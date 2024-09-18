Сценарий ядерного апокалипсиса в игре и наяву. Как сильно отличаются реальность от вымышленного мира? Постоянно слышишь различные теории о конце света и решил проверить вероятность подобного исхода с помощью открытых данных и калькулятора.

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Предисловие

25 июня 1950 года войска КНДР переходят границу и направляются к Сеулу. Правительство Южной Кореи обращается в ООН за помощью и начинается самая кровавая бойня в человеческой истории. По своей ожесточенности и потерям она оставляет далеко позади все конфликты в пересчете на душу населения в регионе. Маленький полуостров с постоянной сменой линии соприкосновения. В ноябре 1950 года армия КНДР практически разгромлена и ей приходят на помощь до 700 000 китайских добровольцев. 27 ноября 1950 года у Чосинского водохранилища китайцы полностью уничтожают 10-й армейский корпус США и вспомогательные турецкие части. Это катастрофа для сил коалиции.

Про неучастие китайской армии в Корейской войне в 2021 году был снят фильм, ставший одним из самых кассовых.

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Данная битва ошеломила и испугала командующего силами США Дугласа Макартура и он в ультимативной форме предложил использование ядерного арсенала для решения стратегических вопросов. Использование от 30 до 50 бомб позволило бы перерезать линии снабжения китайской народной армии и остановить наступление.

Это официально подтвержденная информация о разработке плана и использования ядерного оружия в военных действиях для получения военного преимущества. Дуглас Макартур был отстранен президентом от руководства военными действиями с формулировкой "Я освободил генерала армии Дугласа Макартура от его командных обязанностей, чтобы не осталось никаких сомнений или путаницы относительно истинной цели и задач нашей политики".

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Расстановка сил по состоянию на конец 1950 года:

Арсенал США насчитывал 369 зарядов с мощностью от 30 до 50 килотонн. Средний вес заряда от 4 до 6 тонн. На момент описываемых событий, основной самолет B-36 Peacemaker с радиусом в 16 000 км и скоростью 700км/ч. Вводился в строй реактивный B-47 Stratojet с радиусом 6 000 и скоростью 900км/ч.

Арсенал СССР насчитывал до 5 экспериментальных зарядов с мощностью 22 килотонны. Масса зарядов 4,6 тонны (копия плутониевой бомбы "Толстяк" (Fat Man)). На момент описываемых событий, основной самолет Ту-4 (копия американского B-29) с радиусом в 6 000 км и скоростью 300км/ч.

В 1951 году у СССР и Китая не было ни единого шанса в противостоянии с США при использовании современного ядерного вооружения.

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До появления первых межконтинентальных ракет в 1959 году американцы могли безнаказанно творить любую дичь. Но этого не произошло. Одни красиво говорят, что Великая страна желала всем и каждому мира во всем мире, другие - эффективность ядерного вооружения сильно переоценена.

Виды ядерного вооружения

Я не буду углубляться в терминологию и технические описания. К сегодняшней теме это мало относится. Для широкого кругозора вам стоит знать, что существуют заряды на базе деления радиоактивных элементов (в основном плутоний) и на базе объединения ядер вещества (они же водородные бомбы). Первые устарели и давно не разрабатываются, вторые совершенствуются по сей день.

Водородные бомбы состоят из двух основных частей:

Базовый заряд на базе урана или плутония создает первичную детонацию;

Термоядерный синтез ядер водорода с высвобождением большого объема энергии;

В таких зарядах используется от 10 кг до 20 кг радиоактивного вещества. По неподтвержденным данным в последних разработках уменьшили этот элемент. В старых ядерных зарядах могли использовать до 500кг радиоактивных элементов.

Тактическое и стратегическое вооружение

Тонкий момент, о котором редко упоминают:

Тактические - это малые заряды с мощностью от 200 до 20 000 тонн в тротиловом эквиваленте. Это засекреченная информация и никто не знает, сколько подобного вооружения есть в различных странах мира.

Стратегическое вооружение - регулировалось международными договорами и в них четко прописывалось, что, как и почему. СНВ-III подписали 8 апреля 2010 года и установились следующие показатели, они примерные:

Россия около 5,900 На дежурстве 1,550 На складах 2,050 Под утилизацию 1,500;

США около 5,244 На дежурстве 1,419 На складах 1,600 Под утилизацию 1,800;

Менее агрессивные страны имеют следующие арсеналы стратегического вооружения:

Китай около 410;

Франция около 290;

Великобритания 225;

Индия около 160;

Пакистан около 170;

Израиль и Северная Корея около 30;

Договор СНВ-III

Расшифровывается как "Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений". Обе стороны договорились и длинный текст. С 1972 года страны подписали между собой 8 договоров об ограничении ракетного и наступательного вооружения. Если откинуть "Патриотизм и Кузькину-мать", то надо упомянуть такой момент, как содержание данного вооружения. Его нельзя кинуть на склад и повесить замок. Помимо разработки ракетоносителей, самих носителей, необходимо поддерживать базы, на которых размещается вооружение, проводить техническое обслуживание. Стоимость одного ракетного комплекса варьирует от 200 до 300 млн тугриков. Содержание (из расчета 30 лет) около 20 млн тугриков. Легкие нажатия на калькулятор показывают, что Россия на свой ядерный зонтик ежегодно тратит только на содержание около 3 млрд тугриков. На замену вышедшим из строя (оценочно) около 10 млрд тугриков в год. И все это лежит мертвым грузом.

Пересчет в тротиловый эквивалент

В России в большинстве случаев используются боеголовки с зарядом от 150 до 800 килотонн. Суммарный эквивалент около 7000 мегатонн;

В США в большинстве случаев используются боеголовки с зарядом от 100 до 500 килотонн. Суммарный эквивалент около 5000 мегатонн;

В Китае в большинстве случаев используются боеголовки с зарядом от 20 до 500 килотонн. Суммарный эквивалент около 700 мегатонн;

Во Франции в большинстве случаев используются боеголовки с зарядом от 100 до 300 килотонн. Суммарный эквивалент около 250 мегатонн;

В Великобритании в большинстве случаев используются боеголовки с зарядом от 100 до 150 килотонн. Суммарный эквивалент около 150 мегатонн;

Прочие участники суммарно добавят около 200 мегатонн;

Суммарный эквивалент всего боезапаса составляет примерно 13 300 мегатонн. Это примерное число и взято для удобства. По факту расхождения будут в диапазоне от 9 500 до 17 000 мегатонн.

Радиус и площадь поражения

Большая часть МБР оснащены разделяемыми боевыми частями с небольшими зарядами. Средняя по больнице 250 килотонн. Хоть РС-28 «Сармат» и имеет боевую часть до 10 тонн с возможностью взять 10 ракет по 750 килотонн каждая - это не самая рациональная идея. 30 боевых частей по 250 килотонн смогут накрыть ГОРАЗДО большую площадь при той же массе и заряде.

Это фото Хиросимы, где взорвали заряд эквивалентный 15 килотонн. В самом центре фото находится мост, что находился в эпицентре взрыва. На переднем плане железобетонное здание с уцелевшей конструкцией. Атомный купол частично уцелел в 160 метрах от моста.

В 700 метрах от эпицентра железобетонные конструкции уцелели практически в полном объеме.





Ввиду подобной информации, "Радиус поражения" сильно варьируется от условий местности. Взрыв несет ударную волну, тепловое излучение и радиацию. Если исходить из подрыва боеголовки в 250 килотонн на оптимальной высоте при оптимальных погодных условиях, то в чистом поле (или водной глади) радиус поражения составит до 12 км у тепловой, 7 км ударной, 3 км лучевая болезнь. Смертельный и самый опасный у тепловой энергии, в радиусе около 9 км.

При аналогичных данных и воздушном подрыве в 1200 метров от поверхности, то зона поражения сокращается на 20-30%

Имея некоторый массив данных, мы можем посчитать площадь земной поверхности, что будет охвачена Ядерным апокалипсисом.

Общее число условных бомб составит 13 300 /250 =5320 штук

Радиус поражения каждого заряда из расчета 9,5 км примерно 285км в чистом поле и 215 в городской/лесистой/холмистой местности.

Пекин, Китай – 16 410 км;

Стамбул, Турция – 5 343 км;

Москва, Россия – 2 561 км;

Лондон, Англия - 1 572 км;

Дели, Индия – 1 484 км;

Лос-Анджелес, Калифорния - 1 302 км;

Общая площадь составит 5320*50%*285 + 5320*50%*215 = 1 330 000 квадратных километров пустоши.

Сравнение и понимание

Для многих цифры ничего не значат и они не могут их осознать. Приведу примеры:

Поверхность планеты Земля 510 072 000 или 0,26%

Общая суша 148 939 063 или 0,9%

Площадь России (в границах 2021 года) 17 125 191 или 7,7%

Площадь США 9 833 517 или 13,2%

Континент Австралия 7 686 850 или 17%

Монголия / Чад / Ангола будут полностью стерты

Зачем вам вся эта информация я не знаю. Напомню вам о существовании серии игр и сериала Fallout - в них все указанное обман. Подобная вселенная существовать не может :-)

Побочные эффекты

Радиационные выбросы в атмосферу. Так как большинство "хлопков" произойдет на высоте от 500 до 1000 метров (как оптимальные для максимального перманентного урона), то выбросы радиоактивных материалов будут минимальны. Только небольшие области будут иметь радиоактивное заражение. При подземном взрыве в воздух поднимается почва перемешанная с материалами синтеза и идет заражение в сотни раз больше.

Ядерная зима. И снова, так как подрыв будет осуществляться в воздухе, то объем частиц взвеси, сажи и пыли будет значительно меньше. Глобальное среднегодовое похолодание составит от 2 до 3 градусов. Подобные показатели соответствуют малому ледниковому периоду в XIV веке. Последствия изменения атмосферы будут чувствоваться в течении 5-7 лет после инцидента. Сегодня сельское хозяйство сильно ушло вперед и падение урожайности будет не сильным.