Xbox живет в волшебном мире. Конкурентов не существует, а геймеры любят ее до потери пульса. Идиллия и розовые единороги помогают корпорации зарабатывать денежку. Странный мир и непонятные события. Сегодня кратенько вспомню последние события.

Предисловие

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С ноября 2023 года интернет пестрит миллионом различных высказываний про игровые устройства Xbox series S/X. Тем для обсуждения в сотни раз больше, чем про синих и красных конкурентов. Такой дичайшей движухи не видел миллион лет.

Немного истории. 28 октября 2016 релизится Titanfall 2. Отличная игра, что была растоптана Battlefield 1 и Call of Duty: Infinite Warfare. Два мастодонта испепелили небольшое творение со скромным рекламным бюджетом. Подобных ситуаций можно найти сотни. В игровом календаре есть период, когда конкуренция между играми достигает своего пика. С середины октября до середины ноября идет война за кошельки геймеров. Большинство небольших издательств стараются избегать данный период и отправлять на прилавок свои шедевры в другое время.

Sony PlayStation 5 Pro. Достоверно нет информации о данном устройстве. Японцы не анонсировали консоли и удаляют из сети всю правдоподобную информацию. По слухам приставка начнет продаваться в ноябре 2024 года. Со стартом гаджета будет проведена масштабная рекламная кампания и выпуск нескольких игр в ее поддержку. Учитывая менталитет самураев и их педантичный подход к решению вопроса, нет ни единого сомнения, что в ноябре нас ждет феерия и праздник на любой вкус и кошелек. Маркетинг и продвижение в ноябре 2024 году будут грандиозными.

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В конце мая (и снова лишь по слухам) Sony проведет крупную презентацию с предстоящими анонсами на ближайшие пол года. Либо в этом месяце либо в конце лета нам анонсирую россыпь игр для всех и каждого. Проекты будут отбираться с прицелом на эпичность и масштаб.

Там на дальних берегах. Если будет анонс консоли, то будет маркетинговая кампания за ОЧЕНЬ много денег.

Activision Blizzard

Самое крупное приобретение в истории видеоигр. 69 млрд за игровую корпорацию. Сделка прошла не по плану и Microsoft переплатила еще 8 млрд баксов за утрясание вопросов. Срок окупаемости сделки варьирует от 30 до 50 лет. Но это еще не все. Сделка произошла в обход американского законодательства. Юристы нашли лазейку и обошли наложенные ограничения. В мае 2024 года пройдут слушания и Фил Спенсер может потерять некоторые плюшки, что купил за много-много-много денег. Срок окупаемости может увеличиться до 70 лет (это если будут хорошие менеджеры и эффективность актива не упадет). Нам интересна не сама сделка, а то, что на игровое подразделение потратили кучу денег без перспективы окупаемости в обозримом будущем.

Для выпуска новых игровых консолей нужны финансовые вливания. Для увеличения продаж и конкуренцию с японцами нужны дополнительные средства. Microsoft только что потратила 1 000 тонн золота и ей надо ЕЩЕ денег, чтобы выпустить новую консоль. Финансовая выгода от подобного шага не выглядит перспективной и оправданной.

15 февраля 2024 года

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Кульминационный момент в истории игровой индустрии. Общественности анонсировали, что в ноябре 2024 года расскажут подробности о будущей игровой консоли Xbox. Чувствуете? Нам анонсировали анонс, что будет через год об устройстве, которое, может быть, появится в 2026 году.

Кто-то в комнате разбил вазу с цветами и по полу разбежались розовые единороги. Из каждого утюга полились "инсайды о невероятном устройстве". Пока самураи выпиливают из интернета все упоминания о Sony PlayStation 5 Pro, релиз которой предрешен и подтверждения ждут со дня на день, у Microsoft навешивают беливы о том, что когда-нибудь, может быть они выпустят невероятное устройство.

Фил Спенсер дает несколько интервью в котором делает некоторые намеки и ближайшие перспективы. Крупные издания выпускают материалы с новыми беливами и розовыми пони :-)

Регулярно смотрю подкасты от Digital Foundry, где технические специалисты обсуждают ту или иную утечку. Беседы ни о чем и ответы на понравившиеся вопросы. Объем "Хи-хи-хи", в последнее время, из их уст в сторону Xbox превышает все разумные пределы. Подавляющее число ответов сводится к фразе: "Теоретически это возможно, но не целесообразно с современными технологиями. Наших знаний не достаточно, чтобы ответить на данные вопросы".

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Новая Xbox series Pro

С февраля по май 2024 года вышли сотни публикаций о новом Xbox. С поддержкой сторонних магазинов. В мобильном варианте. На ARM-архитектуре. Перспективное и мощное. Лицензированные сторонними организациями. И куча всего... Все вопросы вы получите потом. Ждите и верьте. Вот вам красивые фантазии.

Вбросы начались за неделю до первых сливов о новой Sony PlayStation 5 Pro. Информационное поле заполонили различные теории и хотелки. Языком трепать не мешки ворочать. Помимо вбросов, надо сделать еще одно уточнение. Ни одна корпорация не будет делать свой анонс заблаговременно. Подобные сливы подрывают продажи существующих на полках устройств. Если параллели с синей корпорацией вам не до конца понятны, то напомню вам про лагерь nintendo switch 2. Анонс и выход на рынок - это конфиденциальная информация. Пользователю не нужна лишняя информация. Пользователь может отложить покупку или отказаться от нее.

Xbox Game Pass

Флагманский продукт от огромной корпорации все реже упоминается в новостных сводках. Но мы говорим о нем в свете новых консолей. Microsoft тонко намекает, что будущее ее игрового подразделения связано с персональными компьютерами. Сторонние магазины. Мобильный форм-фактор. Лицензирование оборудования и прочее... У подписки есть особенность... примерно 1/3 ее стоимости составляет налог на онлайн. Бывший Xbox live Gold и нынешний Xbox Game Pass Максимальный содержат дополнительный сбор. На персональных компьютерах он не прижился 15 лет назад. Фил Спенсер планирует пропихнуть его сегодня или он откажется от дополнительных поступлений?

Анонс Gears 6

Первая инсайдерская информация об игре появилась на маленьком игровом канале, но на следующий день новость разлетелась по всем пабликам. Совпадение или случайность, мы никогда не узнаем...

Хайп, удача или инсайдерская информация? Глупые вопросы, что не поддаются логике. Поклонники Xbox просто ВЕРЯТ. Вера им жить и творить помогает. Подробности можете узнать в первоисточнике:

Инсайды по Xbox

Но нам интересно другое. В апреле 2024 года из крупных издательств нам подтверждают, что на летней выставке Xbox Games Showcase представят следующую номерную часть. Серьезно? За два месяца до презентации нам рассказывают, что на ней покажут?

Для тех кто в танке, стоит сделать очередные уточнения. Любая презентация должна не только провести рекламу продукта, но и вызвать эмоциональную привязанность. Чем сильнее чувства, тем ярче запоминается событие. Это как подарок на новый год. Когда ты точно знаешь, что лежит в коробочке под елкой, то нет всплеска эндорфинов от предвкушения. Если Microsoft действительно анонсирует новую игру - это будет рядовое событие.

Xbox Games Showcase

Microsoft официально подтвердила, что шоу состоится 9 июня 2024 года в 20-00 по московскому времени. Но нам интересно другое. Инсайдеры снова слили всю информацию о релизах на 2024 год. Фил Спенсер будет удивлять пользователей новыми играми в конце этого года. За 2 месяца выйдут сразу пять знаковых проектов от внутренних студий.

Поднимаем глаза в начало материала и вспоминаем о розовых единорогах. Только они могут исправить сложившуюся ситуацию. Microsoft планирует выпустить ударные проекты от внутренних студий аккурат с прямым конкурентом. Я верю во всемогущество коробоксов, но что-то мне подсказывает, что новостная повестка будет целиком и полностью под сапогом японских самураев.





Финансовый отчет Xbox

Пару дней назад рассказывал о показателях в игровом подразделении Microsoft:

Xbox показывает падение выручки за последний квартал

Там все грустно и печально. Поклонники бренда не верят в будущее коробоксов и отказываются от устройства. Падение выручки вынуждает менять стратегию и выпускать внутренние продукты на других платформах. Целесообразность такого шага под большим вопросом. У нас нет точных данных и мы можем лишь фантазировать. Но вот с выпуском игр и с календарем релизов. С анонсами и презентациями. С игровыми устройствами и политикой цен ничего не поменялось. Элементарные вещи, что понятны любому, уничтожаются на корню. Фил Спенсер планомерно разрушает имеющийся потенциал. Он подставляет свои продукты под удар. И ежу понятно, что он проиграл гонку, но продолжает чудить и распускать розовых единорогов по всей игровой индустрии.

Другие темы автора: https://overclockers.ru/blog/Dante