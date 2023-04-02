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Как нацист и член НСДАП Йон Хайнрих Детлеф Рабе спас 200 000 человек

Нанкинская резня - крупнейшее военное преступление в истории. Более 300 тысяч гражданских, погибших за несколько недель. И именно здесь появился Йон Рабе, вставший на пути палачей
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Автор этих строк не пытается оправдать нацизм и злодеяния Гитлеровской Германии. Все нижесказанное - это пример мужества, героизма и самоотдачи человека, которого должны помнить все и каждый. История человека, который не остался в стороне и помог нуждающимся. Партия и личность - это не одно и то же. Либо вы прогибаетесь, либо мир прогибается под вас. Йон Хайнрих Детлеф Рабе - человек, который рискнул своей жизнью, ради спасения других и у него это получилось.  

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Предисловие

Многие помнят Оскара Шиндлера. Немецкого промышленника, который тихонько саботировал немецкую промышленность и тайком спасал евреев. В общей сложности около 1200 человек. О нем пишут в учебниках, говорят на лекциях, упоминают в разговорах и восхваляют. Спилберг снял великолепный фильм и получил за него 7 Оскаров. Красивая история. Только в ней не было явной опасности для главного героя. Он воспользовался своим положением и использовал систему во благо другим. Есть японский дипломат Тиунэ Сугихара, организовавший бегство около 6000 польских евреев во время оккупации Польши и смены власти в Литве. И снова - человек максимально использовал систему. Но в Нанкине была совершенно другая ситуация

Нанкин

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Столица Китайской Республики. После начала Второй японо-китайской войны была главной целью для Имераторской Японии. За несколько недель до начала операции по взятию столицы, Японская армия встретила ожесточённое сопротивление при штурме Шанхая. В городских боях понесла серьезные потери. Желание мести и низкая дисциплина привели к ужасающим последствиям. По разным данным, в Нанкинской резне погибло от 40 000 до 500 000 человек. Цифры разнятся от методов подсчета. В одном случае учитываются только городские кварталы в первые две недели в другом - все окрестные районы за 2 месяца бесчинств.

Джон (Йон) Хайнрих Детлеф Рабе

Руководитель компании Siemens China Co (Китайский филиал компании Siemens). Член национал-социалистической немецкой рабочей партии (она же НСДАП) с 1931 года. Многие не знают, но до 1933 года это была небольшая партия с большими амбициями. В то время в нее вступали исключительно Ультра правые и идейно и духовно. В 1931 году насчитывала около 0.7 млн. участников. На своем пике в 1942 было более 10 млн человек. Обычный человек, в небольшой торговой компании вдали от дома.

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Международным комитетом Нанкинской зоны безопасности

Для помощи гражданским Нанкинской агломерации (города и прилегающих окрестностей) несколько иностранцев приняли решение стать посредниками между двумя воюющими сторонами. Создание комитета было обусловлено слухами о зверствах, что сопровождали японскую армию, приближающуюся к городу. А так же отсутствию какого-либо интереса к судьбе гражданских со стороны китайской армии.

Члены комитета до оккупации Нанкина от 22 ноября 1937

Шахтер Сирл Бейтс Американский учитель Нанкинский университет
Джордж Эшмор Fitch Американский миссионер Нанкинская YMCA (пресвитерианская)
Эрнест Форстер Американский миссионер Церковь Святого Павла (епископальная / англиканская)
Дж. М. Хансен Датский бизнесмен Texas Oil Co.
Дж. Лин Американский бизнесмен Азиатская Петролеум Ко.
Ивер Маккей Британский бизнесмен Баттерфилд и Свайр
Джон Маги Американский миссионер Американская церковная миссия (епископальная / англиканская)
Ред. В. Плумер Миллс Американский миссионер Американская церковная миссия (пресвитерианская)
Джеймс Маккаллум Американский миссионер Больница Барабанной Башни
PH Munro-Faure Британский бизнесмен Азиатская Петролеум Ко.
СП Пикеринг Американский бизнесмен Стандарт-Вакуум Ко.
Джон Рэйб Немецкий бизнесмен Сименс Ко.
Чарльз Риггз Американский учитель Нанкинский университет
PR щиты Британский бизнесмен Международная экспортная компания
Г. Шульце-Пантин Немецкий бизнесмен Shingming Trading Co.
Льюис СК Смайт Американский учитель Нанкинский университет
Эдуард Сперлинг Немецкий бизнесмен Шанхайская страховая компания
Минни Вотрен Американский миссионер Школа для девочек Джинлинг
Роберт О. Уилсон Американский врач Больница Барабанной Башни


Хронология событий

В пресс-релизе для иностранных репортёров генерал Тан заявил, что город не капитулирует и будет сражаться насмерть. В распоряжении генерала было около 100 000 солдат, в основном необученных, часть из них принимала участие в недавней битве за Шанхай. Чтобы прекратить бегство населения из города, приказал солдатам охранять порт. Армия блокировала дороги, уничтожала лодки и сжигала окружающие деревни, противодействуя масштабной эвакуации.

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Китайское правительство покинуло Нанкин 1 декабря. Президент уехал 7 декабря. 12 декабря город покинула армия. Из органов управления остался только Международный комитет Нанкинской зоны безопасности. 15 иностранцев со всех концов света. Учителя столичного ВУЗа, их жены, миссионеры, несколько репортеров и сотрудники иностранных компаний. ВСЕГО 15 ЧЕЛОВЕК на 500 000 город в период военных действий. Во главу комитета был избран немецкий предприниматель Йон Рабе, как член НСДАП. 25 ноября ‎1936 года между Японией и Германией был подписан "Антикомминтерновский пакт" и комитет надеялся, что Японская армия побоится его нарушить, убив одного из членов партии. Так, обычный значок со свастикой, стал определяющим в судьбе сотен тысяч людей. 13 декабря Японские войска захватывают Нанкин и начинаются зверства.

Нарукавные повязки

На основе дневников Йона Робе было снято несколько художественных и документальных фильмов. Главные герои ходили с повязками  "Международного красного креста". Но по факту, все 15 человек носили повязки с немецкой свастикой. Художественная интерпретация событий запрещала показывать данный момент, но именно эти повязки - всё, что стояло между жизнью и смертью. Никто не знал, как на самом деле поступят японцы. 15 иностранцев, пропавшие без вести в пучине войны. И никто никогда не узнает, что на самом деле произошло. Именно здесь и была тонкость и мужество всего происходящего. Никто не знал, что сделает солдат императорской армии, ослепленный кровавым безумием. Есть ли для него грань дозволенности и осознанности или он в пьяном угаре не заметит маленького значка и повязки.

Зона безопасности

Около 9 квадратных километров, расположенных возле американского посольства. Несколько компактных лагерей беженцев с четко очерченными границами для понимания. Но даже этого было мало и японские солдаты регулярно проникали внутрь периметра. Для спасения гражданских, члены комитета круглосуточно дежурили у входа в лагерь, сменяя друг друга. Регулярные стычки с военными и конфликты с офицерами отражались в письмах, которые члены комитета регулярно отправляли в посольство Японии и другие учреждения. Комитет во главе с Йоном Рабе смог не только организовать "более или менее безопасный периметр", но и организовал подвоз питания и воды. Со слов Шахтер Сирл Бейтса, они регулярно жаловались на действия военной администрации в посольство, но по действиям дипломатов было видно, что они сами боялись военной администрации и не понимали, как такое могло происходить. Как впоследствии отмечали на суде, военные нижних чинов были не управляемые. Это был огромнейший риск для всех членов комитета

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По разным данным, в лагерях для беженцев находилось от 200 до 250 тысяч человек.

Последствия

За Нанкинскую резню оба генерала Японской Императорской Армии, руководившие взятием Нанкина, были казнены в 1948 году по приговору Международного военного трибунала Дальнего Востока. Основой обвинения стали письма и свидетельства участников Международного комитета Нанкинской зоны безопасности.

Судьба

По прибытию в Германию летом 1938 года был арестован Гестапо по подозрению в симпатии к коммунистам. Как неблагонадежный провел в тюрьме около года и был отпущен. Без должности и работы влачил жалкое существование обычным рабочим. В 1945 году был снова арестован скачала советскими войсками, а потом и британскими войсками. Умер в безвестности в 1950 году.

Живой Будда

О неизвестном герое вспоминили только в конце 90х годов XX века, когда начали открываться архивные документы. Йон Рабе не участвовал в судебных процессах, использовались только его записи, потому его имя мало где всплывало. Ранняя смерть и угасание самой Германии практически стерли его имя из истории. Сегодня в Нанкине и по всему Китаю стоят сотни памятников, профинансированные спасенными в Нанкине и их потомками. Человека с нацисткой повязкой чтят и помнят, рассказывая всем об удивительном человеке, не побоявшегося обстоятельств.

Орден Сверкающего нефрита

В 2018 году от лица Республики Китай (Тайвань) Йон Рабе был награжден высшим орденом страны. Один из 59 человек с 1940 по 2023 год и единственный не глава дружественной страны

Минни Вотрен

Один из членов комитета, от лица правительства Чан Кайши была награждена Бриллиантовым орденом (Order of Brilliant Jade) за спасение более 10 000 детей в Нанкине. Единственная женщина и единственный человек не правитель другой страны. Всего с 1933 по 2023 год этой награды удостоились 22 человека.


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