К сожалению, жернова истории неумолимы, поэтому автомобильный завод имени Лихачёва уже не существует. А ведь в советское время это был настоящий автомобильный гигант, общая численность которого в лучшие времена достигала 40 тысяч человек. Но завода нет. Зато до сих пор на слуху его продукция, особенно у людей среднего и старшего возраста. Те же спецавтомобили на базе полноприводного ЗИЛ-131 и грузовики ЗИЛ-130 до сих пор "бегают" по городам и весям нашей необъятной страны.

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Какой продукцией ещё знаменит завод? Первое, что приходит на ум так это "трёхтонник" ЗИС-5, ставший в годы ВОВ одним из основных грузовиков РККА, а так же автобусы на его базе. Ещё одной знаменитой машиной от завода стал ЗИЛ-150. Ну, и конечно же, нельзя не упомянуть представительские автомобили для первых лиц страны, стоявшие на балансе кремлёвского Гаража особого назначения (ГОН). Всё? А вот и нет, потому что были попытки наладить производство микроавтобусов. Одним из них стал ЗИЛ-118 "Юность".

Дело было в начале 1960-х годов когда широкой общественности был представлен этот необычный автомобиль. Самое интересное, что заводчане создавали его в инициативном порядке и в свободное от работы время. Никто не мог подумать, что на базе представительского лимузина ЗИЛ-111 можно создать такой шедевр.

От базовой версии новому микроавтобусу достались шасси почти без изменений, та же АКПП и многие другие узлы и агрегаты. Из-за возросшей массы автомобиля была усилена подвеска и добавлены передние стабилизаторы поперечной устойчивости. Изменения так же коснулись рулевого механизма и тормозной системы. В качестве силового агрегата был выбран "родной" мотор от 111-го, единственным изменением в котором стало понижение его мощности до 150 л.с. Дело в том, что мощные автомобили генсеков потребляли слишком дорогое высокооктановое топливо. Что касается ЗИЛ-118, то его планировали сделать массовым и общедоступным.

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То есть в техническом плане в новинке мало что поменялось, зато снаружи и внутри автомобиль смотрелся очень современно, можно сказать, даже футуристично.

Пожалуй, следует начать с внутреннего убранства. Удобные сиденья, вешалки для вещей и пепельницы, индивидуальное освещение для каждого пассажира. А ещё совершенная шумоизоляция и безупречные отопительная и вентиляционные системы, поддерживающие микроклимат в салоне авто. И всё это в середине 1960-х годов!

Внешний вид тоже поражал. Особенно остекление салона. Почти все окна микроавтобуса представляли одно панорамное остекление, разделённое лишь узкими стойками. Кстати, значительная часть крыши микроавтобуса тоже была прозрачной и выполнялась из тонированного стекла. Но и это ещё не всё, поскольку по центру крыши имелся ещё довольно приличны сдвижной люк размером 183 на 68 сантиметров.

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Автомобиль никого не мог оставить равнодушным. Не оставил он равнодушными и первых лиц государства. Сам Никита Хрущёв, когда впервые увидел эту новинку был просто поражён оригинальностью конструкции, дизайна, а самое главное – комфортом новинки.

А ещё новый советский микроавтобус в 1967 году на международной автобусной выставке опередил всех своих конкурентов, собрав аж 12 наград. Хотя, если говорить честно, конкурентов то у него в то время и не было. Машина поразила иностранцев. А ведь уже в то время был шанс вырваться на международный автомобильный рынок. ЗИЛ-118 мог, что называется, зайти. К сожалению, этого не произошло. И виной тут даже не "железный занавес", а как ни банально это звучит, деньги.

Дело в том, что действовавший в то время семилетний экономический план страны не мог позволить дополнительных затрат, направленных на развитие отечественного автопрома.

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А ЗИЛ-118 так и не был запущен в серию. Всего было выпущено 20 таких автомобилей. Правда, потом последовал ЗИЛ-118К, но и тех микроавтобусов было выпущено меньше сотни экземпляров.