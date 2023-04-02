Как нацист и член НСДАП Йон Хайнрих Детлеф Рабе спас 200 000 человек
Автор этих строк не пытается оправдать нацизм и злодеяния Гитлеровской Германии. Все нижесказанное - это пример мужества, героизма и самоотдачи человека, которого должны помнить все и каждый. История человека, который не остался в стороне и помог нуждающимся. Партия и личность - это не одно и то же. Либо вы прогибаетесь, либо мир прогибается под вас. Йон Хайнрих Детлеф Рабе - человек, который рискнул своей жизнью, ради спасения других и у него это получилось.
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Предисловие
Многие помнят Оскара Шиндлера. Немецкого промышленника, который тихонько саботировал немецкую промышленность и тайком спасал евреев. В общей сложности около 1200 человек. О нем пишут в учебниках, говорят на лекциях, упоминают в разговорах и восхваляют. Спилберг снял великолепный фильм и получил за него 7 Оскаров. Красивая история. Только в ней не было явной опасности для главного героя. Он воспользовался своим положением и использовал систему во благо другим. Есть японский дипломат Тиунэ Сугихара, организовавший бегство около 6000 польских евреев во время оккупации Польши и смены власти в Литве. И снова - человек максимально использовал систему. Но в Нанкине была совершенно другая ситуация
Нанкин
Столица Китайской Республики. После начала Второй японо-китайской войны была главной целью для Имераторской Японии. За несколько недель до начала операции по взятию столицы, Японская армия встретила ожесточённое сопротивление при штурме Шанхая. В городских боях понесла серьезные потери. Желание мести и низкая дисциплина привели к ужасающим последствиям. По разным данным, в Нанкинской резне погибло от 40 000 до 500 000 человек. Цифры разнятся от методов подсчета. В одном случае учитываются только городские кварталы в первые две недели в другом - все окрестные районы за 2 месяца бесчинств.
Джон (Йон) Хайнрих Детлеф Рабе
Руководитель компании Siemens China Co (Китайский филиал компании Siemens). Член национал-социалистической немецкой рабочей партии (она же НСДАП) с 1931 года. Многие не знают, но до 1933 года это была небольшая партия с большими амбициями. В то время в нее вступали исключительно Ультра правые и идейно и духовно. В 1931 году насчитывала около 0.7 млн. участников. На своем пике в 1942 было более 10 млн человек. Обычный человек, в небольшой торговой компании вдали от дома.
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Международным комитетом Нанкинской зоны безопасности
Для помощи гражданским Нанкинской агломерации (города и прилегающих окрестностей) несколько иностранцев приняли решение стать посредниками между двумя воюющими сторонами. Создание комитета было обусловлено слухами о зверствах, что сопровождали японскую армию, приближающуюся к городу. А так же отсутствию какого-либо интереса к судьбе гражданских со стороны китайской армии.
Члены комитета до оккупации Нанкина от 22 ноября 1937
|Шахтер Сирл Бейтс
|Американский учитель
|Нанкинский университет
|Джордж Эшмор Fitch
|Американский миссионер
|Нанкинская YMCA (пресвитерианская)
|Эрнест Форстер
|Американский миссионер
|Церковь Святого Павла (епископальная / англиканская)
|Дж. М. Хансен
|Датский бизнесмен
|Texas Oil Co.
|Дж. Лин
|Американский бизнесмен
|Азиатская Петролеум Ко.
|Ивер Маккей
|Британский бизнесмен
|Баттерфилд и Свайр
|Джон Маги
|Американский миссионер
|Американская церковная миссия (епископальная / англиканская)
|Ред. В. Плумер Миллс
|Американский миссионер
|Американская церковная миссия (пресвитерианская)
|Джеймс Маккаллум
|Американский миссионер
|Больница Барабанной Башни
|PH Munro-Faure
|Британский бизнесмен
|Азиатская Петролеум Ко.
|СП Пикеринг
|Американский бизнесмен
|Стандарт-Вакуум Ко.
|Джон Рэйб
|Немецкий бизнесмен
|Сименс Ко.
|Чарльз Риггз
|Американский учитель
|Нанкинский университет
|PR щиты
|Британский бизнесмен
|Международная экспортная компания
|Г. Шульце-Пантин
|Немецкий бизнесмен
|Shingming Trading Co.
|Льюис СК Смайт
|Американский учитель
|Нанкинский университет
|Эдуард Сперлинг
|Немецкий бизнесмен
|Шанхайская страховая компания
|Минни Вотрен
|Американский миссионер
|Школа для девочек Джинлинг
|Роберт О. Уилсон
|Американский врач
|Больница Барабанной Башни
Хронология событий
В пресс-релизе для иностранных репортёров генерал Тан заявил, что город не капитулирует и будет сражаться насмерть. В распоряжении генерала было около 100 000 солдат, в основном необученных, часть из них принимала участие в недавней битве за Шанхай. Чтобы прекратить бегство населения из города, приказал солдатам охранять порт. Армия блокировала дороги, уничтожала лодки и сжигала окружающие деревни, противодействуя масштабной эвакуации.
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Китайское правительство покинуло Нанкин 1 декабря. Президент уехал 7 декабря. 12 декабря город покинула армия. Из органов управления остался только Международный комитет Нанкинской зоны безопасности. 15 иностранцев со всех концов света. Учителя столичного ВУЗа, их жены, миссионеры, несколько репортеров и сотрудники иностранных компаний. ВСЕГО 15 ЧЕЛОВЕК на 500 000 город в период военных действий. Во главу комитета был избран немецкий предприниматель Йон Рабе, как член НСДАП. 25 ноября 1936 года между Японией и Германией был подписан "Антикомминтерновский пакт" и комитет надеялся, что Японская армия побоится его нарушить, убив одного из членов партии. Так, обычный значок со свастикой, стал определяющим в судьбе сотен тысяч людей. 13 декабря Японские войска захватывают Нанкин и начинаются зверства.
Нарукавные повязки
На основе дневников Йона Робе было снято несколько художественных и документальных фильмов. Главные герои ходили с повязками "Международного красного креста". Но по факту, все 15 человек носили повязки с немецкой свастикой. Художественная интерпретация событий запрещала показывать данный момент, но именно эти повязки - всё, что стояло между жизнью и смертью. Никто не знал, как на самом деле поступят японцы. 15 иностранцев, пропавшие без вести в пучине войны. И никто никогда не узнает, что на самом деле произошло. Именно здесь и была тонкость и мужество всего происходящего. Никто не знал, что сделает солдат императорской армии, ослепленный кровавым безумием. Есть ли для него грань дозволенности и осознанности или он в пьяном угаре не заметит маленького значка и повязки.
Зона безопасности
Около 9 квадратных километров, расположенных возле американского посольства. Несколько компактных лагерей беженцев с четко очерченными границами для понимания. Но даже этого было мало и японские солдаты регулярно проникали внутрь периметра. Для спасения гражданских, члены комитета круглосуточно дежурили у входа в лагерь, сменяя друг друга. Регулярные стычки с военными и конфликты с офицерами отражались в письмах, которые члены комитета регулярно отправляли в посольство Японии и другие учреждения. Комитет во главе с Йоном Рабе смог не только организовать "более или менее безопасный периметр", но и организовал подвоз питания и воды. Со слов Шахтер Сирл Бейтса, они регулярно жаловались на действия военной администрации в посольство, но по действиям дипломатов было видно, что они сами боялись военной администрации и не понимали, как такое могло происходить. Как впоследствии отмечали на суде, военные нижних чинов были не управляемые. Это был огромнейший риск для всех членов комитета
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По разным данным, в лагерях для беженцев находилось от 200 до 250 тысяч человек.
Последствия
За Нанкинскую резню оба генерала Японской Императорской Армии, руководившие взятием Нанкина, были казнены в 1948 году по приговору Международного военного трибунала Дальнего Востока. Основой обвинения стали письма и свидетельства участников Международного комитета Нанкинской зоны безопасности.
Судьба
По прибытию в Германию летом 1938 года был арестован Гестапо по подозрению в симпатии к коммунистам. Как неблагонадежный провел в тюрьме около года и был отпущен. Без должности и работы влачил жалкое существование обычным рабочим. В 1945 году был снова арестован скачала советскими войсками, а потом и британскими войсками. Умер в безвестности в 1950 году.
Живой Будда
О неизвестном герое вспоминили только в конце 90х годов XX века, когда начали открываться архивные документы. Йон Рабе не участвовал в судебных процессах, использовались только его записи, потому его имя мало где всплывало. Ранняя смерть и угасание самой Германии практически стерли его имя из истории. Сегодня в Нанкине и по всему Китаю стоят сотни памятников, профинансированные спасенными в Нанкине и их потомками. Человека с нацисткой повязкой чтят и помнят, рассказывая всем об удивительном человеке, не побоявшегося обстоятельств.
Орден Сверкающего нефрита
В 2018 году от лица Республики Китай (Тайвань) Йон Рабе был награжден высшим орденом страны. Один из 59 человек с 1940 по 2023 год и единственный не глава дружественной страны
Минни Вотрен
Один из членов комитета, от лица правительства Чан Кайши была награждена Бриллиантовым орденом (Order of Brilliant Jade) за спасение более 10 000 детей в Нанкине. Единственная женщина и единственный человек не правитель другой страны. Всего с 1933 по 2023 год этой награды удостоились 22 человека.
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