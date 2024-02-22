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Российское космическое ядерное оружие сможет уничтожать спутники электромагнитным импульсом

Долговое время считалось, что оружие России – это то оружие, которое осталось еще со времён Второй мировой войны, а значит оно ни на что не способно.
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Однако последние известия, касаемо нового изобретения российских ученых, поразили весь мир. Источник, который предпочел себя не называть, прямо говорит о том, что появилось «ядерное космическое оружие», которое может кардинально изменить влияние РФ за пределами нашей Планеты.

Нет, речь не идёт об уничтожении других Планет или о влиянии оружия на иные континенты. Дело касается спутников. Новая разработка ученых представляет собой капсулу в виде ракеты, способную излучать максимально сильный электромагнитный импульс. Такое излучение сможет быстро выводить из строя и гражданские, и военные спутники. Так, оружие нового поколения в состоянии за короткий промежуток времени полностью «положить» такую крупную сеть, как Starlink и подобные.  

Пока что остаётся неясно, что в таком случае будет со спутниками GPS, ведь они летают по большей орбитальной траектории. Хотя некоторые специалисты заверяют, что все дело, во-первых, в мощности взрыва, во-вторых, в его отдаленности от тех или иных спутников. Хотя никто не исключает того факта, что российское изобретение может затронуть и их.

Конечно, хотелось бы порадоваться за такой технический прогресс отечественных ученых, но пока что делать это рано. Специалисты заявляют, что взрыв взрывом, но ведь за ним обязательно последует «осколочная волна», состоящая из уничтоженных спутников, а это большое количество различных деталей. Именно они начнут разлетаться с большой силой дальше, сметая на своем пути другие искусственные объекты, включая и объекты РФ. Поэтому использовать оружие, как минимум, нецелесообразно, как максимум, это достаточно опасно, поскольку последствия могут быть катастрофические. 

Ученые, в том числе отечественные, отмечают, что мы живем в век новых технологий, спутников и интернета, без которых не представляем своей жизни и лишиться всего в один миг – это глупо. Кроме этого, не следует забывать и об испытаниях любого оружия, а тем более такого, которое будет использоваться в космосе.

Новая разработка создана не для запугивания и тем более не для «космических войн», а скорее для повышения значимости российских ученых и страны в целом. Новое оружие заставит задуматься многие государства мира и не воспринимать Россию как слабого игрока на мировой арене, считают ученые.

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