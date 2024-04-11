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На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation

Нет ничего невозможного. При большом желании, финансовых возможностях и ловкости рук можно запустить любую игру на игровых приставках от Microsoft. Эпоха эксклюзивов закончилась.
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Эксклюзивов не существует. Есть лень и малая осведомленность. Сегодня продемонстрирую работу пары эксклюзивов японской корпорации на Xbox series S и покажу широчайшие возможности игровых консолей. Да... Фишка существует больше 7 лет и ей никто не пользуется.

Предисловие

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Мир деградирует. Очень часто в беседах с ПК-боярами слышу аргументы из разряда: 

  • На консолях нет модов для игр;
  • На консолях нельзя заниматься обработкой видео;
  • На консолях нельзя работать работу;
  • И куча других нельзя...

Да... Игровые приставки создавались для определенных целей. Они заточены и максимально оптимизированы для выполнения узконаправленных действий, но это не означает, что на них НЕЛЬЗЯ что-то делать. Просто это нецелесообразно и неудобно. На Lamborghini Aventador никто не катается на дачу, но это не значит, что в нее нельзя загрузить пару мешков картошки и привезти бабушке домой. 

Цель данного повествования

Устал от постоянных споров с различным контингентом. Решил создать материал и при каждом удобном случае давать на него ссылку пользователям персональных компьютеров. Не существует такого понятия, как нельзя. Вы либо плохо осведомлены, либо далеки от тематики вопроса. Игровые консоли развиваются семимильными шагами. На них можно делать большинство задач, что доступны на персональном компьютере.

Поклонники PlayStation и Xbox

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Больше 10 лет наблюдаю споры двух похожих комьюнити. Три с половиной аргумента кочуют из одного спора в другой. Постоянное повторение избитых доводов и отсутствие какой-либо фантазии. Скучно и грустно. Народ спорит об эксклюзивах PlayStation, Xbox Game Pass, рекламах, но играет в один Fortnite или FiFa. Никакого разнообразия и драйва.

У игровых консолей Xbox есть много функций, что Фил Спенсер забыл закопать. Они где-то есть, но за горизонтом событий. А если вспоминает, то обязательно просит за нее денежку. Microsoft не любит благотворительности. Из-за такой оплошности поклонники Xbox не имеют в своем арсенале множество убойных аргументов. Если о чем-то не говорят в общественном поле, значить это не существует.

Третий закона Артура Кларка

Английский писатель, футуролог и просто хороший человек. Больше 60 лет назад вывел три закона по которым развивается современная наука. Прошло много лет с тех пор, но законы все еще актуальны.

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Как это связано с сегодняшним повествованием, спросите вы? Очень просто - современная наука ушла настолько далеко вперед, что многие жители Земли ее не понимают. Подавляющее число геймеров использует 10% предоставляемых им возможностей. Они сидят в своей картонной коробке и видят только то, что у них перед носом. Они не верят или не хотят верить, что мир гораздо больше, чем они могут себе представить.

Ложки не существует

Мы живем в определенных  рамках. Одни, сами их себе нарисовали, другие нахватались из вне. Многих это устраивает. И если философию "приставочников" можно понять, то ход мыслей ПК-бояр мне непонятен.

Когда-то давным-давно был модератором крупнейшего в русскоязычном интернете сайта по взлому онлайн игр. Скрипты, боты, инъекции, дюпы и прочее... Огромный ресурс существовал на чистом энтузиазме. Точнее... Каждый мог заработать своими знаниями и "смекалкой". Парни в 15-17 лет писали простейшие скрипты по добыче ресурсов в ММО-играх. Занимались подменой трафика между сервером и клиентом и прочими непотребствами.

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Сегодня подобные новости вызывают удивление, но было время, когда подобное было обыденностью. Людям было интересно пробовать что-то новое и разбираться во всех тонкостях.

На том сайте, впервые на моей памяти, существовал закрытый раздел для избранных. Наработками и мнениями делились в узком кругу либо с платными подписчиками. Элитарный клуб. Как модератор, имел к нему доступ и знал обо всем из первоисточника. Именно этот момент меня научил простому - нет ничего невозможного. Ограничение только у вас в голове.

Bloodborne на Xbox

Простая цель без претензий. Игра не вышла на персональных компьютерах и будет наглядной демонстрацией. К сожалению у меня нет камеры, карты видеозахвата и студии для проведения съемок. Перетащил все необходимое на кухню, чтобы не отсвечивать беспорядком в комнате и записал на дешевый смартфон. Так как операцию проводил первый раз в жизни, в видео есть несколько косяков. 

Методом тыка запорол несколько дублей, так как не знал, что делать с телефоном. Одновременно снимать и играть не получается. Для кого-то это мелочь, но в первый раз все очень сложно.

Фокус на экране сильно хромает. Пробовал поставить ракурс так, чтобы ни у кого не появилось мысли, будто это монтаж и видео фейковое. Камера словила фокус на геймпаде и монитор плохо видно. Данный изъян заметил только после заливки видео на ютуб. Так же игра очень темная и со светом из окна плохо видно изображение. 


Взял еще одну игру с яркой цветастой картинкой. Ratchet & Clank отлично видна с телефона и можно лицезреть все прелести игры на коробоксе. Все еще эксклюзив PlayStation.  Великолепно играется с геймпада от конкурента. Отзывчивое управление и приятные ощущения. Только камера перегораживала обзор и играл через одно место.

Ребенок пришел домой и увидел новую игру на своей консоли :-D раскричался и занял рабочее место. Через 5 минут вспомнил, что уже видел эту игру и пошел во двор гонять мячик :-) Вот так и живем. Все лучшее детям, а их на свежий воздух тянет.

Последний ролик. В голове промелькнула мысль... а вдруг это не монтаж и внизу под столом стоит экзотическое устройство, о котором никто не догадывается? Вынул камеру и заснял монитор и игровую консоль с работающей игрой. Чтобы наверняка. Без сомнений и с чистой совестью.

Послесловие

На данный эксперимент у меня ушло больше 30 часов. С одной стороны - любопытство и самообразование. С другой - безвозвратно ушедшее время. Если вам не сложно, то отправьте ссылку на материал своим знакомым и обсудите с ними вопрос: "Как такое возможно"?

Не раскрываю всех тайн, так как исчезнет аура "магии". Когда знаешь секрет - красивая сказка рассыпается в прах. Если есть голова на плечах - подобное повторит любой желающий, но если вы сидите в картонной коробке...

Другие темы автора

https://overclockers.ru/blog/Dante

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Дело не в драйверах даже. Создайте и используйте учётку, Microsoft потом сымитируйте отсутствие интернета - система при входе (во всяком случае после первого включения компа) пошлет Вас подальше.
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