройству в своем доме.