ЗиЛ-131: незаменимый грузовой автомобиль Советской Армии
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В послевоенные годы Советская Армия остро нуждалась в среднетоннажных универсальных грузовых автомобилях повышенной проходимости. Благо, что опыт Великой Отечественной войны не прошел даром и показал насущную потребность в "моторизации" армии.
Если в годы войны основным грузовиком в армии был поставлявшийся по ленд-лизу американский "Студебекер", то в послевоенные годы основными годы главными армейскими грузовиками стали ЗИС-151 (он же ЗИЛ-151) и ЗИЛ-157. Последний был весьма неплохим грузовиком, но военные требовали более современной грузового автомобиля.
Таким грузовиком стал ЗИЛ-131 - незаменимый автомобиль Советской Армии (а затем и российской), выпускавшийся серийно на протяжении почти сорока лет (с 1966 по 2002 год).Собственно своим появлением ЗИЛ-131 и обязан 157-му. Масса артиллерийских систем возросла, и последний с его слабым мотором и небольшой грузоподъемностью уже никак не подходил. Нужен был артиллерийский тягач повышенной проходимости.
Интересно, что 131-й и задумывался именно как артиллерийский грузовик. Изначально места ему в мотострелковых в войсках, а тем более в авиации не "зарезервировано" не было! Но в ходе опытно-конструкторских работ военные подумали и решили, что неплохо бы в армии иметь на одном шасси два типа автомобилей: артиллерийский тягач и универсальный грузовой автомобиль.
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Но времена были такие, что концепции менялись и военные все же пришли к единственному верному решению, что пусть в армии будет единый универсальный многоцелевой грузовик. Им и стал ЗИЛ-131.
Некоторые технические характеристики грузового автомобиля ЗИЛ-131:
- - колесная формула - 6x6
- - максимальная снаряженная масса - 6370 кг
- - максимальная грузоподъемность - 5000 кг
- -максимальный запас хода по шоссе - 630 км
Грузовик получился на самом деле уникальным и сбалансированным. Главным, его, пожалуй,недостатком стал огромный "аппетит" бензинового двигателя - 30 л/100км. Но этот недостаток ощущался в народном хозяйстве, но никак не в армии. На вооруженные силы средств в то время не жалели, соответственно, дефицита топлива тоже не было.
Почему же он незаменимый автомобиль Советской Армии? Да потому что на шасси ЗИЛ-131 ставили все что можно. Были грузовые бортовые грузовики для перевозки личного состава и боеприпасов, на ЗИЛ-131 ставили КУНГи различного назначения (кузов унифицированный нормального габарита), он был транспортером зенитных ракет, на ЗИЛ-31 устанавливались кислородно-зарядные и азотно-зарядные станции для ВВС.
Много чего монтировали на этот полноприводный грузовик. За примером далеко ходить не надо, так как многие видели пожарные автоцистерны на базе ЗИЛ-131.В последнее время военные автомобили ЗИЛ-131 сняты с вооружения и отправлены на базы хранения (на смену им пришли дизельные УРАЛы и КАМАЗы).
Но не везде! Грузовики ЗИЛ-131 продолжают свою службу в частях обеспечения ВКС РФ (спецавтомобили), в танковых частях и мотострелковых частях в роли "летучек" МТО (материально-техническое обеспечение) и подвижных мастерских!
Некоторые интересные факты про грузовик ЗИЛ-131. Изначально на данном автомобиле должна была стоять кабина от грузовика ЗИЛ-130. Но эта кабина оказалась слишком тесной, к тому же была выполнена из более тонкого металла. Конструкторам, по требованию военных, пришлось разработать новую просторную кабину, выполненную из более толстого металла.
Изначально планировалось плоское лобовое остекление кабины, разделенное на секции. Для возможного размещения бронирования и удобства замены разбившихся стекол в полевых условиях. Но...конструкторы все равно "пропихнули" идею скругленного панорамного лобового стекла от ЗИЛ-130, просто разделив его не две части. Это был ответ военным заказчикам за кабину от ЗИЛ-130.
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