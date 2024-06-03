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О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО

С большой силой приходит большая ответственность. Вот только в отношении iXBT.games должна приходить еще и армия юристов, что следят "за базаром" в сети интернет.
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Иногда шутка заходит слишком далеко. А может это была не шутка? В последнее время некоторые игровые СМИ жестко перегибают палку и их можно остановить одним единственным способом. "Закон и Право" все еще действуют на территории России и любой человек может прибегнуть к юридическим слугам по защите своих интересов.

Предисловие

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Не являюсь человеком с юридическим образованием и имею лишь поверхностное представление о букве Закона. Но начитанность и богатый жизненный опыт позволяет открыто дискутировать по многим вопросам. Пол года назад уже рассматривал подобный кейс и он отлично зашел народу. Читатели проявили явный интерес к теме и пришло время продолжить правовую оценку игрового мира.

Конфликт интересов

На просторах интернета существует несколько проектов с похожей тематикой. Так как время за завтраком у людей ограничено 20-30 минутами, они не способны посмотреть 2-3-4 ролика от различных контент-криэйтеров. Нужно выбирать. Или то или это. Прямое влияние на финансовые потоки и рекламодателей. Кому-то может показаться, что "денег хватит всем", но это не так. После 24 февраля сильно сократились финансовые потоки, а содержать студию, оборудование, помощников нужно в том же объеме. Есть мотив и желание насолить конкурентам всеми доступными способами. Является ли канал "ТАК ОСТРО!" конкурентом "iXBT games"? Мы не будем рассматривать вопрос в разрезе личных предпочтений. Только статистика:

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Один молодой канал за 17 месяцев собирает 126 тысяч подписчиков. Средневзвешенная динамика 7400 новых пользователей в месяц.

Старый канал (начнем отсчет с 19 октября 2017 - это дата моей регистрации на сайте IXBT, когда появились первые РЕГУЛЯРНЫЕ ролики и число подписчиков преодолело 1800 человек) 80 месяцев и 483 тысячи подписчиков. Средневзвешенная динамика 6000 новых пользователей в месяц.

Наглядно видно, что канал от девушки развивается быстрее.

Буллинг

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Происходит от английского слова bullying - запугивать. В российском законодательстве нет четкого определения у этого понятия. Оно имеет широкий охват и множество интерпретаций. Насмешки, шутки, прямые оскорбления, косвенные упоминания в негативном свете. У буллинга, по-русски "травля", есть несколько отличительных моментов:

  • Одна из сторон имеет больше силы и власти, чем другая. В нашем случае, охват iXBT.games в четыре раза больше конкурента;
  • Регулярность - то есть, два и более раза за короткий промежуток времени. В данном материале приложено минимум 5 превью от роликов с ютуба. А есть еще стримы, бусти, телеграмм и другие площадки;

  • Явное унижение - выше приведено превью, где два ведущих явно указывают нецензурные жесты. На превью четко указано, кому оно предназначено (и фотография и имя);
  • Намеренность оскорбление оппонента -  это эфемерный пункт, состоящий из нескольких подпунктов, но в нашем случае речь идет о конкуренции и выгоде;

Так как нет четкого обозначения, многие разьирательства разваливаются "Из-за недоказанности". Но! Ох, уж этот русский язык. Все что сказано до слова НО не считается.

В первых числах декабря 2023 года на канале "ТАК ОСТРО!" выходит ролик "Кто такая Островская на самом деле", где ведущая канала высказывает свою конкретную позицию по сложившейся ситуации. Она четко обозначает, что канал iXBT.games занимается ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ травлей гражданки России Островской Дарьи.

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Данное видео не только было опубликовано одной стороной конфликта, но и просмотрено, а с ним и обсуждалось, другой стороной. С этого момента любое высказывание от Михаила Шкредова и Виталия Корзунова с упоминанием деятельности Дарьи Островской в любой инстанции будет рассматриваться как буллинг.

А теперь посмотрим на административные и уголовные статьи, что ждут сайт iXBT и его филиал iXBT.games при судебном разбирательстве. Стоит отметить особенность - все ниже сказанное будет идти с отягчающими обстоятельствами "совершенное группой лиц" или "юридическим лицом" и будет рассматриваться по верхней планке наказания.

КоАП РФ Статья 5.61. Оскорбление

О чем статья можете ознакомиться в интернете. Процитирую лишь ту часть, что непосредственно будет использоваться в вопросе травли и нашей ситуации: 

Сделаем некоторое уточнение: штраф будет наложен на КАЖДЫЙ доказанный факт. Только на видеохостинге удалось найти 5 прямых подтверждений, но есть и другие площадки. 


ГК РФ Статья 150. Нематериальные блага и ГК РФ Статья 151. Компенсация морального вреда

Если первое будет доказано и суд встанет на сторону истца, то последует еще две статьи  (или вместе с ним) на возмещение ущерба морального и финансовые потери от причинённого вреда. В каждом случае будут фигурировать разные цифры. Скорее всего возьмут налоговую деколорацию ответчиков и посчитаю их доход за 2 месяца по каждому доказанному пункту. Или оборот ООО "Аспект Исследования и Публикации". Так как цифры мне не известны, то озвучивать не стану. 

УК РФ Ст. 213. Хулиганство

Статья из уголовного кодекса. Наказание за подтвержденный факт "Буллинга" с отягчающими обстоятельствами (совершенное в составе группы), наверняка будет рассматриваться с ограничением свободы:

Очень удобная статья, по которой регулярно происходит очищение социума.

УК РФ Статья 110. Доведение до самоубийства

Даша Островская по состоянию на 3 июня 2024 года жива. Она не совершила суицид и старается быть оптимистичной и жизнерадостной. Вот только к указанной статье есть уточнение: "покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего". Если окажется, что в общественном поле появится справка из медицинского учреждения по диагнозам, связанным с "депрессией", "моральной усталостью" и подобными формулировками, а девушка скажет, что ее посещали мысли о суициде, то нас ждет интересная ситуация:

И после такого о существовании канала iXBT.games и всего, что с ним связано, можно забыть.

УК РФ Статья 18. Рецидив преступлений

В марте 2024 года Виталий Корзунов получил 10 суток ареста. Мне не известны подробности и статья по которой главный редактор iXBT.games отбывал срок. В реалиях сегодняшнего дня данный факт может стать отягчающим обстоятельством. Во время "предварительных" слушаний, практически сразу, получит меру пресечения в местах теплых и уютных. Помимо слов "шконка", "баланда", "ксива", "чифир" прийдется узнать, что такое "аквариум", "баркас", "химик", "лепило".


Спонсоры и донаторы

Так как травля является преступлением, то все, кто ее поддерживал, является соучастниками. И если люди с разовыми пожертвованиями могут отделаться легким испугом, то "подписчики с регулярной поддержкой", рекламодатели, пойдут паровозиком по всем выше озвученным статьям. Конечно - это все на усмотрение заявителя. Только он решает, кто виновен в нарушении спокойствия. Что-то мне подсказывает: "береженого бог бережет" и в случае большого "шухера" лучше не отсвечивать своими именами в различных топах и рейтингах возленазвания iXBT.games.

Послесловие

Рассмотренный кейс - это лишь один из многих вариантов развития ситуации. Мои познания в данной области минимальны и не позволяют использовать всю силу Закона. Но существуют юридические консультации, что позволят оценить все перспективы и варианты развития. Они стоят недорого и позволяют быстро набросать план.  Подобные действия позволят не только избавится от назойливости, но и ограничат различные вбросы. Ведь могут и турнуть с iXBT.

Другие темы автора https://overclockers.ru/blog/Dante

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васютин виталий корзунов даша островская ixbt games михаил шкредов так остро!
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