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Вертолёт Як-24 – малоизвестное детище ОКБ Яковлева

Главным конструктором вертолёта Як-24 стал И.А. Эрлих. Конструкторы постарались на славу, поскольку с момента появления первого эскиза до первого полёта вертолёта в июле 1952 года прошло всего девять месяцев! Темпы работ просто поразительные.
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Давно известно, что наша страна славиться своей авиационно-конструкторской школой. У нас придумали лучшие в мире самолёты и одни из лучших вертолётов. Наверное и вертолётной тематике нашей стране не было бы равных, если бы в свое время в США не эмигрировали ряд талантливых авиаконструкторов, в том числе и Игорь Сикорский.

О вертолётах и поговорим. В настоящее время известны три традиционных схемы, по которым строятся винтокрылые машины: одновинтовая с рулевым винтом, двухвинтовая соосная и двухвинтовая продольная. В России вертолёты строятся по первым двум схемам. На одновинтовой специализируется конструкторское бюро Миля, вертолёты сосной схемы являются фирменной "фишкой" ОКБ Миля. В вот вертолётов двухвинтовой продольной схемы в России не производят.

Зато такие вертолёты уже несколько десятилетий летают в США. Это знаменитый тяжёлый военно-транспортный вертолёт CH-47 "Chinook". За свою характерную форму вертолёт ещё летающим вагоном. Как говорилось, "Чинуки" летают до сих пор. Альтернативы нет.

А у нас такого вертолёта нет. Хотя он был спроектирован и даже запущен в серийное производство. Это вертолёт Як-24, известный как малоизвестное детище ОКБ Яковлева. Удивительно, но проектированием вертолёта занималось "самолётное" конструкторское бюро, то есть специализировавшееся на конструировании самолётов. Но это можно объяснить тем, что у Александра Сергеевича Яковлева было, как это модно сейчас говорить, мощнейшее лобби во властных структурах.

Главным конструктором вертолёта Як-24 стал И.А. Эрлих. Конструкторы постарались на славу, поскольку с момента появления первого эскиза до первого полёта вертолёта в июле 1952 года прошло всего девять месяцев! Темпы работ просто поразительные.

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Как говорилось, вертолёт построен по двухвинтовой продольной схеме. Что самое интересное, так это то, что в ОКБ Яковлева не стали изобретать велосипед. Была поставлена задача сконструировать вертолёт, который будет в 2 раза грузоподъёмнее, чему уже имевшийся и запускавшийся в серийное производство Ми-4. В два раза грузоподъёмнее? Значит надо взять что-то от сразу двух Ми-4. Этим "что-то" стала силовая установка АШ-82В. На вертолёте Як-24 установлено сразу два таких двигателя. Соответственно, и два идентичных автомата перекоса лопастей винта.

Несмотря на ряд "детских болезней", проявившихся на испытаниях нового вертолёта и свойственных всем новым летательным аппаратам, вертолёт получился очень удачный. Достаточно сказать, что за время эксплуатации с этим вертолётом не произошло ни одной катастрофы. 

Единственное, что справедливости ради, надо отметить, что вертолётов Як-24 было выпущено всего 40 единиц. И это с учётом того, что вертолёт выпускался как для ВВС СССР, так и для "Аэрофлота". Вертолёт строился серийно с 1956 по 1958 годы.

С чем это связано? Дело в том, что шло состязание между Ми-4 и Як-24. Победу за запуск в массовое серийное производство одержал пусть и менее грузоподъёмный, но более скоростной Ми-4, ставший потом основным транспортно-десантным вертолётом стран Организации Варшавского договора. Ну а нишу тяжелых транспортных вертолётов чуть позже занял вертолёт Ми-6.

Что касается КБ Яковлева, то ему снова пришлось вернуться к самолётной тематике.Тем не менее, вертолёт сконструированный в ОКБ Яковлева прекрасно потрудился во благо Родины. Вертолёт данного типа использовались в качестве летающих кранов при проведении монтажных работ, преимущественно в труднодоступных районах страны.

Основные технические характеристики вертолёта Як-24:

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• скорость крейсерская/максимальная, км/ч – 150/173

• практическая дальность полёта, км – 650

• дальность с максимальной нагрузкой, км –255

• практический потолок, м –5000

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• полезная нагрузка – 30 солдат с вооружением или 4000 кг груза

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Теги

сша техника самолет вертолет як-24
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