Маразм крепчал, деревья гнулись. Популярные блогеры постепенно покрывается плесенью и отдаёт душком. И если с личным мнением можно поспорить - художники личности творческие, то с фактами и явными подтасовками дела совсем плохи. Недавно прошла крупная технологическая выставка и ребята решили примазаться к трендам. Все грустно и печально.

Предисловие

Многие YouTube-каналы любят приукрасить и насытить свои видеоролики яркими обстоятельствами. Тут приукрасил, там исказил информацию, здесь добавил личного мнения... Люди не машины и им нужна эмоциональная привязанность. Большинство творений из видео формата можно разделить на две большие группы:

Я художник, я так вижу; Озвучивание фактов;

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Первую группу невозможно анализировать. Если человеку нравится Redfall - это его субъективное мнение. Мы живем в свободном мире и это его право. А вот в момент когда белый цвет начинают называть зеленым - это уже перевирание фактов. Маленькие средств массовой информации не несут никакой угрозы подобными "финтами", а вот крупные СМИ начинает цитировать "глубинный народ" и люди с неокрепшей психикой. Слова и глупости с большого канала разлетаются как пожар и начинается искажение существующего мира.

Сегодня буду разбирать ролик "Конец эпохи x86. Тупик RTX 5090". Он прямо связан с компьютерным железом и актуален на сайте overclockers.ru

Авторитетное мнение от stalkash

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С ролика прошел ровно год. Специалист по железу высказался о двух некомпетентных личностях с разложением их мнения по полочкам.





И вот опять... Те же два лица несут полную ахинею с умным видом. Для наглядности буду использовать цитаты из выше обозначенного ролика записанные посредством "субтитров" с указанием тайм-кодов.

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Влияние нейросети на нашу жизнь - некомпетентность

2:32 Какое влияние нейросети, пожалуйста дорогие друзья, оказали на вашу повседневную жизнь за последние годы, кроме того что вы там с чатом GPT наверное поговорили и, наверное, нарисовали несколько картинок и ну хорошо уже что-то ещё...

С первых же минут начинается ахинея... Какое влияние оказывают нейросети... Действительно. Банальное проектирование чипов видеокарт и процессоров. В чипе для настольных ПК AD102 около 76 триллионов транзисторов. Все человечество вместе взятое физически не сможет спроектировать подобный чип за 20 лет. А уже существуют GB200 Superchips, что в 20 раз больше. Теперь можем поговорить про медицину. Для изобретения лекарств от различных недугов нужны сотни миллиардов различных тестов и желательно в самые сжатые сроки. Времена пробирок закончились больше 20 лет назад. Авионика и автопилоты - натренированный человек может шестым чувством предугадывать поведение самолета, а вот летательные аппараты - нет. Сотни различных дронов требуют автоматизацию своего управления. Геология - люди до сих пор не умеют предсказывать землетрясения. Интернет - распределение нагрузки на различные участки глобальной сети. Экономика и бизнес - предсказание колебания спроса и предложения. Социальная сфера - управление электоратом.

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Существуют сотни различных областей с безумными объемами данных, что ни один человек не способен обработать. И большинство сталкивается с ними в повседневной жизни каждый день.





8k Gaming - фейковый вброс





4:35 PlayStation 5 публиковали информация о том что это 8k Gaming то PlayStation 5

С упаковки в новых PS5 slim исчез значок "8к" и два любителя жареной картошки решили, что устройства Sony не тянут игры в разрешении 8к. Вот только у меня возник вопрос - а где написано, или указывается, что плашка говорит именно про игры? Не нашел ни одного официального упоминания об играх в таком разрешении. Тут такое дело... Оказывается, что на консолях не только играют. Некоторые (о, ужас!) используют консоли как мультимедийные комбайны. А корпорация Sony (о, ужас!) выпускает телевизоры и цифровой контент. Вы не поверите, но корпорация на своих устройствах делает пометки совместимости, чтобы люди могли ориентироваться и выбирать подходящие устройства.





Concord клон Team Fortress 2 и Overwatch - некомпетентность и вброс



5:50 идею overwatch 2. игра сейчас на спаде, но тем не менее, кто-то пытается догнать на хайпе Team Fortress 2

Все бы ничего, но два любителя пюрешечки забыли добавить, что Team Fortress 2 нет на консолях PlayStation от слова ВООБЩЕ. Overwatch 2, после приобретения Activision Blizzard, принадлежит прямому конкуренту с коробоксами и неизвестно, что у Фила Спенсера в голове.

Мобильные игры для PS5 - некомпетентность и вброс



8:29 На State of Play показали две мобильные игры в духе elden Ring и Legend of Zelda, но этого никто не заметил. Даже мы. Никто не заметил, потому что графика в обоих этих проектах была вполне себе годной. Как-то даже превосходя уровень АААА проектов от всем известных крупных игровых компаний.

Два любителя драников узнали, что, оказывается, есть кроссплатформенные игры. Вы представляете, им неизвестно о существовании World of Tanks Blitz из 2014 года ? Более того, два эксперта видеоигр пропустили 2015 год и выход Mortal Kombat X на Android. А что с ними будет, если рассказать про Minecraft?

Тут такое дело, что красота в играх зависит не от устройства, а от железа в нем установленного. Так, производительность видео ускорителя Adreno 630 из 2018 года преодолела отметку в 1470 попугаев, против 1400 в Xbox one S.

И еще один вопрос - а зачем Вам RTX 4090, если вы не видите разницы в графике между SKULL AND BONES и Infinity Nikki?

Целевая игровая платформа - перевирание фактов

9:47 Вот она целевая игровая платформа. Сегодня, если отталкиваться от данных аналитиков, то 50% прибыли с игровой индустри в прошлом году принесли именно смартфоны. Половину. Всё остальное - это PC и консоль и вот компания Sony вот как-то неуверенно смотрит в это самое будущее.

Начнем с самого простого - не прибыли, а выручки. Очень часто бывает так, что выручка есть, а работают в убыток. Но это придирка. Человек "Круглый ноль" в экономических вопросах.

К 2022 году (так как по нему есть точные данные) на смартфонах вышло около 3 860 000 игр. На ПК и Консолях менее 240 000. В среднем одна игра на смартфонах приносила 23 886 баксов. Тот же показатель на "ущербных" платформах 375 000. Как говорится - почувствуй разницу. Но и это еще не все. На больших платформах - это чистые деньги, в то время как на смартфонах (больше половина выручки) - это рекламные интеграции и ссылки в бесплатных кликалках.





ARM победила x86 - фейковый вброс и некомпетентность

10:56 На компутекс 2024 началась бойня, которая показала, что компанию Intel ждёт безрадостное будущее. И компанию AMD, если она сохранит приверженность архитектуре x86 >...< слова Богу несколько лет назад компания Apple поняла.... сказала своим партнёрам: ребята. всё забываем про x86 у нас собственный мобильный чип Apple M1 m2 M3 M4 представили в этом...

Это просто жесть... Нести подобную ахинею не позволяют даже школьники. Тут такое дело, что в мире существует 4 основные операционные системы:

Windows Android (Linux) MacOS iOS

Две из которых принадлежат Яблоку. Для людей, далеких от индустрии, не до конца понятно, почему Китай, Индия, Германия и другие страны не создают своей операционки, а пользуются наработками янки? Очень просто - создать свою работоспособную операционную систему очень дорого. Безумно ДОРОГО. А обновлять и поддерживать - это прорва денег. Недавно китайский HUAWEI попробовал создать свою HarmonyOS. Огромные деньги, опыт в разработке Android, поддержка второй экономики мира и... Ну что-то получилось... А тут одна единственная корпорация поддерживает сразу ДВЕ!!! Операционные системы. На двух архитектурах. Тим Кук мог бы вставить в свои смартфоны и планшеты процессоры Intel, но что-то не срослось и он пошел от обратного. ARM с телефонов перенес на настолку.

Ну и по поводу энергопотребления. Официальные данные с официального сайта для объективного контроля информации:

Windows и Snapdragon X Elite - некомпетентность

14:07 компания Microsoft обратилась к квалкомо и сказала: ребята сделайте нам пожалуйста конкурента Apple и в квалком делали делали и придумали snapdragon X Elite

Это просто какой-то клоунский перформанс и ничего более. Два любителя картофельных пышек снова несут чепуху... Просто скрин с их же "самого лучшего сайта". Новость вышла 6 лет назад. Тут такое дело - Windows 10 поддерживает архитектуру ARM и процессоры Snapdragon с 2017 года. Задолго до появления яблочной инициативы. Популярность этих устройств такова, что о них никто не слышал.

Сравнение RTX 4090 против планшета на M1 - словоблудие и вброс

16:15 4090 так мощно Писюн с пальцем не сравнивал наверное никто

В самой цитате и весь ответ. Сравнивать устройство на котором нет ни одной нормальной игры с Geforce могут только два любителя картофельных зраз.

Геймерские ноутбуки будущего - полная некомпетентность

17:59 В качестве ледокола у нас Apple который просто идёт вперёд. которая доказывает всей индустрии вот как она будет выглядеть через несколько лет и вы должны с этим смириться так или иначе. При этом компания квалком ещё не разогрелась Ей нужна помощь чтобы справляться с некоторыми задачами

Я лишь напомню двум "экспертам" один "маааааленький" факт - компьютеры iMAC c 2006 по 2022 год выпускались на x86 платформе. Их популярность была высокой. Портирование игр с Windows стоила копейки, но ледокол так и не стал игровой платформой. Но теперь, когда к новой операционной системе добавились проблемы с архитектурой, когда минимальный ценник на устройства утроился, разработчики игр побегут на перегонки, чтобы занять игровую нишу... Про мобилочки-тыколки речи не идет. У меня вопрос - с какого перепугу это произойдет?

Современные разработчики обленились и не оптимизируют игры - полная некомпетентность

23:31 И когда я слышу вот эти истории, что Xbox series S кому-то мешает я это естественно не понимаю и не принимаю. Потому что графических скачков уже давным-давно не видел.

Шутку про человека со зрением -3 на левый и -5 на правый глаз оставлю при себе. Историю выше, где оба кента не видят разницу между мобилкой и ТОП ААА играми оставлю в прошлом. Попрошу Блогера №1 и Блорега №2 вынуть из своих рабочих систем RTX 4090 и 64 оперативки, а поставить в них RX 6400 и 6 гигабайт оперативной памяти. Без лишних слов. И оценить ту самую графику и оптимизацию. Когда все включено на ультра, трудно оценить гейминг на дне.

23:39 Мы имеем два прекрасных примера с одной самые красивые игры поколения God of War: Ragnarök и Horizon Forbidden West - это кроссплатформенный проект. Игры, которые вышла на PlayStation 4 и на PlayStation 5. Выглядит прекрасно >...< там почему-то разработчикам никто не мешал...

В этом предложении все прекрасно... Sony может выпускать великолепные игры и на старую и на новую консоль, а вот другим мешает Xbox series S. Как такое возможно? Какая же у японцев есть суперсила?





RTX 4090 тормозит в Elden Ring - фейковый вброс

25:46 благодаря ПК я регулярно наблюдаю откровенное такое мыльцо с откровенно невысоким разрешением. я запускаю на rtx 4090 игру Elden Ring . Прекрасная игра, обожаю её. Естественно мне хочется видеть эту игру на максималках

Мы уже обсуждали Infinity Nikki? Не до конца понятно, зачем нужны ультра настройки, если оба персонажа не видят разницы с мобильными игрушками.

Насчет максимальных настроек. И снова факты... Half-Life 2 вышла в 2004 году. Среди ее максимальных параметров числится 16к разрешение. Для ультра настроек и комфортного фремрейта ей нужна минимум 1080ti, вышедшая через 11 лет после игры. Недавно к детищу Гейба Ньюэлла прикрутили лучи. Надеюсь мне не надо вам рассказывать, что в 2024 году вы не сможете запустить игру из 2004 на максимальных настройках? Судя по логике двух любителей запеченной картошечки, Half-Life 2 плохо оптимизирована и разработчики плохо старались.

Ну и по поводу современных разработчиков. Кольцо проходят на встройке UHD 730, которая в 130 (сто тридцать) раз слабее RTX 4090.





Nintendo Switch 2 все изменит - полная некомпетентность

28:24 Nintendo Switch базируется на мобильном чипе nVidia игра X1 на архитектуре ARM. Да примерно так же как и Apple M1 m2 и так далее только гораздо гораздо слабее. Естественно, приходится напрягаться для того чтобы из этого чипа что-то выжить и компания Nintendo каким-то чудом умудряется делать для этого маленького тоненького волшебного устройства огромный масштабный... 29:06 придут и взрослые игры на эту платформу придёт там какой-нибудь Call of Duty придёт взрослая FIFA придут шутеры, придут гонки придут разнообразные боевики в открытом мире придёт всё и не придётся потом удивляться. О боже мой

Клоунада? Цирк? Ментальная гимнастика? Или все вместе взятое? Начнем с самого простого, с официальной информации по Nintendo Switch и ее производительности:

Это чистокровный Maxwell 2.0 с примерной производительностью в DOC режиме 790 попугаев. Похожую производительность имеет GT 1010 и ее 751 попугай:





Тестов производительности данной видеокарты в интернете не много. Лучше взять альтернативный вариант в лице GT 730 gddr5 (692 попугая) или UHD 770 (742 попугая). Таких тестов производительности будет валом. И так окажется, что маломощная портативочка не такая уж и маломощная. С ее производительностью и целевыми 720р/30 кадров отлично запустятся GTA V/Watch Dogs 2 / Battlefield 1 / и сотни других тайтлов... Вот только их почему-то нет на самом популярном устройстве современности. Что же пошло не так? Разве издатели не хотят заработать денег? Например... ARM поддерживает слишком мало инструкций? А что изменится с приходом Nintendo Switch 2? Скажу больше - у подавляющего числа современных игр есть DRM защита и античит. Они не эмулируются и работают напрямую с железом. Нет инструкций - нет защиты.

Какой будет PS6. ARM? - полная некомпетентность

30:24 Я надеюсь, что Sony придут к компании AMD, поскольку они давно партнёры и скажут что x86 в жопу Нам нужен процессор на базе ARM Нам нужен хороший такой производительный чип.

Я лишь напомню двум любителям Панских клецок, что в ARM нет никакой защиты от взлома. Нет шифрования, нет проверки целостности кода и прочих механизмов безопасности... Они лишние и не надо забивать подобным голову. яФоны разработали отдельный чип для подобного в своих устройствах. Когда бюджет безграничный и устройства покупают за 1500$, то шалость возможна. Как только вам необходимо снизить себестоимость до нуля, то отдельные чипы и обвесы становятся лишними.

Тупик RTX 5090 - полная некомпетентность

32:37 Когда мне говорят, что для видеокарты мощностью 100 терафлоп нужно три костыля dss базовый DL ss3 и dlss 35 для у меня файлы в голове начинают не сходиться. Я начинаю задавать вопросы, а какая производительность вам нужна?

Начнем с того, что 100 терафлоп - это маркетинговое обозначение. В него включены два параметра. Общая производительность видеокарты плюс производительность тензорных ядер. Последние используются не всегда и не везде. Насколько мне помнится, персонажи утверждали, что они не видят разницу в играх с лучами и без лучей. Возникает закономерный вопрос: если вы не видите разницы - то за чем включаете? Чтобы было? Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.

Эпоха перемен - полная некомпетентность

Я хочу чего-то там на 5 минут. Слишком много словесного поноса...

Valve Steam Deck на обычном x86 процессоре от 350 баксов работает 99,9% игр;

Apple ipad pro на M1 от 1100 баксов запускается 0,1% от всех игр;

Ситуация может измениться как угодно, но устройства Apple никогда в цене не опустятся до 350 баксов.

Послесловие

39 минут словесного поноса. 15 фактов, что были вбросами или некомпетентными высказываниями. Было несколько повторов, и размытых формулировок. По 1 крупному вбросу каждые 2 минуты. Ни один из ныне существующих блогеров не позволяет себе такой роскоши. Лож, некомпетентность, фальсификации, подмена понятий. И это был разобран один единственный ролик.