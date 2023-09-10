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Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война

Банальный вопрос. Любой школьник знает, что 1 сентября 1939 года с нападения на Польшу. А когда она закончилась? С капитуляции Японии 2 сентября! И последний вопрос - а когда Китай вступил во вторую мировую войну? И вот тут начинаются разночтения.
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Мы учимся и осознаем мир по западному примеру. Мы знаем, кто такие Юлий Цезарь, Карл Великий, Салладин и Королев Виктория. Но если вас спросят про восточных правителей, вы не вспомните Императора У Хань (проложил шелковый путь), Хубилай-хана (завоевал Китай и стал частью игры Ghost of Tsushima), Ашока (правитель империи Маурьев, благодаря ему Буддизм стал мировой религией). Отношение к восточным странам сотни лет  строились как Господин и Раб. Но сегодня Китайская Народная Республика снова на пике своего могущества и акценты меняются. И в историографии тоже. Школьное образование с акцентом на западных историков уходит в прошлое. Мы знаем, что Германия напала на Польшу 1 сентября и с этого началась Вторая Мировая Война. А восточные преподаватели говорят про 7 июля 1937 года и нападение Японии на Китай... Чья правда правдивее?

Предисловие

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Любое событие можно трактовать по своему и данную трактовку вбивать подрастающему поколению. "Переписывание" истории - любимая байка всех правителей всех стран мира. Советский Союз во второй мировой войне потерял от 17 до 26 млн человек. И тут стоит сделать уточнение - это демографические потери, а не боевые. Число погибших никто никогда не считал. Общие потери считаются разницей между было, естественный прирост и стало. На эту разницу также влияет эмиграция. Китайские потери оцениваются от 16 до 35 млн человек. Когда возникает тема, кто больше всего населения потерял во второй мировой войне - многие эксперты оставляют этот вопрос открытым. В отличие от СССР, в Китае была сложность с подсчетом населения из-за глобальной нестабильности в 20-30х годах XX столетия. Конфликт между Японией и Китаем был не менее ожесточенный, чем Советской России и Германии.

Японо-китайская война

Конфликты между двумя странами начались еще в 1931 году и носили мелкий спорадический характер. Ни одна из сторон не желала начинать полномасштабный конфликт. Мелкими стычками и переброской войск была оккупирована Внутренняя Монголия и образовано новое марионеточное (частично признанное) государство Маньчжоу-Го. Тривиальное событие в бурные тридцатые. В мире происходило множество разных изменений и преобразований.

Тут стоит остановиться на названии самого конфликта. Это принципиальный вопрос для понимания сути происходящего.

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В западной историографии конфликты между Японией и Китаем красиво называют "Вторая японо-китайская война"

В китайской историографии конфликт называется "Восьмилетняя война сопротивления Японии".

А в чем разница, спросит обыватель? Что там война, что тут война, ничего особенного.

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А разница в контексте. Вариант "Вторая японо-китайская война" можно интерпретировать как тебе удобно. Малозначительное "очередное" событие, ничего не значащее для мировой истории. В варианте "Восьмилетняя война сопротивления Японии" четко указывается, что событие неразрывно происходило с 1937 по 1945 год. Китайцы четко привязывают ее ко Второй Мировой.

Инцидент на мосту Марко Поло

7 июля 1937 года - именно эта дата является началом Второй Мировой Войны. Небольшая стычка между гарнизоном китайской армии, охранявшей мост Марко Поло (Мост Лугоуцяо или Мост Роко) и континентальными экспедиционными войсками Японии. Примерно в 15 км от центра современного Пекина.

С этого момента Китай участвует во Второй Мировой Войне вплоть до подписания перемирия в сентябре 1945.

Интенсивность и ожесточенность боев до "Официального" начала второй мировой войны

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Некоторым может показаться, что с 1937 года в Китае шли бои местного значения никак не похожие на настоящую войну мирового масштаба. Уже освещал тему "Нанкинской резни", где было убито около 500 000 гражданских лиц всего за 2 месяца. Это события декабря 1937 года. Только в ней погибло людей больше, чем во всей "Польской компании" вермахта с обеих сторон.

Как немец спас 200 000 китайцев

Вопрос о "незначительности" и "местечковости" сильно преувеличен. И сегодня Китай во всеуслышание говорит о своем вкладе в самом разрушительном конфликте на Земле. Шестьдесят лет Китай отодвигали на третий план и не придавали ему значения, хотя он участвовал в войне больше чем какая-либо другая страна. Экономические и людские потери больше чем у любой другой страны. (вопрос сравнения с Советской Россией до сих пор открыт)

Участие Советской России

Технически товарищ Сталин не участвовал в разборках на востоке. Он лишь помог прийти к власти Мао Цзэдуну. Снабжал финансами и вооружением. Отправлял инструкторов. А мемориальный комплекс в Нанкине посвящён вовсе не советским летчикам погибшим в 1937-1939 годах

Конфликты на востоке

На траву легла роса густая,
Полегли туманы, широки.
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки.

Тут спонтанно добавлю историю про "бои у Озера Хасан" (граница Советской России недалеко от Владивостока) и "Бои на Халхин-Голе" (граница Монголии и Манджоу Го в 350 км Советской России). Нас интересует интенсивность боев. Японская и Советская стороны потеряли суммарно около 80 000 человек безвозвратно. С 1 сентября 1939 по 10 мая 1940 года на западной границе между "участниками" Второй Мировой Войны потери составили менее 7 000 человек. И это мы говорим про Данию, Францию, Норвегию, Великобританию. Так что вопрос о том, где была Война, а где красивые лозунги с номинальным декларированием - вопрос открытый. Про ситуацию на реке Халхин-Гол и ее влияние на мировой ход истории рассказывал вот тут

Маленький конфликт, изменивший ход мировой истории 

Вместо послесловия

Китайская Народная Республика заметно усилилась в последние годы. Ее мнение все чаще меняет политическую повестку и исторические реалии. Долгое время Запад навязывал свое видение на мировую обстановку без учета мнения других стран. Но с каждым днем ситуация меняется все сильнее. Начало Второй Мировой Войны, с точки зрения Востока, в ближайшее время может изменить свою трактовку и понимание всех происходящих событий. Переписывание истории или восстановление истины? Историки и специалисты все сильнее обсуждают данную концепцию и сходятся в жарких дискуссиях.

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китай вторая мировая война 1 сентября 1939 бои на халхин-голе бои у озера хасан мост марка поло нанкинская резня переписывание истории японо-китайская война
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Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
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