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Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты

Ностальгия — ловушка для ума. Воскрешая забытые тени прошлого, легко упустить тот факт, что время движется вперёд, и то, что казалось великим вчера, сегодня может оказаться лишь эхом былого.
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Глубинный народ требует возрождения великих франшиз прошлого. Killzone и Resistance требуют триумфального воскрешения. Фанаты в ярости от действий Sony и ее непонимания желаний геймеров. 

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Предисловие

На последней State of Play анонсировали ремастер Horizon Zero Dawn. Вокруг такого анонса разгорелись жаркие споры. Большинство сводится к банальному: "Зачем нам обновление для игры, которая и так отлично выглядит?" Во главе возмущённых экспертов стояли популярные Digital Foundry. Специалисты в сравнении графики высказали своё мнение и добавили мысль о старых играх Sony с PlayStation 3. Идея, как вирус, распространилась в головах толпы и регулярно встречается во всевозможных пабликах.

Воскрешение старых тайтлов выглядит перспективным и должно обрадовать поклонников платформы Sony значительно больше. Это заблуждение рассмотрим сегодня под лупой с глубоким анализом ситуации.

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Январь 2022 года

Началом всех обсуждений и толчком для споров можно считать объявление Microsoft о покупке Call of Duty. Японцам не нужна стрелялка, так как у них есть свои отличные франшизы. Пусть воскрешают старые тайтлы и составляют конкуренцию. Именно в этот момент на поверхность всплыли две забытые серии в жанре экшен от внутренних студий PlayStation: Killzone и Resistance стали регулярно мелькать в обсуждениях различных блогеров.

George Petrovich и его монументальная "Величие и позор Sony. Как умерла франшиза Killzone"  

Один из миньонов двух турецких блогеров выпустил фундаментальную работу с глубочайшим погружением в фантастические миры Герберта Уэллса и Джона Р.Р. Толкина.

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Пока эта работа является "я художник, я так вижу", к ней нет никаких вопросов. Личное мнение автора, его вкусы и видение окружающего мира. Художественное произведение в эпистолярном жанре. Но как только данное мнение переходит в умы любителей "прожаренной картошечки" и упоминается на широкую аудиторию, возникают проблемы. Художественный вымысел и реальность сильно отличаются. Не буду ходить вокруг да около, а приведу цитаты для понимания дела:

В ходе написанной сказки нет никакой конкретики, только жизнеописания фэнтезийных миров. Если добавить общеизвестные факты, то появляются вопросы:

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Общие продажи "популярной" игры не превышали 1 млн проданных копий. Сказать, что действительность расходится с вбросом от автора "самого популярного игрового портала" – это приукрасить мир и обстоятельства.

Killzone и Resistance от двух турецких блогеров

После этого материала число упоминаний старых шутеров Sony возросло многократно. Вместо "хорошие игры" появилось утверждение "легендарные игры". Вслед за турецкими подданными подтянулось канадское казино. Два канала с общей аудиторией активных пользователей около 1 млн человек — побольше, чем у всех остальных игровых каналов вместе взятых. А за ними потянулись наивные комментарии в различных блогах и информационных ресурсах.

Вы тоже играли в легендарные Killzone и Resistance

В общественном сознании укоренилось мнение о величии двух старых франшиз, что заперты на древней платформе. Ностальгические чувства регулярно накатывают на геймеров всех мастей. Пару лет назад я запускал данные игры в 4К и 60 кадров на своём персональном компьютере через эмулятор. Как провернуть подобный трюк, можно узнать в этом материале:

Эмулятор RPCS3: проходим эксклюзивный Demon's Souls на ПК 

Чего будет более чем достаточно, чтобы понять истину в последней инстанции. Игры категории B устаревшие на релизе. Конечно - это мое личное субъективное мнение. Нужны факты, цифры и шкала измерений.

Продажи и популярность Resistance

Изначально официальные цифры по этому вопросу я увидел в утечках документов Sony со списком всех игр от внутренних студий. Но найти первоисточник не смог, и данные представлены сайтом VGChartz. У меня предвзятое отношение к этому ресурсу, так как их цифры идут с сильной погрешностью (15-20%), но это мало влияет на реальное положение дел.

Суммарные продажи всех частей этой серии не превышают 9 млн копий, что мягко намекает на "великую и легендарную" серию, как на не совсем оправдавшую ожидания. И это в те времена, когда Sony активно продвигала свои продукты, жёстко вкладываясь в маркетинг.

Продажи и популярность Killzone

Еще интереснее обстоят дела со второй франшизой, упоминаемой различными "экспертами".

Суммарные продажи всех частей не превысили 7,5 млн копий. Неимоверно популярный бренд, что требует воскрешения. Квинтэссенция легендарного тайтла.

Все познается в сравнении

Чтобы понять весь маразм и глупость высказываний говорящих голов и комментаторов, нам необходимо привести пример действительно популярных игр — эксклюзивные шутеры. Когда одна-единственная игра разошлась тиражом больше, чем две "легендарные" франшизы вместе взятые.

 

Наивность и глупость

Нулевые знания, подпитываемые популизмом и некомпетентностью, создают гремучую смесь. Люди, которые никогда не играли в перечисленные тайтлы, начинают вести рассуждения на темы, в которых "ни в зуб ногой". Приводить аргументы и мысли, оторванные от реальности. Но на этом наше повествование не заканчивается.

Жанр "шутер" — это самый динамично развивающийся жанр с самой большой конкуренцией. Моральное устаревание проектов происходит за пару лет. То, что было новаторством несколько лет назад, сегодня смотрится убого и примитивно. Банальные "прятки в укрытиях" и "прилипание к стенам" — как давно вы встречали подобное в современных играх? Ощущение импакта от оружия? Скорость и точность перемещения? Запустите CoD 2024 и сравните его с CoD 2015.

Ремастер или ремейк

Просто улучшить графику в игре с PS3 не получится. Игру необходимо пересаживать на новый движок. Параллельно придётся осовременить игровые механики, доработать локации и искусственный интеллект болванчиков. Огромный пласт работы. А теперь посмотрим на продажи Killzone: Shadow Fall для PS4. Игра настолько провальная, что не упоминается во внутренних финансовых отчётах и её нет в утечках Sony.

Это провал по всем фронтам. Игра не была нужна ни на старом, ни на новом поколении консолей.

А теперь назовите хоть одну причину, кроме "хотелок нетакусиков", почему огромная корпорация должна воскрешать никому не нужный проект и делать на него обновления, когда есть франшизы, у которых продажи в десятки раз выше, и с огромным спросом?

Послесловие

Безграмотность и отсутствие осведомлённости лишь показывают примитивность мышления. Никого не волнуют факты — нужны популистские лозунги и не более того. Простой финансовый отчёт утверждает достоверно и неопровержимо: Killzone и Resistance были никому не нужным мусором, и кроме крикунов с дивана в них никто не заинтересован.

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