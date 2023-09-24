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Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал

Один из немногих адмиралов, что за свою карьеру не проиграл ни одной битвы. 23 сражения из 23 завершились разгромом врага. Погиб на своем флагманском корабле, сдерживая натиск 10-кратно превосходящего противника
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В истории мало личностей с безупречным послужным списком. К каждому полководцу можно найти десятки "компрометирующих" фактов и изъянов. Наполеон? Мы скажем Ватерлоо. Александр Македонский? Будем вспоминать поход в Индию. Александр Суворов? Припомним  бегство с Апеннинского полуострова. Примеров масса. Исключений практически нет. И в этот момент стоит поговорить о легендарном Ли Сунсин.

Предисловие

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Люблю интересные истории с изюминкой. История Земли - это история войн. У каждого народа есть свой выдающийся лидер, что помогает в воспитании патриотических взглядов. Ему приписывают фантастические достоинства и забывают о грязных "секретиках". Авраам Линкольн - "борец" за права рабов и сам был рабовладельцем до своей кончины, неудобная правда, что умалчивали в школах.  Честных, открытых и преданных своему государству - очень мало. А сочетание чести и таланта - не встречал никогда ранее.

Фильм

Знакомство с исторической личностью советую начать с художественного фильма "Битва за Мён Рян", осовремененная интерпретация одного из крупнейших морских сражений XVI века. 13 боевых кораблей государства Чосон (она же Корея) противостояла 130 боевым кораблям Японии (по разным источникам численность японского флота оценивается в 130-330 судов). Минимум десятикратное преимущество в кораблях и двадцатикратное в живой силе. Решающая битва в 6-летнем конфликте. Корейская армия неспособна противостоять самураям в чистом поле и отходит вглубь полуострова, использую рельеф местности и засадную тактику. Для снабжения континентальной армии и высадки десанта, отправляется огромная флотилия...


Долгий путь

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Происходит из семьи потомственных военных, репрессированных за 30 лет до его рождения. Власть считала потомков репрессированных также «неблагонадёжными» и лишала их возможности поступить на государственную службу. Единственным вариантом карьерного роста была военная стезя. В 19 лет женится на дочери отставного военного. В 21 поступает в "военное училище", по окончанию которого получает низший офицерский чин.

С 1576 по 1586 строит отличную карьеру. Основным трамплином к росту становится борьба и принципиальная позиция к казнокрадам, кумовству и взяткам. Идет на прямой конфликт с расхитителями государственной собственности, чем зарабатывает себе определенный статус и покровителей. Участвует в нескольких мелких пограничных стычках. В 1583 году умирает отец и по конфуцианским обычаям, на 3 года покидает службу.

В 1586 году возвращается на службу и занимает "бумажные" и "административные" должности, борется с коррупцией и инспектирует войска. В это момент получает огромнейший опыт по пониманию ВСЕГО устройства Чосонской армии, всех ее сильных и слабых сторон. Снабжение, обучение, рекруты, распределение, защита и взаимодействие между провинциями и фортами. Он знает не только "бумажные" отчеты, но и реальные возможности армии. Обретая знания и покровителей, он так же наживает врагов. Политические игрища разных группировок регулярно влияют на его судьбу. За три года он несколько раз был понижен в должности и отправлялся на северную границу противостоять набегам кочевников.

В 1589 году Чосон посещают несколько посольств из Японии. Многие высшие офицеры начинают сознавать, что дело движется к войне. Начинается активная политическая игра между разными группировками. Ли Сунсин становится одной из пешек в этом противостоянии. Покровители из высших чиновников продавливают назначение будущего адмирала в "Левый флот" провинции Чолла на берегу Корейского пролива. Самого опасного участка возможного будущего вторжения.

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Начинается подготовка к вторжению. Сухопутный офицер с небольшим боевым опытом готовится к предстоящим сражениям на суше и на море. Происходит реформирование вверенной ему армии. Ремонтируются прибрежные форты. Строятся новые корабли. Разрабатывается тактика действия на суше и на море.

Япония

К 1590 году закончилось объединение Японии под предводительством Тоётоми Хидэёси. Огромные армии, оставшиеся после гражданской войны, было решено отправить на завоевание Китая. Высадку на континент решили начать с маленького полуострова Чосон.

Вторжение

После окончания «эпохи воюющих провинций» и объединения Японии без "работы" оказалось более 500 000 вооруженных, хорошо обученных и экипированных пехотинцев. Помимо стандартного снаряжения самураев, на острове оказались большие запасы ручного огнестрельного оружия, привезенного из Европы. Новейшее вооружение на голову превосходило аналогичное в соседних Корее и Минском Китае. 

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25 мая 1592 года началось вторжение. 9 японских дивизий численностью в 168 тысяч человек вторглись на полуостров и за 20 дней разгромили большинство крупных и мелких крепостей. Правительство маленькой страны обратилось за помощью к императору Китая. Непокоренной осталась только провинция Чолла на берегу Корейского пролива.

Битва у острова Хансан

Первое крупное морское сражение. 18 корейских боевых кораблей противостояло 63 кораблям противника. Ли Сунсин применил сразу несколько "домашних" заготовок для противостояния более сильному противнику. Впервые в истории были применены броненосцы. Три новейших корабля с хорошей защитой от ружейного и пушечного огня. Имея слабую пехоту, адмирал разработал тактику, помогающую избежать абордажного боя. Увеличил дальность стрельбы пушечного вооружения.  


Находясь на линиях снабжения, ему в одиночку удалось перекрыть большинство поставок продовольствия. Огромная армия, оказавшаяся на полуострове, осталась без провианта. Небольшой флот с численностью экипажей и обслуживающего персонала менее 3000 человек смог совершить невозможное.


За 5 месяцев активных действий удалось потопить около 370 кораблей и потерять только 6. Ни один другой полководец и близко не мог похвастаться подобными результатами. Тоётоми Хидэёси был вынужден начать мирные переговоры.

Мирные переговоры

Переговорный процесс продолжался с 1593 по 1596 год, но корейская сторона была фактически лишена участия в нём. Японские и китайские генералы, для которых война на чужой земле никакой выгоды не несла, согласились перехитрить своих правителей и заключить за их спинами мир. В результате Тоётоми Хидэёси получил сообщение, что китайская армия капитулировала, а минский император был проинформирован о полном поражении японских войск.

Популярность Ли Сунсина после первой Имдинской войны была настолько высока, что вызывала "озабоченность" у высших чиновников феодальной Кореи, вследствие чего он был подставлен и посажен в тюрьму за измену.

Второе вторжение

В 1597 году "заговор" генералов был раскрыт, и Тоётоми Хидэёси начал готовиться к новому вторжению. На этот раз в планы были внесены некоторые изменения. Теперь флот действовал как один большой организм и существовал в составе крупных соединений. В первые же дни корейские флотилии были разгромлены, а назначенные вместо Ли Сунсина генералы погибли. В отчаянии  и безнадежности вернули и простили национального героя. Из 180 кораблей, существовавших в начале вторжения, осталось только 17, причем ни одного броненосца.

Полуостров снова был захвачен, но в этот раз защищающаяся сторона оказалась лучше подготовлена, что вызвало ожесточение захватчиков. Во время второго вторжения в Корее погибло около 1 млн человек при общей численности населения около 9 млн. На фоне таких событий старый адмирал приготовился к своему последнему сражению.

Битва при Мёнрян

По примерным подсчетам, у Ли Сунсина было 13 кораблей с 200 солдатами и 560 гребцами. Со стороны Японии выступали около 130 военных кораблей и 200 кораблей поддержки. Примерная численность (при полном составе) около 5500 солдат и 11 000 обслуживающего персонала. Это самый неравный бой, что мне когда-либо приходилось встречать в мировой истории.

Наиболее близким можно считать битву при Рокстерри, о которой писал ранее

Величайшие сражения в истории

«Моисеево чудо» - Дважды в год происходит необычное природное явление, напоминающее библейскую историю: между островами Чиндо и Модо «расступается» морская вода и на один час открывается дорога шириной около 40 м и протяжённостью 2,8 км, Причиной появления узкой полоски суши являются особенно мощные приливно-отливные течения.

Эффект мощного приливно-отливного течения и использовал великий полководец в битве с японской армадой. Зная точное время и место, он расположил свои корабли особым образом, чтобы вся сила приливной волны ударила по центру вражеской флотилии. Без современных моторов невозможно справится с такими силами природы.

Победа в сражении снова оставила силы вторжения без провианта и подкрепления. Десантная операция провалилась, и континентальная армия была вынуждена уйти к базам снабжения на юге.

Последствия

Помимо освобождения полуострова, битва при Мёнрян имела далеко идущие последствия. Два неудачных похода сильно ослабил клан Хидэёси, и ему пришлось уступить власть более сильному клану Токугава. Тому самому, чью историю мы узнаем в фильме "Последний самурай"

 

Послесловие



Достоверность многих фактов из биографии Адмирала подтвердить невозможно. Помимо военного таланта, который точно установлен, ему приписывается и обширный перечень административных навыков. Только его провинция смогла дать достойный отпор интервентам. Памятники герою-воину перемежаются с портретами ученого и изобретателя.  Конструирование и строительство броненосцев происходило только во вверенной ему провинции. Неизвестные ранее тактики морского боя, так же нигде ранее не встречались и все это приправлено историями борьбы с коррупцией, интригами и преданностью отчизне.


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корея великие полководцы ли сунсин ли сун син первый броненосец чосон
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