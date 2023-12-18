Новогодние праздники и желание порадовать себя и близких особо обостряется во второй половине декабря. Мальчики и девочки всех возрастов усиленно начинают изучать свои финансовые возможности и широкие рыночные предложения. Сегодня расскажу, на что стоит обратить внимание и куда не надо совать свой нос.

Предисловие

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Вы не поверите, но у капусты и морковки есть ценовые колебания в течение года. Весной корнеплоды дорожают, а с приходом урожая ценники стремятся вниз. Подобные колебания есть на многие товары народного потребления, в том числе на игровые консоли. И если в Западных странах рост приходится на конец ноября - начало декабря, в России и Беларуси привязка идет к выдачам новогодних премий. Вторая половина декабря - это пик спроса на электронику и космический взлет цен. Если вам непринципиально, то покупку игровых устройств лучше отложить до марта, но если очень хочется... Постарался отсортировать устройства по привлекательности их покупки в декабре 2023 года.

Новые и бывшие в употреблении

Из-за ограничений и серого импорта между крупными торговыми сетями и частниками образовалась ценовая пропасть. Как человек отлично разбирающийся в тематике предпочитаю вторичный рынок, но большинству своих знакомых говорю: "Идите в магазин и не морочьте мне голову". У этого вопроса есть подводный камень в виде "палева" и гарантийных случаев. Если у знакомого через пол года сломалась вещь, то в ее поломке виноват "советчик", в противном случае - магазин. Сегодня многие торговые сети находят сотни оправданий, чтобы не нести ответственность. Разница между двумя вариантами покупки стремится к нулю.

Бывалые и новички

За последнюю неделю у меня забрали все мои запасы игровых консолей. Что и побудило написать данный гайд. Абсолютно все покупатели никогда ранее не использовали игровые консоли и не знали с какой стороны к ней подходить. Краткий "инструктаж" пропускали мимо ушей и убегали домой с улыбкой на устах... Абсолютно неправильный подход...

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Почему делю людей на опытных и новичков? Очень просто - есть консоли, которые необходимо "понимать". Нужно знать, для чего они и как с ними стоит обращаться. В отличие от персональных компьютеров, ошибка в выборе будет иметь бОльшие финансовые последствия.

Steam Deck и его производные

Мусор, что не стоит вашего внимания. Устройство для энтузиастов. Поиграть в инди можно на Nintendo Switch, а тяжелые идут с дичайшим скрипом. Как эксперт по "видео затычкам" авторитетно заявляю - встройка в Z1 - это днище из разряда "ОНО ЗАПУСТИЛОСЬ!". Большинство тестов идет на 15 ваттном процессоре с подключенной розеткой, но в дороге у вас будет стоять 7-10 ватт и 1,6 террафлоп падают ниже плинтуса. Только для энтузиастов.

Xbox one FAT (она же видак)

Не брать ни в коем случае. Не имеет значение, какая цена и какой комплект. Два редких исключения:

- вы консольный гуру и знаете на что идете (это единственный вариант с игровой камерой Kinect);

- вам на дачу понадобилось дешевое игровое устройство;

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Приставке больше 8 лет. Игровые консоли редко обслуживают и очень большой шанс окирпичивания в ближайшее время. Хоть устройство и считается надежным, но чаще всего выходят из строя дешевые ноутбучные HDD, разъемы HDMI и блоки питания. Ремонт и обслуживание накинут дополнительную сумму сверху и уровняют цена\качество с более дорогими вариантами. Нужны неимоверно низкая цена и богатый комплект.

PlayStation 4 FAT (она же толстушка)

Ни в коем случае не брать. Древнее устройство требующее обслуживания. Подводный камень состоит в том, что снятая заводская пломба может говорить как и об обслуживании, так и о ремонте устройства. Огромный шанс получить неработающее оборудование. Есть небольшое исключение в виде "взломанных" аппаратов, но для начинающего пользователя - это палка о двух концах. Большинство популярных игр работает в онлайне и взлом не поможет.

Nintendo Switch

Очень популярная консоль. Только у нее есть некоторые подводные камни, о которых редко упоминают. Она "не такая" как все. Чрезвычайно специфическое устройство. Если любимым гаджетом долгое время был мобильный телефон, то вам понравится гаджет от большой N. Только не понятно, зачем оно вам, если УЖЕ есть игровой мобильник? Неоднозначный гаджет под определенный образ жизни. Брать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, если вы понимаете, что вас ждет. Маленьким бонусом добавлю, что к устройству в комплекте часто идет док-станция. Мобильная консоль превращается в стационарное устройство с подключением к большому экрану. Когда пользовался Nintendo Switch, то 90% времени играл именно с подключением к телику. Картинка ужасная, но стилистика помогает.

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PlayStation 4 Pro

Отличное устройство. Море положительных эмоций. В интернете сотни обзоров и замечательных отзывов. В большинстве случаев используется новый гаджет и проблем не наблюдается. Только есть большое НО. Крайне редко упоминают о ее системе охлаждения. Огромный косяк, что проявляется со временем. Русская рулетка. Через мои цепки лапки прошло около 50 устройств разных ревизий и степени поношенности. Только 4 из них были в состоянии: "Вау! Конфетка! Она божественна". У PlayStation 4 Pro "плавающая" проблема. Есть не везде и не всегда. Помимо того, что кулер может не справляется со своей функцией, существуют сложности с обслуживанием. В новых PlayStation 5 сотворили чудо и открыли доступ к радиаторам без полного разбора, но здесь... Новичкам КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую брать. Сервис и вскрытие для нее обязательны. Без понимания этого обстоятельства велик шанс спалить гаджет.

Xbox series S

Если вы новичок - это отличное игровое устройство. Есть новые в магазинах. Можно найти гарантию. Надежное и простое (с физической точки зрения). Берете гаджет детям под елку? Не хотите морочить голову с выбором? Идеальный инструмент. У series S есть три огромных минуса:

Поддержка устройства. Microsoft сильно виляет филейной частью. Никакой конкретики. Никаких четких планов и понимания будущего. Никто не знает, что будет завтра. Сюрприз-механика за ваш счет. Есть веские основания полагать, что в ближайшее время закончится поддержка и выйдет ОЧЕРЕДНОЕ "новое поколение".

Соотношение цена\производительность ниже плинтуса. Отсутствие дисковода. Неимоверно маленький объем внутреннего хранилища. В сентябре 2023 года выпустили версию Carbon Black с 1 Тб диском за 350 долларов США. В ноябре снизили стоимость Xbox series X до 400 долларов США, что снова тонко намекает на "слив" консоли в ближайшее время.

Цифровое устройство может быстро превратиться в кирпич. Ошибка 0x80a40401 и ее интерпретации с легкостью могут повториться.

Xbox one S

Долгое время всем своим знакомым рекомендовал именно эту консоль. Новички играют в пару игр и разницы в устройствах минимальны. Приход нового поколения сильно растянулся по времени. Игры-сервисы доминируют и выходят везде. Относительно большой внутренний диск и наличие блюрей привода, для новичка, перевешивают любые плюшки от Xbox series S. Самым весомым аргументом долгое время выставлял цену. В некоторые праздничные сезоны в магазинах официальная стоимость падала до 170 долларов США. Комплект с двумя геймпадами и тремя играми можно было урвать за 250 долларов США. И все это новое. На вторичном рынке праздник цен радовал не только глаз, но и кошелек.

Правда жизни такова, что среднестатистический пользователь ТВ-приставки покупает 3-4 игры за все время ее жизненного цикла. За разницу в 50 долларов США он может выхватить много различных плюшек. В интернете нам рассказывают, как люди играют в десятки топовых ААА проектов ежегодно, только это не так. Мало кто способен выкладывать регулярно 10*70 по 700 долларов США на игры ежегодно.

Xbox one X

Два плюса и один минус.

Поддержка прекращена и новых игр выходит все меньше и меньше. Если у вас мало свободных денег, то этот минус не имеет значения. На новые игры у вас все равно нет финансов. Вы будите играть в старую мультиплатформу с распродаж и в бесплатные сессионки.

Это элитное устройство из премиальных материалов. Берешь в руки и чувствуешь "ВЕШЬ!". Минимум нареканий на исполнение и качество. Есть привод и большой внутренний диск. Можно установить SSD в разъем SATA. Для понимания вопроса: SSD Samsung 870 QVO 2TB MZ-77Q2T0BW стоит 145 долларов США, а m.2 2230 для новых консолей днем с огнем не сыщешь, а те что есть стартуют с 380 долларов США под заказ.

Картинка во всех играх будет лучше, чем на Xbox series S. В виртуальных радостях вышедших до 2021 года ГАРАЗДО лучше.

Консоль идеальна во всех отношениях, кроме отсутствующей поддержки. В 2023 году вышло 7 ТОП ААА мультиплатформенных игр без посещения старых устройств. С каждым годом их будет все больше и больше. В этом году выявился еще один минус. Xbox one X крайне мало на руках и ценник на них полетел в космос.

PlayStation 4 slim

Лучшая консоль последних 10 лет. Соотношение цена\качество радует и будет радовать долгие годы. Многие пользователи переходят на дорогие устройства и новинки. Стартовал массовый "слив плоек" перед новогодними праздниками. Помимо приятной цены идут комплекты с широким набором игр и дополнительных гаджетов. То, что должно было произойти в декабре 2020 года происходит именно сейчас. Рынок перенасыщен предложениями и старые PlayStation можно урвать по привлекательному прайсу. В отличие от Xbox, от которого начали избавляться в 2021 году, тут настоящее цунами. Если вы не знаете что такое консольные игры и не определились со своими желаниями - сегодня это лучшая консоль. Взять за 250 долларов США устройство с двумя геймпадами (обязательно два) и парой тройкой игр - сказка, а не предложение.

Xbox series X

Есть деньги - берем консоль. Никаких компромиссов. Про эксклюзивы и прочее: "У вас много свободных денег? У вас ОЧЕНЬ много свободных денег? А что со свободным временем?". В Минске не нашел новых устройств в больших магазинах. Мелкие "челночники" взвинтили цены. И хочется и колется и мамка не велит. Спорное и неоднозначное решение. Долго думал про xbox series X vs PS4 slim в вопросе актуальности для рядового пользователя. Здесь и сейчас Sony прошлого поколения будет лучше, но что будет ЗАВТРА? Если бы Microsoft последние 10 лет не уничтожала свое игровое подразделение всеми доступными способами - однозначно рекомендовал бы "холодильник" всем и каждому. Ворох проблем и непонятные перспективы убивают все положительные эмоции. Для людей "купил и забыл"на долгие годы - отличный вариант, а если подойти к вопросу со всей щепетильностью...

PlayStation 5

Единственная существенная проблема устройства - это жидкий металл. Здесь и сейчас - вопросов нет, но через 3-5 лет у вас появится необходимость в обслуживании. Только сервис центр. В остальном - идеальная покупка под ёлочку.

Если берете в магазине - ищите третью ревизию либо slim версию. Если на вторичке, то подбирайте вариант с "обвесом" и ОБЯЗАТЕЛЬНО с двумя геймпадами. Идеальный вариант для людей без финансовых ограничений.

Цифровая версия или с приводом? Дискуссионный вопрос. Если есть денюжка - переплатите. В хозяйстве пригодится. Для большинства пользователей вопрос лежит в плоскости места проживания. В больших городах легко найти диск, в маленьких выбор сильно ограничен

Послесловие

Вопрос выбора упирается в ваши финансовые возможности. Чем они шире, тем лучше можно подобрать вариант. Для новичков советую остановиться на PlayStation 4 Slim с хорошим комплектом. Если вы не игроман - этого будет достаточно. По соотношения цена/выгода - это оптимальный вариант. У новых устройств последнего поколения есть большой минус - игры только начали выходить, скидки бывают редко и геополитическая ситуация сильно бьет по доступности. Серый импорт работает, но не все так радужно. Эксклюзивы и подписки - это рекламный булшит. 90% времени вы будите играть в бесплатные сессионки. Для них нет особого значения, через какое устройство вы будите потреблять контент.

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