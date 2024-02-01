В послевоенные годы Советская Армия остро нуждалась в среднетоннажных универсальных грузовых автомобилях повышенной проходимости. Благо, что опыт Великой Отечественной войны не прошел даром и показал насущную потребность в "моторизации" армии.

Если в годы войны основным грузовиком в армии был поставлявшийся по ленд-лизу американский "Студебекер", то в послевоенные годы основными годы главными армейскими грузовиками стали ЗИС-151 (он же ЗИЛ-151) и ЗИЛ-157. Последний был весьма неплохим грузовиком, но военные требовали более современной грузового автомобиля.

Таким грузовиком стал ЗИЛ-131 - незаменимый автомобиль Советской Армии (а затем и российской), выпускавшийся серийно на протяжении почти сорока лет (с 1966 по 2002 год).Собственно своим появлением ЗИЛ-131 и обязан 157-му. Масса артиллерийских систем возросла, и последний с его слабым мотором и небольшой грузоподъемностью уже никак не подходил. Нужен был артиллерийский тягач повышенной проходимости.

Интересно, что 131-й и задумывался именно как артиллерийский грузовик. Изначально места ему в мотострелковых в войсках, а тем более в авиации не "зарезервировано" не было! Но в ходе опытно-конструкторских работ военные подумали и решили, что неплохо бы в армии иметь на одном шасси два типа автомобилей: артиллерийский тягач и универсальный грузовой автомобиль.

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Но времена были такие, что концепции менялись и военные все же пришли к единственному верному решению, что пусть в армии будет единый универсальный многоцелевой грузовик. Им и стал ЗИЛ-131.

Некоторые технические характеристики грузового автомобиля ЗИЛ-131:

- колесная формула - 6x6 - максимальная снаряженная масса - 6370 кг - максимальная грузоподъемность - 5000 кг -максимальный запас хода по шоссе - 630 км

Грузовик получился на самом деле уникальным и сбалансированным. Главным, его, пожалуй,недостатком стал огромный "аппетит" бензинового двигателя - 30 л/100км. Но этот недостаток ощущался в народном хозяйстве, но никак не в армии. На вооруженные силы средств в то время не жалели, соответственно, дефицита топлива тоже не было.

Почему же он незаменимый автомобиль Советской Армии? Да потому что на шасси ЗИЛ-131 ставили все что можно. Были грузовые бортовые грузовики для перевозки личного состава и боеприпасов, на ЗИЛ-131 ставили КУНГи различного назначения (кузов унифицированный нормального габарита), он был транспортером зенитных ракет, на ЗИЛ-31 устанавливались кислородно-зарядные и азотно-зарядные станции для ВВС.

Много чего монтировали на этот полноприводный грузовик. За примером далеко ходить не надо, так как многие видели пожарные автоцистерны на базе ЗИЛ-131.В последнее время военные автомобили ЗИЛ-131 сняты с вооружения и отправлены на базы хранения (на смену им пришли дизельные УРАЛы и КАМАЗы).

Но не везде! Грузовики ЗИЛ-131 продолжают свою службу в частях обеспечения ВКС РФ (спецавтомобили), в танковых частях и мотострелковых частях в роли "летучек" МТО (материально-техническое обеспечение) и подвижных мастерских!

Некоторые интересные факты про грузовик ЗИЛ-131. Изначально на данном автомобиле должна была стоять кабина от грузовика ЗИЛ-130. Но эта кабина оказалась слишком тесной, к тому же была выполнена из более тонкого металла. Конструкторам, по требованию военных, пришлось разработать новую просторную кабину, выполненную из более толстого металла.

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Изначально планировалось плоское лобовое остекление кабины, разделенное на секции. Для возможного размещения бронирования и удобства замены разбившихся стекол в полевых условиях. Но...конструкторы все равно "пропихнули" идею скругленного панорамного лобового стекла от ЗИЛ-130, просто разделив его не две части. Это был ответ военным заказчикам за кабину от ЗИЛ-130.